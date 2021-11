OTS: DMSA Deutsche Markt Screening Agentur GmbH / DMSA-Studie: EVERGRANDE - ...

DMSA-Studie: EVERGRANDE - 10 Milliarden US-Dollar Verluste bei

Asia-Fonds

Berlin (ots) - Die Evergrande Insolvenz und die China Immobilienkrise

verursachen aktuell rund 10 Milliarden US-Dollar Verluste bei den zehn größten

auf Asien spezialisierten Renten- und Investmentfonds mit dem größten Evergrande

Bond-Exposure von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Davon sind bereits 7 Milliarden

US-Dollar real entstanden und weitere 2 Milliarden US-Dollar werden bei

Anmeldung der Insolvenz realisiert. Weitere 158 Milliarden US-Dollar Verluste

auf Evergrande durch CDS-Investments internationaler Anleger sind zu erwarten.

Eine aktuelle DMSA-Studie mit der Analyse der zehn größten auf Asien

spezialisierten Renten- und Investmentfonds mit dem größten Exposure in

Evergrande-Anleihen zeigt:

Das Evergrande und generelle China-Exposure hat in diesem Jahr in allen

untersuchten 10 Fonds zu Verlusten bis zu 21 Prozent geführt, über alle 10 Fonds

zusammen belaufen sich die Verluste auf 7 Milliarden Dollar. Die aktuellen

Preise der Evergrande Anleihen liegen bei rund einem Viertel pro Dollar (rund 25

Prozent von 100 nominal) und werden, basierend auf den Fitch Rückzahlungsraten,

bei Insolvenz auf 5 Prozent pro 100 Dollar fallen. Daher ist eine weitere

Korrektur von 6 Prozent respektive 2 Milliarden Dollar zu erwarten.

"Bei Ausfall von Evergrande würden die genannten Fonds 9 Milliarden Dollar

insgesamt seit Jahresbeginn verlieren. Hierbei werden noch gut bewertete

Immobilienunternehmen, welche auch kurz vor einer Insolvenz stehen könnten,

nicht berücksichtigt. Die Verluste der Fonds überschreiten dann die Marke von 10

Milliarden US-Dollar," erklärt DMSA Senior-Analyst Dr. Marco Metzler. Es zeigt

auch, dass bei nur 1,2 Milliarden US-Dollar ausgewiesenen offiziellen Evergrande

Bond-Exposure die Verluste um das 10fache deutlich höher sind als das nominelle

Bond-Exposure. "Die Differenz lässt sich nur aus möglichen zusätzlichen

Investments in andere Bonds von Chinesischen Immobilienentwicklern und Credit

Default Swaps (CDS) erklären", analysiert Dr. Metzler. Nach einem

Research-Report der Investmentbank Goldman Sachs soll das CDS-Exposure des

Marktes bei Evergrande bei rund 158 Milliarden US-Dollar liegen. "Dies zeigt

dass Ausmaß der Spill-Over-Effekte der Evergrande Pleite. Neben den 23,7

Milliarden US-Dollar Bonds wären dann weitere 158 Milliarden US-Dollar

verloren", so die Zusammenfassung von Dr. Metzler.

Bewertet mit 55 Billionen US-Dollar ist der chinesische Immobilienmarkt doppelt

so groß, wie der in den USA. Er erzeugt 29 Prozent des chinesischen

Bruttoinlandsprodukts, gegenüber 10 bis 20 Prozent in anderen Nationen und wird

als der wichtigste Sektor der Weltwirtschaft bezeichnet. Doch durch den

Schuldenberg von Immobilienentwicklern wie Evergrande und die Übergewichtung von

Fonds in Immobilienanleihen kommt es jetzt in vielen Fällen zu dramatischen

Verlusten.

Nach den zur Verfügung stehenden Informationen sind die Fonds Asian High Yield

von Fidelity und UBS diejenigen mit dem höchsten Evergrande-Exposure.

Name Beteiligung Ausgegebene Daten- Fantasia

Datenlieferung

Stck. in % lieferung Beteiligung

Fantasia

FIDELITY -

ASIAN HIGH YIELD 215.056.305 0,91 30.06.2021 -

30.09.2021

UBS -

Asian High Yield USD 171.924.000 0,73 30.09.2021 53.050.000

30.09.2021

Ashmore SICAV -

Emerging Markets TR 166.656.000 0,70 30.09.2021 28.208.000

30.09.2021

Ashmore SICAV -

Emerging Markets LC 140.016.000 0,50 30.09.2021 47.841.000

30.09.2021

iShares USD Asia

High Yield Bond ETF 134.439.000 0,50 08.11.2021 2.300.000

08.11.2021

PIMCO

Asia High Yield Bond Fund 111.300.000 0,47 30.06.2021 17.400.000

30.06.2021

BlackRock -

Asian Tiger Bond 88.589.000 0,37 31.05.2021 38.535.000

31.05.2021

Fidelity -

Global Multi Asset Income 76.007.640 0,32 31.08.2021 -

30.09.2021

Eastspring Investments -

Asian Bond 58.950.000 0,25 30.09.2021 48.450.000

30.09.2021

AB FCP I -

Global High Yield Portfolio 28.460.000 0,12 30.09.2021 -

30.09.2021

1.191.397.945 235.784.000

Beteiligung an Evergrande oder Fantasia Anleihen

Betrachtet man die durchschnittlichen Ratings in den betroffenen Fonds so ist

der Fidelity Asian High Yield Fund mit einem Gewicht von 34.2 Prozent in

Immobilien angelegt mit einem durchschnittlichen Rating von BB. In diesem Jahr

hat dieser 17.3 Prozent an Wert verloren. Der UBS Asian High Yield Fund hält,

mit einem durchschnittlichen Rating von BB-, 45.7 Prozent in Immobilienanleihen.

In diesem Jahr hat dieser 20.8 Prozent an Wert verloren.

"Die Top zehn Fonds halten ein Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar in

Evergrande- Anleihen," so Dr. Marco Metzler. "Es gibt aber noch weitere 236

Millionen US-Dollar Exposure anderer Immobilienunternehmen wie Fantasia und es

ist ganz klar, dass die betrachteten Fonds den Sektor Immobilien übergewichtet

haben. Sie halten bis zu 45 Prozent in Immobilienanleihen, was ihnen nun

womöglich zum Verhängnis wird."

Name Verluste Beteiligung an AUM

Verluste

In % 2021 Evergrande-Anleihen in Mrd. $ in

Mrd. $

FIDELITY FUNDS -ASIAN HIGH YIELD FUND -17,27% 215.056.305

3,90 -0.79

UBS Lux Bond SICAV -Asian High Yield -20,83% 171.924.000

2,97 -0.75

Ashmore SICAV -Emerging Markets TR -11,24% 166.656.000

21,35 -2.67

Ashmore SICAV -Emerging Markets LC -11,18% 140.016.000

3,33 -0.41

IShares USD Asia High

Yield Bond Index -15,50% 134.439.000 1,74

-0.31

PIMCO

Asia High Yield Bond Fund -12,83% 111.300.000 1,73

-0.25

BlackRock Global Funds-Asian Tiger Bond -8,27% 88.589.000

5,25 -0.47

Fidelity Funds -Global Multi Asset Income -3,93% 76.007.640

9,30 -0.38

Eastspring Investments -Asian Bond -8,25% 58.950.000

3,60 -0.32

AB FCP I -

Global High Yield Portfolio -2,36% 28.460.000 27,05

-0.65

1.191.397.945

-7.01

Verluste der Fonds mit dem größten Evergrande-Exposure

Die eingetretenen Verluste haben bereits personelle Konsequenzen gefordert. Der

leitende Investment-Manager des UBS Asian High Yield hat Berichten zufolge das

Unternehmen verlassen, nachdem er seit Jahresbeginn beträchtliche Verluste

erlitten hatte und erhebliche Bestände im chinesischen Immobiliensektor,

darunter auch von Evergrande emittierte Anleihen, hielt. Der in Singapur

ansässige Ross Dilkes hat laut einem Bericht von Bloomberg" UBS Asset Management

verlassen, nachdem er vor 16 Jahren dort angefangen hatte. Dilkes ist der

leitende Manager des Asian High Yield Fonds, der vor rund neun Jahren aufgelegt

wurde.

Konsequenzen für die Weltwirtschaft befürchtet Finanzministerin und

Ex-FED-Präsidentin Janet Yellen. Sie warnte kürzlich, dass die Schwierigkeiten

von Evergrande und anderen chinesischen bei der Rückzahlung von Krediten in

Milliardenhöhe Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnten.

Befürchtungen, dass der Zusammenbruch des Unternehmens chinesische Banken in

Mitleidenschaft ziehen und den riesigen Immobilienmarkt des Landes erschüttern

könnte, haben die globalen Finanzmärkte und nun auch die Amerikaner in Aufruhr

versetzt.

Die Federal Reserve warnte in ihrem jüngsten Finanzstabilitätsbericht vor

direkten Risiken für die USA. Die finanziellen Spannungen in China könnten die

globalen Finanzmärkte durch eine Verschlechterung der Risikostimmung belasten,

Risiken für das globale Wirtschaftswachstum bergen und die Vereinigten Staaten

beeinträchtigen.

Mehr Informationen und die vollständige Studie finden Sie unter

http://www.dmsa-agentur.de

Über Deutsche Markt Screening Agentur GmbH:

Die DMSA Deutsche Markt Screening Agentur GmbH, ist ein unabhängiger

Datendienst, der marktrelevante Informationen zu Unternehmen, Produkten und

Dienstleistungen sammelt und bewertet. Die DMSA versteht sich als Anwalt der

Verbraucher, Privatkunden und mündigen Investoren. Der Anspruch: Unternehmen und

Anbieter, Produkte und Dienstleistungen immer mit den Augen der Kunden zu

betrachten. Die Kunden stehen dabei im Mittelpunkt der Arbeit der DMSA. Für sie

werden wichtige und entscheidungsrelevante Informationen gebündelt und als

Marktscreenings dargestellt. Das Ziel: Für Verbraucher mehr Transparenz bei der

Auswahl von Produkten, Investments und Dienstleistungen zu schaffen.

