OTS: Deutscher Bauernverband (DBV) / Wandel braucht Verlässlichkeit - ...

Wandel braucht Verlässlichkeit - Geschäftsbericht des Deutschen

Bauernverbandes veröffentlicht

Berlin (ots) - (DBV) "Das Beständige in der Landwirtschaft ist der

Wandel.



" Das betonen Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen

Bauernverbandes (DBV), und DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken im

Vorwort des DBV-Geschäftsberichtes 2018/2019, der anlässlich des

Deutschen Bauerntages in Schkeuditz/Leipzig veröffentlicht wurde. "Es

gibt nicht viele Wirtschaftsbereiche, die so von

Veränderungsprozessen geprägt sind wie unsere Branche. Jeder Betrieb

hat dies in den zurückliegenden Jahren wahrgenommen und Innovationen

und Weiterentwicklung vorangetrieben, um die eigene Zukunft zu

sichern." Dabei gelte es, so Rukwied und Krüsken, mit den

Veränderungen in den Märkten, in Politik und Gesetzgebung sowie in

den gesellschaftlichen Anforderungen Schritt zu halten oder ihnen

etwas voraus zu sein. Um diese Entwicklung im Sinne der

Bauernfamilien mitzugestalten, habe sich der DBV 2015 mit dem

Leitmotiv "Veränderung gestalten" auf den Weg gemacht. Ziel sei, den

Gegensatz zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen oder

gesetzgeberischen Anforderungen und der Realität der Märkte sowie den

Grundsätzen einer ressourceneffizienten Landwirtschaft zu

überbrücken. Zugleich mahnen Rukwied und Krüsken: "Weiterentwicklung,

Innovation und Nachhaltigkeit können ohne gute, verlässliche

Rahmenbedingungen nicht gelingen." Das gelte auch für die

Veränderungen, die Klimaschutz und Wertewandel der Landwirtschaft

abverlangen.

Vor diesem Hintergrund widmet sich ein Schwerpunkt des neuen

Geschäftsberichtes dem Thema "Landwirtschaft und Gesellschaft". Hier

geht es um die Rolle der Bauernfamilien als zentraler Teil der

Ökonomie in den ländlichen Räumen und als Motor des Gemeinwesens. Als

Gastautor ermutigt Kommunikationsexperte Dr. Andreas Möller, sich dem

gesellschaftlichen und medialen Wandel selbstbewusst zu stellen. In

einem zweiten Schwerpunkt "mit hoher tagespolitischer Aktualität"

macht der DBV deutlich, dass Biodiversität in der Agrarlandschaft nur

gemeinsam mit den Landwirten funktionieren kann. Überdies zieht der

DBV Bilanz seiner agrarpolitischen und berufsständischen Arbeit des

Jahres 2018/2019 und gibt einen Ausblick auf die Felder, die noch

beackert werden müssen.

