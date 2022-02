OTS: Databricks / Databricks führt Lakehouse für Finanzdienstleistungen ein

Databricks führt Lakehouse für Finanzdienstleistungen ein

SAN FRANCISCO, USA (ots) - Databricks, das Daten und KI-Unternehmen sowie der

Pionier der Data-Lakehouse-Architektur, kündigte heute das Databricks Lakehouse

for Financial Services an, eine offene, moderne Datenplattform, die auf

Kundenbedürfnisse aus dem Banken-, Versicherungs- und Kapitalmarktsektor

zugeschnitten ist.

Databricks Lakehouse for Financial Services wurde speziell dafür entwickelt, um

Kunden Lösungen für besondere technischen, geschäftlichen und regulatorischen

Anforderungen zu ermöglichen und unterstützt Echtzeit-Analysen, Business

Intelligence (BI) und leistungsstarke KI-Funktionen für alle Datentypen.

Databricks unterstützt Kunden zudem durch eine Multi-Cloud-Umgebung, um das mit

der Anbieterbindung verbundene regulatorische Risiko zu mindern. Lakehouse for

Financial Services umfasst Datenlösungen und Anwendungs-Beschleuniger für

wichtige Branchenbereiche, wie Compliance und regulatorisches Reporting,

Risikomanagement, Betrug und Open Banking.

Darüber hinaus ermöglicht das Delta Sharing von Databricks den standardisierten

Datenaustausch in Echtzeit mit führenden Finanzdatenanbietern, wie Nasdaq,

Factset und Intercontinental Exchange, wodurch die Nutzung, der Austausch und

die Monetarisierung von Daten über die Lakehouse-Plattform erleichtert wird.

Getreu den Open-Source-Wurzeln von Databricks ist das Lakehouse für

Finanzdienstleistungen auch in Legend integriert

(https://github.com/finos-labs/legend-delta) . Legend ist ein Eckpfeilerprojekt

von FINOS (https://legend.finos.org/) , der Fintech Open Source Foundation und

dem Finanzsektorprojekt der Linux Foundation, um ein offenes IT-Ökosystem zu

schaffen, das auf gemeinsamen Standards für Finanzdaten im gesamten

Bankenbereich basiert.

Branchenführende Beratungspartner, wie Deloitte und Avanade, arbeiten mit

Databricks zusammen, um die Einführung der Lakehouse-Plattform im

Finanzdienstleistungsbereich durch die Entwicklung neuer Datendienste und

-lösungen auf Basis von Databricks zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://databricks.com/solutions/industries/financial-services

