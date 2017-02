OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AG / Wirtschaftswoche zeichnet ...

Wirtschaftswoche zeichnet FOS-Fonds der Deutschen Oppenheim aus Grasbrunn/Frankfurt/Hamburg/Köln (ots) - Spitzenplatz für die Vermögensverwaltung der Deutschen Oppenheim Family Office AG: In der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche (Nr.



9/2017) erzielt ihr Investmentfonds "FOS Performance und Sicherheit" den vierten Platz von knapp 350 untersuchten Fonds. Das Analysehaus MMD verglich im Auftrag der Wirtschaftswoche defensive Fonds, das heißt Fonds mit maximal 40 Prozent Aktien. Die Deutsche Oppenheim zählt damit im Ranking der Wirtschaftswoche zu den besten Vermögensverwaltern 2017.

"Wir freuen uns über die sehr gute Platzierung", sagt Stefan Freytag, Chefanlagestratege und Vorstand der Deutschen Oppenheim. "Dass wir den Erfolg des Vorjahres wiederholen konnten, zeigt die Kontinuität unserer Arbeit und die Nachhaltigkeit unserer Konzepte." Bereits 2016 wurden Vermögensverwaltung und FOS-Fonds der Deutschen Oppenheim mehrfach ausgezeichnet - u.a. vom Handelsblatt, dem Elite Report sowie der FondsConsult Research AG. Jüngst wurde der Ausbau des Drittvertriebs verkündet, der Privatbanken, genossenschaftlichen Instituten und Sparkassen die Möglichkeit gibt, ihren Kunden mit den drei FOS-Fonds ausgewählte Investmentstrategien eines der führenden Multi Family Offices anzubieten.

Der nachhaltige Fonds FOS Performance und Sicherheit (WKN A1JSUZ) hat aktuell ein Volumen von knapp 218 Millionen Euro. Er bietet mit seinem permanenten, systematischen Risikokonzept einen Extra-Schutz des Fondsvermögens vor plötzlich auftretenden Finanzmarktturbulenzen. Das Anlageziel ist der reale Kapitalerhalt nach Inflation sowie die Erwirtschaftung von Ausschüttungen. Schwerpunktmäßig werden im Fonds nachhaltige Kapitalmarktprodukte eingesetzt. Genau wie der FOS Strategiefonds Nr. 1 (WKN DWS0TS) und der Investmentfonds FOS Rendite und Nachhaltigkeit (WKN DWS0XF) richtet er sich an langfristig orientierte Anleger. Das Gesamtvolumen der drei FOS-Fonds beträgt aktuell rund 1,4 Milliarden Euro.

Über Deutsche Oppenheim:

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus. Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.

