OTS: Deutsche Bank AG / Kapitalmarktausblick 2020: Die Politik regiert auch ...

Kapitalmarktausblick 2020: Die Politik regiert auch an den Märkten

- Deutsche Bank erwartet für 2020 eine leichte Erholung der

Weltkonjunktur, sofern die Entspannung im Handelsstreit anhält

- Unsicherheitsfaktoren wie US-Wahl und Brexit dürften die

Kapitalmärkte schwanken lassen

- Für Anleger gilt: Zuerst Risiken absichern, dann Chancen nutzen

Die globale Konjunktur wird sich 2020 stabilisieren und dürfte nach einem

verhaltenen Start im Verlauf des Jahres an Schwung gewinnen.



Eine anhaltende

Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt ist die entscheidende

Voraussetzung hierfür. Das erwarten die Kapitalmarktexperten der Deutschen Bank

in ihrem Ausblick 2020, den sie heute in Frankfurt am Main vorgestellt haben.

Politische Risiken blieben jedoch bestehen - neben dem Handelsstreit auch der

Brexit. Der Weg zu einem neuen Handelsabkommen dürfte hier ebenso sehr schwierig

werden. "Das Topthema in der Wirtschaft und an den Kapitalmärkten dürfte 2020

aber der Präsidentschaftswahlkampf in den USA sein", sagte Stefan Schneider,

Chefvolkswirt für Deutschland bei Deutsche Bank Research. Richtungsweisende

Entscheidungen stünden dabei schon vor der eigentlichen Wahl im November 2020

an, etwa die Nominierung des demokratischen Herausforderers.

In welchem Tempo sich die Weltwirtschaft bewegen wird, hänge zudem von der

Fiskalpolitik ab. "Als Konjunkturstabilisator stößt die Geldpolitik in vielen

Volkswirtschaften an ihre Grenzen", sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für

Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Das gelte in besonderem Maße für

die Eurozone, wo Italien und Frankreich bereits eine leicht expansive

Fiskalpolitik betreiben. "In Deutschland bleibt die Fiskalpolitik aufgrund der

Ausgabefreudigkeit der GroKo wohl auch 2020 expansiv. Allerdings gibt es meines

Erachtens, obwohl immer wieder aus dem Ausland gefordert, keinen Grund für ein

deutsches Konjunkturprogramm", ergänzte Schneider. Groß angelegte europäische

Konjunkturpakete würden in Deutschland, aber auch in den Ländern der Hansegruppe

(skandinavische und baltische EU-Staaten sowie die Niederlande und Irland), auf

Widerstand stoßen. Auch in China seien die geldpolitischen Möglichkeiten mit

Blick auf Wechselkurs und Inflation begrenzt. In den USA hat die Notenbank Fed

zwar prinzipiell Zinssenkungsspielräume, sie dürfte aber aufgrund der

verbesserten Konjunkturaussichten für 2020 keine weiteren Zinsschritte

beabsichtigen.

Konjunktur - der Zyklus findet kein Ende

Anders als in den Jahren zuvor werden 2020 nicht die Industrieländer, sondern

die Schwellenländer das globale Wachstumstempo bestimmen. Insgesamt rechnet die

Deutsche Bank mit einer leicht anziehenden Weltwirtschaftsdynamik und einem

Wachstum von 3,2 Prozent. "Der aktuelle Konjunkturzyklus geht mit moderatem

Tempo ins zwölfte Jahr und es besteht die Chance, dass er sogar über 2020 hinaus

anhalten wird", sagte Stephan.

Europa: mit Chancen und Risiken

Auf der Eurozone lasten die aktuellen Unsicherheiten im globalen Handel und ganz

besonders die schleppende Entwicklung der Weltkonjunktur. Die stark

exportabhängige deutsche Wirtschaft, die rund 30 Prozent zur gesamten

Wirtschaftsleistung der Eurozone beiträgt, dürfte 2019 nur um 0,5 Prozent

wachsen. "Vor allem die Rezession in der Industrie dämpft das Wachstum in

Deutschland", sagte Schneider. Von einer stabileren Konjunktur in den USA und

China könne Deutschland daher überproportional profitieren: "Ich rechne für 2020

hierzulande mit einem moderaten Wachstum von knapp einem Prozent", so Schneider.

Für die Eurozone erwartet er lediglich ein Plus von 0,8 Prozent - nicht zuletzt,

weil die stimulierende Wirkung der expansiven EZB-Geldpolitik zunehmend

nachlasse.

USA: mit alten Stärken

Die Vereinigten Staaten befinden sich im längsten Aufschwung ihrer Geschichte.

Auch 2020 sollte die größte Wirtschaft der Welt nicht in die Rezession fallen.

Der inländische Konsum treibt das Wachstum wesentlich voran, denn er steht für

rund drei Viertel des US-Bruttoinlandsprodukts und wächst seit Jahren stabil mit

etwa 3 Prozent pro Jahr. "Die politischen Unsicherheiten, insbesondere die

erwarteten hitzigen Debatten über die Regulierung amerikanischer Großindustrien

wie Finanzen, Pharma, Energie und Tech im Vorfeld der Präsidentschafts- und

Kongresswahlen im November 2020, sind dagegen nicht förderlich für das

Wachstum", sagte Stephan. Nach einem erwarteten Plus von 2,2 Prozent in diesem

Jahr dürfte die größte Volkswirtschaft der Welt im Wahljahr wohl nur noch um 1,6

Prozent zulegen.

Schwellenländer: mit neuer Dynamik

Etwas schwächer als 2019, aber immer noch stark mit knapp 6 Prozent dürfte 2020

die chinesische Wirtschaft wachsen. "Ich werte diesen Trend nicht als

Alarmsignal, denn er spiegelt die Transformation der chinesischen Wirtschaft hin

zu einem Wachstumsmodell wider, das stärker an den globalen Wertschöpfungsketten

partizipiert", erläuterte Stephan. In diesem Sinne seien auch der Ausbau der

"Neuen Seidenstraße" sowie die Industriestrategie "Made in China 2025" zu

interpretieren. Stärker zulegen als China dürfte nach einem schwächeren Jahr

2019 die indische Wirtschaft mit mehr als 6 Prozent. Insgesamt rechnet Stephan

für die Schwellenländer 2020 mit einem Konjunkturplus von 4,4 Prozent - das

wären rund 0,2 Prozentpunkte mehr, als für dieses Jahr erwartet wird.

Währungen - hochsensible Stressindikatoren

Gestiegene Hoffnungen auf einen geregelten Brexit und eine stabilere

Weltkonjunktur haben den Euro jüngst zum US-Dollar leicht zulegen lassen. Dieser

Trend dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen. Stephan rechnet mit einem

Wechselkurs von 1,15 US-Dollar je Euro zum Jahresende 2020: "Ein kontroverser

Wahlkampf in den USA könnte zu sinkenden Kapitalzuflüssen in den US-Dollar

führen und den Euro sogar noch weiter stärken." Dagegen würde der US-Dollar von

seinem Status als "sicherer Hafen" profitieren, sollte sich der globale

Handelsstreit zuspitzen. Der chinesische Renminbi, der im Zuge der US-Strafzölle

in den vergangenen Monaten zeitweise deutlich gegenüber dem US-Dollar

nachgegeben hat, sollte 2020 je nach Stand der Handelsgespräche um die Marke von

7 Renminbi je US-Dollar schwanken. Ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die

Devisenmärkte insgesamt sei die Politik der US-Regierung: "Sollte Donald Trump

Länder wie Japan, die Schweiz oder Deutschland als Währungsmanipulator

brandmarken, ist es mit der relativen Ruhe schnell vorbei", gab Stephan zu

bedenken.

Anlageklassen, Regionen und Branchen

Anleihen - die Eurogrenzen überschreiten

Die Zinsen von Anleihen aus der Eurozone dürften 2020 auf niedrigen Niveaus

verharren, weil die Liste der Konjunkturrisiken lang und die Inflation

voraussichtlich niedrig bleibt. "Wir müssen uns alle an die niedrigen Zinsen

gewöhnen. Sie sind kein Phänomen, das Anleger aussitzen können", sagte Stephan.

Laut EONIA-Swap sollten in den nächsten drei Jahren in der Eurozone keine

Leitzinserhöhungen erfolgen. Für Anleger, die Euroanleihen kaufen und halten

wollen, seien dies schlechte Nachrichten. Besser sind die Renditeaussichten für

Währungsanleihen zum Beispiel aus China: Anleger, die Währungsrisiken

tolerieren, können auf dem mittlerweile zweitgrößten Rentenmarkt der Welt mit

Zinsen von bis zu 4 Prozent rechnen. Hinzu kommt, dass in absehbarer Zeit nicht

mit signifikant steigenden US-Zinsen für lang laufende Anleihen zu rechnen sei -

eines der Hauptrisiken für Schwellenländerwährungen. "Ich erwarte, dass die Fed

ihre Leitzinsen im Jahresverlauf 2020 nicht erhöhen wird, wodurch die

US-Anleihezinsen bei kurzen Laufzeiten zumindest nicht stark steigen dürften",

sagte Stephan. "Vor Jahren handelte man Aktien und hielt Rentenpapiere bis zur

Fälligkeit im Depot. Heute hat sich das Vorgehen fast umgekehrt. Der Schlüssel

zum Erfolg am Rentenmarkt ist, Zinsrisiken und Laufzeiten zu steuern." Die

Zinsentwicklung sei keine Einbahnstraße, auch im Niedrigzinsumfeld könne es

heftige Gegenbewegungen geben. "Auf nachhaltig steigende Zinsen zu warten, ist

definitiv keine gute Option für Sparer: Statt Jahr für Jahr reale

Kapitalverluste mit Giro- oder Tagesgeldkonten in Kauf zu nehmen, sollten

Anleger gerade auch Wertpapiere in Betracht ziehen, vor allem Aktien", riet

Stephan.

Aktien - mit Bedacht wählen

Die Stolpersteine für die globalen Aktienmärkte waren 2019 besonders zahlreich:

Der Handelsstreit und der Kampf um die Technologieführerschaft zwischen den USA

und China, die Gewinnrezession, der Brexit, der Ölpreisschock und die

Konjunkturschwäche lasteten zumindest phasenweise auf den Kursen. Insgesamt war

es bislang trotzdem ein sehr gutes Aktienjahr - vor allem, weil Anleger aufgrund

des Mangels an rentierlichen Alternativen an Aktien festhielten. Sie wurden

belohnt mit Kursgewinnen und hohen Dividenden. "2018 sind praktisch alle

Aktienmärkte gefallen, 2019 dagegen gestiegen. Für das kommende Jahr erwarte ich

insgesamt einen moderaten Kursanstieg bei zunehmender Volatilität", sagte

Stephan. In unsicheren Marktphasen sollten sich dividendenstarke Aktien von

Unternehmen mit vergleichsweise konjunkturunabhängigen Geschäftsmodellen

(sogenannte Growth-Titel, etwa aus den Bereichen Nahrungsmittel, Versorger oder

Pharma) und Aktienmärkte wie die USA am besten entwickeln. Dreht die Stimmung

ins Positive, dürften dagegen "Value-Aktien", etwa aus dem Automobil-,

Industrie- oder Finanzsektor, und zyklische Märkte wie Japan und Europa die Nase

vorn haben. "Da es auch 2020 zu starken Branchenumschichtungen an den Märkten

kommen könnte, sollten Anleger ihr Portfoliorisiko aktiv steuern und ihre

Kapitalanlagen breit über Regionen und Branchen streuen", so Stephan. Erst

danach sei es angebracht, sich über weitere Anlagechancen Gedanken zu machen.

USA: nicht mehr billig, aber weiterhin gut

Der US-Aktienmarkt hat im laufenden Jahr erneut bewiesen, dass er sich in

schwierigen Phasen robuster entwickelt als die meisten Börsen weltweit. Das

liegt unter anderem daran, dass der Anteil zyklischer Titel - vor allem solcher

aus dem konjunktursensiblen Verarbeitenden Gewerbe - in den USA vergleichsweise

gering ist. Zudem weisen US-Unternehmen mit mehr als 10 Prozent die weltweit

höchsten und aktuell stabilsten Gewinnmargen auf. "Angesichts der Vielzahl von

globalen Marktrisiken bleiben die USA 2020 ein interessantes Ziel für Anleger",

sagte Stephan. Das gelte trotz der Bewertungen, die für einzelne Branchen

bereits über ihrem langjährigen Mittel liegen. "Aktien aus den USA sind zwar

nicht billig, sie wirken aufgrund ihrer Gewinnrenditen aber auch im Vergleich zu

Anleihen nach wie vor günstig", so Stephan. In Zeiten niedrigen

Wirtschaftswachstums können insbesondere zukunftsweisende Anlagethemen

Aufwärtspotenzial bieten. Langfristig erscheint in diesem Zusammenhang unter

anderem die Technologiebranche interessant, die am US-Aktienmarkt und in Asien

stark gewichtet ist. Zwar sind Tech-Werte grundsätzlich schwankungsanfällig und

weisen daher kurzfristig ein erhöhtes Kursrisiko auf. Die ausgesprochenen

Wachstumswerte können auf lange Sicht jedoch eine interessante Beimischung im

Depot darstellen. Dazu zählen unter anderem auch Unternehmen, die mit

Künstlicher Intelligenz und Cyber-Sicherheit bereits Geld verdienen.

Europa: das Weltgeschehen im Blick

In Europa, wo der Aktienmarkt eindeutig von zyklischen Werten dominiert wird,

steht die Markterholung noch auf tönernen Füßen. Bevor es hier zu einem

nachhaltigen Aufwärtstrend kommen kann, bedarf es deutlicher Signale, dass sich

der Handelsstreit entspannt und ob - und wie - der Brexit vonstattengeht. Daher

sei auch 2020 mit Kursschwankungen zu rechnen. Im besten Fall könnte es aber

auch eine Aktienmarktrally geben: "Kommt es zu einer Annäherung im

Handelsstreit, zusätzlichen fiskalischen Impulsen weltweit und einem

Konjunkturaufschwung in China, werden europäische Aktien besonders stark

profitieren", sagte Stephan. Das beträfe vor allem den deutschen Leitindex. "Die

Unternehmen im DAX sind international aufgestellt und weitestgehend unabhängig

von der deutschen Konjunktur. Ein dynamisches und sicheres globales

Konjunkturumfeld käme ihnen daher sehr zugute", erläuterte Stephan.

Schwellenländer: regional interessantes Kurspotenzial

Auch die Schwellenländer würden davon profitieren, wenn sich die USA und China

weiter annäherten. Wie sensibel ihre Kapitalmärkte auf die Entwicklungen im

Handelsstreit reagieren, zeigte sich in den vergangenen Monaten deutlich. An

diesem Zusammenhang dürfte sich 2020 nichts ändern. "Wenn sich der Handelsstreit

entspannt, können die Investitions- und Konsumausgaben in den Schwellenländern

steigen und vielen Aktien aus der Region zu einem nachhaltigen Aufschwung

verhelfen", sagte Stephan. Zumal die Grundlagen für steigende Kurse gelegt sind:

Das erwartete Gewinnwachstum für 2020 liegt in den Schwellenländern mit rund 14

Prozent noch über dem in den Industrieländern. "Das niedrige Zinsniveau in den

USA und Europa lässt den Schwellenländern Spielraum für Leitzinssenkungen, um

ihre Wirtschaft zu stimulieren, ohne die eigene Währung zu gefährden", ergänzte

Stephan. Aus Anlegersicht favorisiere er den asiatischen Raum, beispielsweise

China, Südkorea und Taiwan.

Nachhaltigkeit - ein Thema auch fürs Portfolio

Investitionen in Anlagethemen wie "Technologien der Zukunft" gewinnen unter

Privatanlegern immer mehr an Akzeptanz, denn sie bieten langfristig ein

interessantes Chance-Risiko-Profil. Ein Bereich, der neben Tech aktuell

besonders im Fokus steht, ist das Thema Nachhaltigkeit. "Dabei geht es darum,

dass der Handlungs- und Entscheidungsraum für zukünftige Generationen nicht

verkleinert wird. Nachhaltigkeit ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein

langfristig gesellschaftlich relevantes Thema. Nachhaltiges Handeln gewinnt in

allen Bereichen an Bedeutung - sei es beim Umweltschutz oder in der

Unternehmensführung", sagte Stephan. Das Vorurteil, dass Anlagen in nachhaltig

handelnde Unternehmen automatisch niedrigere Rendite bedeuten, halte sich zwar

hartnäckig, sei aber falsch. Vielmehr sei genau das Gegenteil der Fall. Die groß

angelegte Studie "Climate change and corporates: Past the tipping point with

customers and stockmarkets" der Deutschen Bank über die langfristigen

Wertentwicklungen von Aktien weltweit zeigt: Papiere von Unternehmen, über die

positiv in Sachen Umweltschutz berichtet wird, schneiden besonders gut ab.

Insgesamt erzielten Aktien von Unternehmen, über die sich die Umweltberichte in

der zwölfjährigen Beobachtungszeit verbesserten, eine durchschnittliche Rendite

von 7,0 Prozent pro Jahr, im Vergleich zu 5,6 Prozent für den Gesamtmarkt.

Besonders sensibel auf die Berichterstattung reagierten die Branchen Gesundheit,

Konsum und Technologie. Für Anleger lohne sich vor allem ein Blick nach Europa:

Hier sei man mit der Einführung und der Regulatorik von Nachhaltigkeitsstandards

weiter fortgeschritten als andernorts. "Wer langfristig interessante

Anlagechancen sucht, dürfte bei den Themen Tech und Nachhaltigkeit gut

aufgehoben sein", riet Stephan.

Immobilien - Ruhe und Rendite

In Deutschland sind die Immobilienpreise im dritten Quartal 2019 laut dem

Verband deutscher Pfandbriefbanken um 5,9 Prozent gegenüber dem

Vorjahreszeitraum gestiegen - das gilt gleichermaßen für Wohn- und

Gewerbeimmobilien. 2020 dürften die Preise nach Auffassung der Deutschen Bank

weiter anziehen. "In Deutschland wird zu wenig gebaut. Strenge Auflagen machen

das Bauen teuer und werden die Wohnungsknappheit in den kommenden Jahren noch

verschärfen", sagte Stephan. Denn die Immobiliennachfrage sei dank steigender

Einkommen, geringer Finanzierungskosten und ausländischer Investitionen robust.

Für Anleger hätten sich in den vergangenen Jahren durch die steigenden Preise

zwar die Mietrenditen verringert. "Im Vergleich zu negativ rentierenden

Bundesanleihen sind Bruttoerträge von mehr als 4 Prozent vor allem für

langfristig orientierte Anleger aber nach wie vor interessant", so Stephan.

Global betrachtet dürften Gewerbeimmobilien die Favoriten der Investoren

bleiben, sofern es nicht zu einem lang anhaltenden Konjunkturabschwung kommt.

"Insgesamt sollte 2020 noch einmal ein gutes Immobilienjahr für Anleger werden",

resümierte Stephan.

Rohstoffe - ja, aber bitte nur als Beimischung

Am Ölmarkt spricht aus Sicht der Deutschen Bank derzeit wenig für steigende

Preise. Das liegt vor allem an den USA, die aufgrund ihrer Schieferölvorkommen

zum größten Ölproduzenten der Welt aufgestiegen sind. Allein die USA und

Brasilien dürften 2020 zusammengenommen täglich 1,75 Millionen Barrel mehr Öl

fördern als in diesem Jahr - und damit das weltweite Nachfragewachstum von 1,4

Millionen Barrel überkompensieren, erwartet Stephan. Um das Ölpreisniveau stabil

zu halten, müssten die OPEC-Staaten ihre Produktion also weiter verringern. Da

diese jedoch bereits auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren liege,

seien weitere deutliche Förderkürzungen unwahrscheinlich. Das geringe

Ölpreispotenzial verdeutliche auch eine andere Zahl: Schätzungen zufolge läge

der Ölpreis ohne die hohen Produktionsausfälle in Venezuela, Iran und Libyen

heute rund 30 Prozent tiefer. Hinzu käme struktureller Gegenwind für die

Ölnachfrage, denn alternative Energieformen sind auf dem Vormarsch und politisch

erwünscht. "Öl ist 2020 keine interessante Anlagemöglichkeit", so Stephan. Für

Anleger, die Interesse an einem Engagement am Rohstoffmarkt haben, böten etwa

Industriemetalle mehr Preispotenzial. Neben Kupfer beträfe das insbesondere

Lithium, Kobalt und Nickel, die als Batteriemetalle vom globalen Trend zur

E-Mobilität profitieren. Der Goldpreis hingegen könnte nach den starken

Sommermonaten 2019 weiter unter Druck geraten, falls im Zuge der sich

stabilisierenden Konjunktur die Realzinsen steigen sollten. "Diese Marktphasen

sind gute Gelegenheiten für Anleger, einen Goldbestand aufzubauen und ihr

Portfolio für die weitere Zukunft abzusichern", sagte Stephan.

