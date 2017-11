OTS: Denqbar GmbH / DENQBAR ist Wachstumschampion 2018

DENQBAR ist Wachstumschampion 2018 Pirna (ots) - Im Herbst 2017 veröffentlichte FOCUS in Zusammenarbeit mit Statista bereits zum dritten Mal die mit Spannung erwartete Liste mit den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland.



Diesem wichtigen Thema widmete FOCUS-BUSINESS sogar eine eigene Ausgabe. In dieser wurde nicht nur das finale Ranking veröffentlicht, sondern mittels redaktionellen Beiträgen auch einige der 500 Unternehmen mit dem größten Umsatzwachstum zwischen den Jahren 2013 und 2016 vorgestellt.

Der äußerst positiven Geschäftsentwicklung der DENQBAR GmbH ist es zu verdanken, dass das sächsische Unternehmen 2018 erstmals einen Platz auf dieser prestigeträchtigen Liste ergattern konnte.

Darauf darf man mehr als stolz sein, immerhin würdigt diese Auszeichnung die Leistungen der besagten Unternehmen in gleich mehreren Bereichen: Sie geben der Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Impulse und schaffen neue Arbeitsplätze in der Region. Außerdem beflügelt die stetige Innovationskraft dieser erfolgreichen Unternehmen nachhaltig den hiesigen Wirtschaftsstandort.

Die Zugehörigkeit zu diesem elitären Kreis deutscher Unternehmen bestärkt uns in unserer Firmenphilosophie, beste Qualität zum besten Preis anzubieten. Diese Art von Bestätigungen ist unser Antrieb, um auch in Zukunft unsere Produkte im Sinne der Kunden ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ots.de/cvk6h oder http://ots.de/at0eD

Über die DENQBAR GmbH

Im Jahr 2004 mit einem Online-Handel gestartet, ist die DENQBAR GmbH heute auf vielen Plattformen und seit 2007 mit dem eigenen Online-Shop präsent. Durch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige Produkte - hat sich die DENQBAR GmbH einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der digitalen Inverter Stromerzeuger und der Verdichtungsmaschinerie.

