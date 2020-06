Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Start-up-Ökosystem / "Chance nutzen, um gestärkt in die Zukunft zu

gehen" (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das Deutsche Börse Venture Network wurde 2015

gegründet, um Start-ups besser mit Wachstumskapital zu versorgen.



Es erleichtert

Unternehmen von der frühen bis zur späten Wachstumsphase Zugang zu Kapital und

bietet dazu maßgeschneiderte Services. Am 11. Juni wird das Netzwerk fünf Jahre

alt. Im Interview erklärt Peter Fricke, der das Deutsche Börse Venture Network

leitet, wie sich das Ökosystem entwickelt hat, wo Start-ups weiterhin

Unterstützung brauchen und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat.

Herr Fricke, das Deutsche Börse Venture Network wurde 2015 in enger Abstimmung

mit dem Bundeswirtschaftsministerium gestartet, um die Finanzierung von

Wachstumsunternehmen in Deutschland zu stärken. Was hat sich seitdem getan?

Als wir 2015 angetreten sind, eine vorbörsliche Plattform für

Wachstumsfinanzierung aufzubauen, war der Standort vor allem durch e-Commerce

Unternehmen und erhebliche Finanzierungslücken geprägt. Seitdem hat sich im

Ökosystem eine ganze Menge getan. Die Business-Modelle sind komplexer geworden

und vor allem in den Bereichen Software/Analytics, Fintech und Mobilität genießt

Deutschland internationale Aufmerksamkeit. Auch Kapital ist zunehmend vorhanden,

die Venture Capital (VC) Finanzierungen in Deutschland haben sich in den letzten

fünf Jahren mit rund 6 Mrd. Euro mehr als verdoppelt, jedoch nicht zuletzt durch

ausländische Kapitalgeber. Zudem gab es viele positive Impulse, sowohl von

Seiten der Wirtschaft als auch durch die Politik, etwa über die dritte

Fondsgeneration des High-Tech Gründerfonds oder die Neugründung der KfW Capital.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aufmerksamkeit der Politik für die Gründerszene

in Deutschland sehr stark gestiegen ist. Schließlich hat das nun viele Jahre

andauernde positive Geschäftsklima auch zu vermehrten Exits bei Start-ups

geführt. Viele dieser ehemaligen Gründer sind heute wieder als Business Angel

oder VC-Investor aktiv - so wird das Geld wieder zurück in den Kreislauf

gegeben. Gerade für Gründer in frühen Finanzierungsphasen ist also viel erreicht

worden.

Welche Bilanz ziehen Sie nach fünf Jahren Venture Network?

Wir sind 2015 mit knapp 70 Mitgliedern gestartet und seitdem sehr rasant

gewachsen. Heute umfasst das Deutsche Börse Venture Network über 200 Start-ups

und 400 Investoren, insgesamt also über 600 Mitglieder. Als Plattform für

Wachstumsfinanzierung begleiten wir die Unternehmen in unserem Netzwerk während

der gesamten Reise ihres Wachstumspfades. Die 200 Wachstumsunternehmen aus

unserem Netzwerk sind mittlerweile in über 30 Ländern aktiv und beschäftigen

dabei über 25.000 Mitarbeiter. Seit 2015 haben die Unternehmen über 3,6 Mrd.

Euro an Kapital aufgenommen. Auf Seite der Investoren ist es uns gelungen, die

gesamte Bandbreite der relevanten Investorenklassen abzubilden. So umfasst unser

Netzwerk Zugang zu über 400 Investoren aus den Bereichen Venture Capital,

Private Equity, Venture Debt, Family Offices und Corporates. Und was mich

besonders freut ist, dass bereits sieben Unternehmen aus unserem Venture Network

an die Frankfurter Börse gegangen sind und ihren Wachstumspfad über den

Kapitalmarkt weiter ausbauen konnten. Mit weiteren sehr vielversprechenden

Börsen-Kandidaten sind wir in engem Kontakt. Ein weiterer Meilenstein war, dass

wir unser Netzwerk, das ursprünglich auf spätphasige Unternehmen ausgerichtet

war, seit 2017 auch für frühphasige Wachstumsunternehmen, ab einem Jahresumsatz

von mehr als einer Million Euro, geöffnet haben. Das starke Interesse spiegelt

sich dabei auch in unseren Investoren-Roadshows wider, über die wir in den

vergangenen Jahren unsere Start-ups mit Investoren zusammengebracht haben -

übrigens nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und in China.

Was hat sich auf der Investorenseite verändert?

Grundsätzlich kann man sagen, dass gerade die größeren Finanzierungsrunden in

Deutschland fast ausschließlich von Investoren aus den USA oder dem asiatischen

Raum gestemmt werden, wenngleich auch in Deutschland zunehmend Kapital vorhanden

ist. Gerade in den letzten Jahren sind in Deutschland viele neue VC-Fonds

hinzugekommen, die primär auf frühphasige Start-ups spezialisiert sind. Auch

Co-Investments nehmen zu, d. h. Kapitalsammelstellen, Versicherungen und Family

Offices sind verstärkt an direkten Beteiligungen an jungen

Technologieunternehmen interessiert, wir merken allerdings, dass im Vergleich zu

anderen Investorengruppen hier noch mehr Expertise aufgebaut werden muss. Weiter

beobachten wir eine größere Bereitschaft der Investoren, digitale Formate

einzusetzen, um neue potenzielle Beteiligungen zu identifizieren, bis hin zur

Nutzung von Plattformen für Sekundärtransaktionen, gerade in den USA. Ich gehe

davon aus, dass sich diese Tendenzen durch die Corona-Pandemie weiter verstärken

werden. Dies sind beides Entwicklungen, die wir als Venture Network eng

begleiten.

Stichwort Corona-Pandemie: Welchen Einfluss hat die auf die

Wachstumsfinanzierung?

Corona trifft das Start-up-Ökosystem sehr stark. Besonders hart ist die aktuelle

Situation natürlich für Start-ups in den Bereichen Travel, Real Estate und

Sports/Wellness. Für Unternehmen dieser Branchen ist es besonders schwierig,

gerade wenn sie die für 2020 geplante Finanzierungsrunde nicht zurückstellen

oder etwa durch eine kleinere interne Runde mit Bestandsinvestoren ersetzen

können. Entscheidend sind hier jetzt die nächsten Monate, in denen wir

hoffentlich keinen Ausfall von kleinen oder großen Hoffnungsträgern zu beklagen

haben. Hier kann die Corona-Matching-Fazilität von KfW Capital und dem

europäischen Investitionsfonds EIF einen wichtigen Beitrag leisten. Was wir

außerdem sehen: Die Wagniskapitalgeber unterstützen aktuell noch intensiver ihre

Portfoliounternehmen und sind in noch engerem Kontakt mit ihren eigenen

Geldgebern. Investments in neue Beteiligungen verzögern sich dadurch erheblich

oder werden im schlimmsten Fall komplett ausgesetzt. Viele Investoren erwarten

daher, dass sich die Zahl neuer Investments im zweiten Quartal um fast die

Hälfte reduzieren wird. Dies war eines der zentralen Ergebnisse unserer kürzlich

veröffentlichten Befragung, dem VC Investoren-Sentiment. Neue

Finanzierungsrunden sind also nicht unmöglich, aktuell aber deutlich härter.

Was raten Sie Start-ups in der aktuellen Situation?

Wichtig ist vor allem, dass die Fundraising-Strategie und der Zeitplan an die

aktuelle Situation angepasst werden. Für Gründer ist es essenziell, dass sie die

Tragweite der Situation verstehen. Hierzu sollten sie die Auswirkungen auf das

eigene Venture, auf VC-Investoren, aber auch auf die Gesellschaft und Wirtschaft

reflektieren. Dafür ist der persönliche Kontakt zu Investoren und

Multiplikatoren entscheidend. Sie müssen ihre Anpassungen am Business-Plan

erklären, das zeigt Investoren, dass sie die Situation verstanden haben und

reagieren. Zudem finden Investoren-Pitches zurzeit fast ausschließlich virtuell

statt. Dazu haben wir im Venture Network verschiedene Online-Formate gestartet,

bei denen es auch darum geht, Start-ups bestmöglich auf diese veränderte

Situation vorzubereiten. Außerdem beobachten wir eine erhöhte Nachfrage nach

individueller Beratung bei uns im Netzwerk.

Rächt es sich jetzt, dass wir in Deutschland vor lauter Risikoaversion keine

ausgeprägte Gründerkultur haben?

Beim Thema Gründerkultur besteht hierzulande definitiv noch Luft nach oben. Das

fängt in den Schulen und Universitäten an. Wichtig ist, dass wir heute bereits

bei jungen Leuten die richtigen Impulse setzen, damit sie sich mit wichtigen

Themen wie Unternehmensgründung und auch der Funktion des Kapitalmarkts

auseinandersetzen. Aber wenn es um Risikoaversion geht, sind nicht nur die

Gründer wichtig - es braucht selbstverständlich auch mutige und gut ausgebildete

Mitarbeiter, die bereit sind, an einer zukunftsweisenden Technologie

mitzuarbeiten und auf lukrative und vermeintlich sichere Jobangebote aus dem

Banken-, Automobil- und Beratungsbereich zu verzichten. Hier müssen mehr Anreize

für junge Leute geschaffen werden, damit sie sich für einen Start bei jungen

Technologieunternehmen entscheiden, zum Beispiel über attraktive

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Sie müssen noch stärker an der Entwicklung und

am Erfolg teilhaben. Die Vorhaben zur Verbesserung dieser Rahmenbedingungen im

jüngst verabschiedeten Konjunktur- und Investitionsprogramm der Bundesregierung

ist daher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Hier kommt es jetzt

auf eine wirkungsvolle Ausgestaltung und Umsetzung an.

Damit lässt sich an der aktuellen Krise doch gut ablesen, wie stabil unser

Ökosystem wirklich ist.

Nein, das sehe ich nicht so. Die Corona Krise ist so umfassend, wie keine Krise

vorher. Selbst sehr gut etablierte Start-ups kommen zum Teil an die Grenzen - da

geht es diesem Bereich der Wirtschaft nicht anders als anderen Playern in

Industrie und Mittelstand. Das, was in den letzten Jahren geschaffen wurde, ist

es aber definitiv wert, erhalten zu bleiben. Wir sollten nicht den gleichen

Fehler machen, den wir in und nach der Dotcom-Krise begangen haben. Denn da

haben wir es verpasst, in Deutschland einen Nährboden für innovative

Technologieunternehmen zu schaffen. Nun sind einzelne amerikanische

Tech-Giganten mehr wert als der gesamte DAX und US-Start-ups fliegen

Nasa-Astronauten ins All. Das sind die Dimensionen, in denen wir denken müssen.

Wir müssen das vorhandene Potential jetzt nutzen und fördern - the sky is no

longer the limit!

Mit dem Deutsche Börse Venture Network leistet die Deutsche Börse einen

wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Ökosystems für Wachstum in Deutschland.

Mit einem speziell entwickelten und auf Gründer und Investoren abgestimmten

Angebot aus Investorenveranstaltungen, Trainings und Networking-Events möchte

das Wachstumsnetzwerk einen spürbaren Unterschied für die

Finanzierungs-situation von jungen, aufstrebenden Unternehmen in Deutschland und

Europa erreichen. Mehr Informationen finden sie hier

(https://www.venture-network.com/dbvn-de/) .

