OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Debeka versichert mehr als 500.000 Fahrzeuge

Koblenzer Kfz-Versicherer auf Wachstumskurs

Die Debeka-Kfz-Versicherung versichert jetzt mehr als 500.000 Fahrzeuge. Seit dem Jahr 1996 bietet die Debeka-Gruppe, eine der größten Versicherungen im Land, die Kfz-Versicherung an.



Über die Gewerbeversicherung können seit April 2014 auch kleine und mittelständische Firmen ihre LKW und Firmenflotten absichern. 2016 ist die Debeka im Bereich der Kfz-Versicherung nach Beitragseinnahmen um 3,6 Prozent - im Vergleich zum Vorjahr - gewachsen, gleichzeitig erbrachte sie in 2016 Leistungen in Höhe von fast 73 Millionen Euro an Geschädigte und Versicherungsnehmer.

Die Debeka-Kfz-Versicherung bietet seit Sommer 2016 einen automatischen Unfallmeldedienst an: Die Kombination einer App und eines Unfallmeldesteckers alarmiert bei einem Crash den Rettungsdienst. Das kann bei schweren Unfällen Leben retten, weil so die Hilfskräfte schneller vor Ort sind.

Die Debeka Allgemeine Versicherung wurde im Jahr 1982 gegründet. Sie hat inzwischen zahlreiche Sparten im Sortiment: Die Palette reicht von Kfz-, Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Rechtsschutz-, Reise- bis hin zu Gewerbeversicherungen für kleine und mittelständische Betriebe. Im Jahr 2016 betreute die Debeka Allgemeine insgesamt ca. 3 Millionen Kunden und über 6,2 Millionen Verträge (1,9 Prozent mehr als im Vorjahr).

