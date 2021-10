OTS: DFSI Ratings GmbH / DFSI Qualitätsrating: Die besten Privaten ...

DFSI Qualitätsrating: Die besten Privaten Krankenversicherer 2021/2022

Köln (ots) - DFSI Ratings hat 30 Private Krankenversicherer auf Herz und Nieren

untersucht.



Im Fokus des "Gesundheits-Checks": finanzielle Substanzkraft,

Produkt- und Servicequalität. Die Ergebnisse des diesjährigen

DFSI-Qualitätsratings: Allianz, Barmenia und HanseMerkur kamen mit der

Gesamtnote "Sehr Gut (1,1)" gemeinsam auf Platz 1. Zudem erhielten neun weitere

Versicherer die Gesamtnote "Sehr Gut".

Eine Branche kann aufatmen: Schon bei den ersten Sondierungen für eine

Ampelkoalition haben sich SPD, Grüne und FDP festgelegt: "Die gesetzliche und

private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten." So steht es ohne Wenn

und Aber im Ergebnispapier der Sondierungen. Damit scheint das von einigen

gefürchtete "Aushungern" der Privaten Krankenversicherer (PKV) zumindest für die

nächsten vier Jahre kein Thema mehr. Das beruhigt neben den rund 8,72 Millionen

PKV-Vollversicherten, die sich für eine möglichst gute medizinische Versorgung

entschieden haben, auch alle, die sich mit privaten Zusatzversicherungen

zumindest in bestimmten Bereichen eine bessere medizinische Versorgung gesichert

haben - etwa im Krankenhaus oder beim Zahnarzt. Sie alle haben jetzt

Planungssicherheit. Ebenso alle diejenigen, die überlegen, eine private

Kranken(zusatz)-Versicherung abzuschließen.

Doch mit der Ruhe an der Polit-Front sind die Probleme der Privaten

Krankenversicherer noch lange nicht gelöst. Auch die immer länger währende

Nullzins-Ära stellt die Branche vor große Herausforderungen. Legen die Privaten

Krankenversicherer doch Kundengelder in beträchtlichem Umfang am Kapitalmarkt an

- insgesamt mehr als 300 Milliarden Euro. Werfen diese Anlagen dann die

prognostizierten Renditen nicht ab, müssen die Versicherer ihre PKV- Tarife neu

kalkulieren, so will es der Gesetzgeber. Die Folge: Die Beiträge steigen.

Im Gesundheitsbereich gibt es zudem zwei weitere große Kostentreiber: steigende

Lebenserwartung und teure medizinische Innovationen. "Das führt dazu, dass die

Kosten im Medizinsektor schneller steigen als die allgemeine Inflation", sagt

Sebastian Ewy, Senior Analyst der DFSI Ratings GmbH. "Und all das muss die PKV

auffangen." Das geht jedoch nur über die Beiträge. Denn anders als in der

Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist es in der PKV nicht möglich,

Leistungen zu streichen. Denn die Leistungen sind in jedem Tarif dauerhaft

festgelegt.

"Alle, die sich erstmals privat krankenversichern wollen oder die planen, ihren

privaten Krankenversicherer zu wechseln, sollten sich daher ausführlich über die

finanzielle Substanzkraft und die Qualität ihres favorisierten

Krankenversicherers informieren", rät Versicherungsexperte Ewy. "Denn die Höhe

der zu zahlenden Beiträge hängt auch von der Substanzkraft des Anbieters ab."

Diese Kennzahl gibt wichtige Hinweise darauf, wie wahrscheinlich es ist, ob ein

Versicherer auch in Zukunft stabile oder moderat steigende Beitragssätze bieten

kann.

Um Verbrauchern und Versicherungsvermittlern beim Abschluss Privater

Krankenversicherungen oder beim Wechsel ihrer Versicherung Hilfestellung zu

geben, hat die DFSI Ratings GmbH, eine Ausgründung des Deutschen Finanz-Service

Instituts (DFSI) in Köln, wie schon in den Vorjahren auch 2021 Qualitätsratings

zu den 30 wichtigsten in Deutschland aktiven Privaten Krankenversicherern

erstellt, die rund 96 Prozent aller PKV-Vollversicherten zu ihren Kunden zählen.

Für die Studie wurden die Versicherer in den drei Bereichen finanzielle

Substanzkraft, Produktqualität sowie Service genauestens durchgecheckt.

"Für Versicherungsvermittler, Neukunden und wechselwillige Bestandskunden bietet

unserer Qualitätsrating, das in dieser Form deutschlandweit einzigartig ist,

eine einfache Möglichkeit, die Privaten Krankenversicherer zu ermitteln, bei

denen Produktqualität, Service und Substanzkraft auch nach vielen

Nullzins-Jahren immer noch überdurchschnittlich gut sind", erklärt DFSI-Senior

Analyst Ewy.

Dabei gab es noch vor nicht all zu langer Zeit kaum Unterschiede in der

Substanzkraft. In der Niedrigzinsphase haben sich diese einst kleinen

Differenzen deutlich ausgeweitet. Die Folgen für die Kunden können gravierend

sein, läuft eine Krankenversicherung doch meist über Jahrzehnte. "Daher sollte

bei Abschluss unbedingt überprüft werden, ob der Versicherer auch in 20, 30 oder

gar 40 Jahren - also dann, wenn der gealterte Versicherte höhere

Gesundheitskosten hat - die eingegangenen Verpflichtungen höchstwahrscheinlich

noch erfüllen kann", rät Ewy. "Und das, ohne den Beitrag überdurchschnittlich

erhöhen zu müssen."

Einen Hinweis darauf, ob das überhaupt möglich ist, liefert im

DFSI-Qualitätsrating die Substanzkraftquote. Diese wird aus Eigenkapital,

Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen (RfB), Stillen Reserven/Lasten sowie

den Alterungsrückstellungen errechnet. Zudem wird untersucht, wie rentabel die

Versicherer ihre Kundengelder anlegen. "Dafür betrachten wir die Nettoverzinsung

der Kapitalanlagen", erläutert DFSI-Experte Ewy, "da ein schlechtes

Kapitalanlageergebnis schnell zu höheren Beiträgen führen kann." Auch das

versicherungstechnische Ergebnis - vereinfacht gesagt der Saldo aus Einnahmen

und Ausgaben -, der Marktanteil und sogar die Entwicklung der Versichertenanzahl

werden im DFSI-Qualitätsrating berücksichtigt. Denn über die Jahre macht es

einen deutlichen Unterschied, ob ein Versicherer Kunden hinzugewinnt oder

verliert.

Zu guter Letzt fließt in die Bewertung der Substanzkraft auch die von

Aufsichtsbehörden geforderte Solvency-II-Quote (kurz SCR-Quote) ein. Liegt die

um Übergangsmaßnahmen bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, werden von der

ermittelten Substanzkraft 50 Punkte subtrahiert. "Wir finden, dass dies durchaus

gerechtfertigt ist, da diese Anbieter die gesetzlichen Vorgaben derzeit nicht

ohne Übergangsmaßnahmen erfüllen können", erläutert Ewy. "Doch trotz des

herausfordernden Zinsumfelds ist die Substanzkraft der von uns untersuchten

Privaten Krankenversicherern meist solide."

Was wiederum den Produkten zugute kommt. Denn Substanzkraft und Produktqualität

bedingen sich wechselseitig. So senkt eine schlechte Produktgestaltung mittel-

und langfristig die Finanzkraft des Versicherers. Andererseits kann fehlende

Finanzkraft zu suboptimalen Produkten führen.

Zur Ermittlung der Produktqualität greift das aktuelle Qualitätsrating auf

Produkttests Privater Vollkostentarife, Privater Kranken-Zusatzpolicen sowie

Privater Pflegeversicherungen zurück, die vom DFSI in den vergangenen zwölf

Monaten durchgeführt worden sind. Zudem wird die Vielfalt des Produktangebots

bewertet.

Der Kundenservice ist der dritte Bereich der umfassenden Qualitätsbeurteilung

durch das DFSI. Denn ein guter Service - für Vermittler und für Versicherte -

ist wichtig, um sich positiv von der Konkurrenz abzuheben. Als Datenbasis nutzte

die DFSI Ratings GmbH hier die Bafin-Beschwerdestatistik sowie DFSI-Tests zu

Gesundheitsservices.

In die Gesamtnote der aktuellen DFSI-Studie zur Qualität Privater

Krankenversicherer fließen Substanzkraft und Produktqualität mit je 40 Prozent

ein; der Bereich Service mit 20 Prozent.

Die Ergebnisse: Den ersten Platz im DFSI-Qualitätsrating Privater

Krankenversicherer teilen sich in diesem Jahr Vorjahres-Sieger Allianz, Barmenia

und HanseMerkur. Sie erzielten jeweils die Gesamtnote "Sehr Gut (1,1)". Weitere

neun Versicherer erreichten zwar ebenfalls die Note "Sehr Gut" - allerdings in

den Abstufungen 1,2 bis 1,5. Zwölf PKV-Anbieter erhielten ein "Gut" und die

restlichen sechs Versicherer kamen über "Befriedigend" nicht hinaus.

Mehr Informationen zu den Ergebnissen des Ratings finden Sie unter

http://www.dfsi-ratings.de

DFSI Ratings GmbH ist eine unabhängige Agentur für Qualitätsratings im

Versicherungssektor. DFSI Ratings GmbH bietet seit 2014 Qualitätsratings an, die

aus Sicht von Privatkunden die Unternehmensqualität von Versicherern und

Gesetzlichen Krankenkassen darstellen. Dabei werden keine Bonitätsratings für

Investoren und/oder Anleger erstellt. DFSI Ratings GmbH hat bei Versicherern und

Gesetzlichen Krankenkassen mit über 100 Ratings die höchste Abdeckung

veröffentlichter Qualitätsratings im deutschen Markt.

