OTS: DXC Technology / DXC Technology schließt Übernahme des führenden ...

DXC Technology schließt Übernahme des führenden digitalen Innovators

Luxoft ab

Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC) gibt den Abschluss

der Übernahme von Luxoft Holding, Inc.



bekannt, dem globalen

Unternehmen für digitale Strategie- und Softwareentwicklung. DXC

hatte am 7. Januar 2019 eine endgültige Vereinbarung zur

Luxoft-Übernahme angekündigt, am 11. Juni 2019 wurde die

abschließende behördliche Genehmigung dafür erteilt. Die Übernahme

baut auf dem einzigartigen Leistungsversprechen von DXC als

Marktführer für End-to-End-, Mainstream-IT- und digitale

Dienstleistungen auf. Damit wird die Fähigkeit des Unternehmens

gestärkt, transformative digitale Lösungen für Kunden im großen Stil

zu entwickeln und einzusetzen. Die Übernahme von Luxoft wird den

Kunden neue Fähigkeiten im Bereich Digital- Engineering, zusätzliches

Know-how in wichtigen Branchen und ein erweitertes Portfolio an

digitalen Angeboten bringen.

"Mit Luxoft wird DXC das gesamte Spektrum geschäftsgetriebener

digitaler Initiativen abdecken, von der Modernisierung bestehender

IT-Systeme unserer Kunden bis hin zur maßgeschneiderten

Bereitstellung transformativer digitaler Lösungen", sagt Mike Lawrie,

Chairman, President und CEO von DXC. "Der nachgewiesene Luxoft-Erfolg

für globale Kunden schafft neue Werte und Vorteile für alle

DXC-Stakeholder. Ich begrüße das Luxoft-Team in der DXC-Familie."

Wie bereits angekündigt, wird Luxoft weiterhin von Dmitry

Loschinin geleitet, der an Lawrie berichten wird. Luxoft beschäftigt

13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet digitale Strategieberatung

und Software-Engineering-Dienstleistungen für Unternehmen in

Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Die Marke

Luxoft wird das Unternehmen beibehalten und als "A DXC Technology

Company" auftreten. Luxoft verfügt über fundiertes Fachwissen in

wichtigen Branchen, einschließlich Automobil und

Finanzdienstleistungen. Davon dürften Kunden dieser Bereiche sofort

profitieren.

"Einen der weltweit führenden Innovatoren bei DXC einzugliedern

ist für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner sehr aufregend ", sagt

Loschinin. "Für die Zukunft haben wir das Beste aus beiden Welten:

DXC bietet die Größe, die Ressourcen und die Marktpräsenz, während

Luxoft ausdifferenzierte Fähigkeiten und neue digitale Talente

einbringt. Wir erwarten, dass unsere gemeinsame Vision neue

Marktchancen eröffnet, wegweisende Innovationen hervorbringt und das

Wachstum von DXC vorantreibt."

Über die Transaktion

Die Luxoft-Aktie wurde an der New Yorker Börse unter dem Symbol

"LXFT" gehandelt und befindet sich nun zu 100 % im Besitz von DXC

Technology. Guggenheim Securities und BofA Merrill Lynch fungierten

als Finanzberater und Latham & Watkins LLP als Rechtsberater für DXC,

während Harney Westwood & Riegel LP als Berater der British Virgin

Islands für DXC tätig war. Die Credit Suisse fungierte als

Finanzberater und White & Case LLP als Rechtsberater für Luxoft,

während Conyers Dill & Pearman als Rechtsberater der British Virgin

Islands für Luxoft tätig war.

Über Luxoft

Luxoft, eine DXC Technology Company, (NYSE: DXC), ist ein

digitales Strategie- und Softwareentwicklungsunternehmen, das

maßgeschneiderte Technologielösungen anbietet, die den

Geschäftserfolg für Kunden auf der ganzen Welt vorantreiben. Luxoft

nutzt Technologien, um Geschäftstransformation zu ermöglichen, das

Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz durch

Strategie-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen zu steigern.

Luxoft kombiniert eine einzigartige Mischung aus technischer

Exzellenz und fundierter Branchenexpertise, die sich auf die Bereiche

Automobil, Finanzdienstleistungen, Reise- und Gastgewerbe,

Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Medien und Telekommunikation

spezialisiert hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.luxoft.com.

Über DXC Technology

DXC Technology (DXC: NYSE) ist der weltweit führende unabhängige

End-to-End IT-Dienstleister. Das Unternehmen führt die digitale

Transformation für seine Kunden durch, indem es die klassische IT

modernisiert und integriert sowie digitale Lösungen passgenau

einsetzt, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die

technologische Unabhängigkeit des Unternehmens, seine globalen

Talente und das umfangreiche Partnernetzwerk ermöglichen es 6.000

privaten und öffentlichen Kunden in 70 Ländern, von Veränderungen zu

profitieren. DXC ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Corporate

Responsibility. Weitere Informationen finden Sie unter dxc.technology

und erkunden Sie hier THRIVE, die Thought Leadership Plattform von

DXC für Changemaker und Innovatoren.

Cautionary Note Regarding Forward-looking Statements

All statements in this communication that do not directly and

exclusively relate to historical facts constitute "forward-looking

statements." These statements represent DXC's and/or Luxoft's

intentions, plans, expectations and beliefs, and are subject to

risks, uncertainties and other factors, many of which are outside

DXC's and/or Luxoft's control, and no assurance can be given that the

results described in such statements will be achieved. Many factors

could cause actual results to differ materially from such

forward-looking statements with respect to the transaction announced

above including risks relating to anticipated tax treatment,

unforeseen liabilities, future capital expenditures, inability to

achieve expected synergies, loss of revenues, delay or business

disruption caused by difficulties in integrating the businesses of

DXC and Luxoft. For a written description of risk factors that could

cause actual result in DXC's and/or Luxoft's business to differ

materially from forward looking statements regarding those matters,

see the section titled "Risk Factors" in DXC's Annual Report on Form

10-K for the fiscal year ended March 31, 2019, Luxoft's most recent

Annual Report on Form 20-F and any updating information in subsequent

SEC filings, as well as the Information Statement furnished by Luxoft

on Form 6-K. Each of DXC and Luxoft disclaims any intention or

obligation to update these forward-looking statements whether as a

result of subsequent event or otherwise, except as required by law.

Additional Information

This communication is being made in respect of the acquisition of

Luxoft by DXC. The transaction has already been approved by the

requisite majority of Luxoft's shareholders. Luxoft previously

furnished an Information Statement on Form 6-K. HOLDERS OF LUXOFT'S

ORDINARY SHARES ARE ADVISED TO READ THE INFORMATION STATEMENT AND ANY

OTHER RELEVANT DOCUMENTS IN THEIR ENTIRETY BECAUSE THEY MAY CONTAIN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE TRANSACTION AND THE RIGHTS OF

SHAREHOLDERS. Holders of Luxoft's ordinary shares may obtain a free

copy of the Information Statement that was furnished to the SEC by

Luxoft and other documents filed with or furnished to the SEC by

Luxoft at the SEC's web site at http://www.sec.gov. Free copies of

Luxoft's most recent Annual Report on Form 20-F, the Information

Statement on Form 6-K, and each other document Luxoft files with or

furnishes to the SEC may also be obtained from Luxoft's Investor

Relations website.

