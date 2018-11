OTS: Deutsche Messe AG Hannover / Deutsche Messe übernimmt Mehrheit an ...

Deutsche Messe übernimmt Mehrheit an LaserFair Shenzhen in China

Hannover/Shanghai/Shenzhen (ots) -

Die Deutsche Messe Hannover erwirbt den Mehrheitsanteil an der

LaserFair Shenzhen.



Die LaserFair ist eine etablierte Messe für

Laser-Technologie im Süden Chinas und wird jährlich in der

Millionenstadt Shenzhen ausgerichtet. Mit dieser Beteiligung baut die

Deutsche Messe ihr Veranstaltungs-Portfolio in einer der wichtigsten

Industrieregionen Chinas weiter aus und ermöglicht ihren

internationalen Kunden den Zugang zu einem der bedeutendsten Märkte

für die Laser-Industrie in Asien. Die LaserFair Shenzhen 2019 findet

vom 8. bis 10. Mai im Shenzhen Convention & Exhibition Center (SZCEC)

statt.

"China gilt als größter internationaler Markt für die industrielle

Anwendung von Lasern. Daher freuen wir uns, dass wir mit der

LaserFair ein boomendes Industriefeld als eigenständige Veranstaltung

in einen der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte einbringen können",

sagt Andreas Luttmann, Director Global Fairs, Deutsche Messe

Hannover. "Die Messe wird das gesamte Anwendungsspektrum des Lasers

in der industriellen Fertigung sowie Branchentrends und Innovationen

abbilden und mit einem umfangreichen Konferenzprogramm verbinden."

Die LaserFair Shenzhen bietet Ausstellern ideale Gelegenheiten zur

Kontaktaufnahme, für Geschäftsanbahnungen und Vernetzung mit Firmen

aus der Volksrepublik China, insbesondere in Südchina. Die

Millionenstadt Shenzhen in der Provinz Guangdong ist eine der

wichtigsten Produktionsstandorte für die Laser-Industrie des Landes.

So haben sich dort Unternehmen wie Han's Laser, das Flaggschiff der

chinesischen Laser-Industrie, DNE Laser, HSG Laser, Hymson Laser,

Yueming Laser, MAX und JPT angesiedelt. Aufgrund ihres Status als

Sonderwirtschaftszone gilt Shenzhen zudem als ein bedeutender

Standort für ausländische Investitionen.

Die LaserFair wird seit 2015 von Shenzhen XZQ Information Science

and Technology Co. Ltd. mit Unterstützung der Guangdong Laser

Industry Association und der Shenzhen Laser Intelligent Manufacturing

Industry Association ausgerichtet. Künftig wird die

Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG, Hannover Milano Fairs

Shanghai gemeinsam mit Shenzhen XZQ die LaserFair Shenzhen

veranstalten. Die Hannover Milano Fairs Shanghai (HMFS) ist ein Joint

Venture der Deutschen Messe AG und der Fiera Milano. "Mit dieser

Zusammenarbeit setzen wir den Wachstumskurs der LaserFair weiter

fort. Gemeinsam werden wir das Profil der Messe weiter schärfen und

internationalisieren", fügt Luttmann hinzu. Zur LaserFair 2019 werden

rund 250 Aussteller und 20 000 Besucher erwartet. Die Messe wird

voraussichtlich eine Fläche von 22 500 Quadratmetern belegen.

Weitere Messen in China, der Türkei und Mexiko

Die Deutsche Messe richtet neben der LaserFair weitere

internationale Fachmessen für die Blech- und Metallbearbeitung aus.

Dazu gehören die Metal+Tech in Foshan, China (Premiere: 27. bis 30.

November 2018), die Metal + Metallurgy China in Shanghai (13. bis 16.

März 2019) und die Metalworking and CNC Machine Tool Show (MWCS) in

Shanghai (17. bis 21. September 2019). In der Türkei werden das

Messe-Trio ANKIROS, ANNOFER und TURKCAST (5. bis 7. November 2020 in

Istanbul), die WIN EURASIA in Istanbul, Türkei (14. bis 17. März

2019) und die aluexpo in Istanbul (10. bis 12. Oktober 2019)

veranstaltet. Zudem feiert die Industrial Transformation in León,

Mexico vom 9. bis 11. Oktober 2019 Premiere.

