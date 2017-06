OTS: Deutsche Börse AG / Deutsche Börse startet neue Online-Plattform für ...

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Deutsche Börse startet neue Online-Plattform für Börsenwissen / Lernangebot adressiert Einsteiger wie auch erfahrene Anleger (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Börse hat ihr Schulungsangebot mit der Online-Plattform "Capital Markets Academy - Digitales Lernen" erweitert, die Neulingen und erfahrenen Anlegern Informationen rund um das Thema Börse näherbringt.



Das Portal wurde von der hauseigenen Capital Markets Academy der Deutschen Börse konzipiert und umfasst drei Bereiche: animierte Erklärfilme für Einsteiger, Video-Vorlesungen mit Börsenexperten und umfangreiche Online-Lehrgänge zu den an der Börse gehandelten Wertpapieren. Das aktuelle Angebot ist kostenfrei und wird sukzessive ausgebaut. Vorbild für das Design des Portals ist das Gebäude der Frankfurter Wertpapierbörse mit Bulle und Bär auf dem Vorplatz und dem aus den Medien bekannten Handelssaal. Von diesen Orten aus gelangen die Nutzer zu den einzelnen Lerninhalten.

"Deutschland ist ökonomisches Entwicklungsland, wenn es um das Verständnis von Börsenhandel und Wertpapieranlage geht", sagte Nicolas Nonnenmacher, der als Leiter Community Development bei der Deutschen Börse auch die Capital Markets Academy verantwortet. "Die breite Öffentlichkeit fremdelt bei der Vermögensbildung mit Aktien und Wertpapieren, ohne sich mit dem Thema ausreichend auseinandergesetzt zu haben. Unser neues Portal begleitet Einsteiger auf dem Weg zur Börse und bietet fortgeschrittenen Anlegern hochwertige Inhalte, um Börsenprofis zu werden."

In den animierten Erklärfilmen erleichtern die zwei Protagonisten Anna und Michael Einsteigern den Zugang zur Börse - von der Depot-Eröffnung bis zu ihrer ersten Aktienorder. In den Video-Vorlesungen erläutern ausgewiesene Börsenexperten die Grundlagen der Finanzmärkte und des Börsenhandels. Im Bereich "Börsenprodukte im Detail" lernen erfahrene Anleger in umfangreichen Online-Lehrgängen über Exchange Traded Funds (ETFs) und Strukturierte Produkte die Funktionen und Besonderheiten von einzelnen Wertpapieren kennen. Mit der kostenfreien Anmeldung wird ein persönliches Lernkonto erstellt, das den individuellen Lernfortschritt dokumentiert; Lerneinheiten können dort fortgeführt werden, wo sie beendet wurden. Partner bei der Entwicklung des Portals war der TÜV Rheinland.

Die Capital Markets Academy bündelt sämtliche Trainingsaktivitäten der Gruppe Deutsche Börse und ist Ansprechpartner für Kapitalmarkt-Know-how und Börsenwissen. Das Angebot reicht von Abendveranstaltungen für Privatanleger und semiprofessionelle Anleger bis hin zu Fachseminaren, Zertifikatslehrgängen und Online-Systemschulungen für Intermediäre, Händler, Back Office-Mitarbeiter und weitere Beteiligte aus dem Börsenumfeld. Dabei arbeitet die Capital Markets Academy auch mit deutschen und internationalen Weiterbildungseinrichtungen und anderen Kooperationspartnern zusammen. Die Capital Markets Academy sorgt außerdem im behördlichen Auftrag für die Weiterentwicklung und Abnahme der Händlerprüfungen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten Frankfurter Wertpapierbörse und Eurex Deutschland.

Das Portal "Capital Markets Academy - Digitales Lernen" ist unter www.deutsche-boerse.com/digitaleslernen zu erreichen.

OTS: Deutsche Börse AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/31512 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_31512.rss2 ISIN: DE0005810055

Ansprechpartner für Medien: Patrick Kalbhenn Tel. +49-69-2 11-1 15 00 media-relations@deutsche-boerse.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/31512/3652770 -