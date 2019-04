OTS: DEKRA SE / DEKRA startet Trust-Center-Initiative / Offensive für mehr ...

DEKRA startet Trust-Center-Initiative / Offensive für mehr digitale

Sicherheit (FOTO)

Stuttgart (ots) -

Umsatz steigt 2018 um 6,6 Prozent, Mitarbeiterzahl bei über 45.000

- Fahrzeugprüfung erzielt erstmals über eine Milliarde Euro Umsatz

- Einstieg in Pkw-Prüfung in China mit erster Prüfstation in

Shenzhen

- DEKRA mit neuer Unternehmensstruktur seit Jahresbeginn

Die weltweit tätige Expertenorganisation DEKRA ist erfolgreich ins

Jahr 2019 gestartet.



Im ersten Quartal stieg der Umsatz um fast fünf

Prozent auf über 800 Millionen Euro. Das Unternehmen sieht sich damit

auf Kurs, auch im 16. Jahr in Folge zu wachsen, und rechnet mit einem

Jahresplus zwischen vier und sechs Prozent. Zu den Highlights der

ersten Monate des Geschäftsjahres zählten die Eröffnung der ersten

Prüfstation in China und die Trust-Center-Initiative, die DEKRA

gemeinsam mit anderen Prüforganisationen für die gesamte Branche auf

den Weg gebracht hat, um in der datenbasierten und vernetzten Welt

der Zukunft die hoheitlichen Prüfaufgaben wirksam erfüllen zu können.

Das gilt insbesondere für die sichere Mobilität. "Die Daten gehören

den Verbrauchern. Die sicherheits- und umweltrelevanten Daten, die

die Fahrzeuge generieren, müssen den Prüforganisationen ungefiltert

zur Verfügung stehen. Sonst lassen sich der ordnungsgemäße Zustand

und die Sicherheit der Fahrzeuge nicht garantieren", sagte DEKRA

Vorstandsvorsitzender Stefan Kölbl vor Journalisten in Stuttgart.

Beim Blick in den Rückspiegel zeigte sich der DEKRA Chef sehr

zufrieden: Der Konzernumsatz legte 2018 um 6,6 Prozent auf 3,3

Milliarden Euro zu. Die Mitarbeiterzahl stieg um über 1.000 auf fast

45.200. Das Auslandsgeschäft hat sich weiter positiv entwickelt und

erreicht inzwischen 1,3 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte der

Belegschaft ist außerhalb Deutschlands beschäftigt. Seine Stellung

als größte nicht börsennotierte Expertenorganisation der TIC-Branche

(Testing, Inspection, Certification) konnte DEKRA 2018 damit weiter

ausbauen.

Nach intensiver Vorbereitung hat DEKRA vor wenigen Wochen in

Shenzhen die erste Prüfstation für Pkw in China eröffnet. Eine zweite

in Peking ist im Bau und soll im zweiten Halbjahr den Betrieb

aufnehmen. Die Expertenorganisation ist als weltweiter Marktführer im

Fahrzeugprüfwesen damit auch Vorreiter im größten Automobilmarkt der

Welt. "Wir verfolgen in der Volksrepublik ambitionierte Ziele", sagte

Stefan Kölbl. "Der Einstieg ist für uns ein Meilenstein. Sollten sich

unsere Erwartungen erfüllen, werden wir in den nächsten Jahren weiter

kräftig investieren." Die Prozesse bei Fahrzeugprüfungen in China

sind stark arbeitsteilig organisiert und laufen teilweise

datenbasiert und automatisiert ab. Dadurch können in Shenzhen etwa 20

Fahrzeuge pro Stunde geprüft werden, gegenüber drei bis vier in einer

Prüfspur in Deutschland. Shenzhen hat dadurch eine Kapazität von

50.000 Fahrzeugen pro Jahr. In Peking werden es rund 180.000 sein, da

dort auch Lkw und Busse geprüft werden und die Station noch größer

sein wird. Kölbl: "Hier errichten wir die größte DEKRA Station

weltweit."

China zeigt nach Ansicht von DEKRA, in welche Richtung sich die

Fahrzeugprüfung entwickeln wird. "Die Hauptuntersuchung der Zukunft,

die HU 4.0, wird datengetrieben sein", erklärte der DEKRA

Vorstandsvorsitzende. "Das eröffnet eine Jahrhundertchance für mehr

Sicherheit im Verkehr. Voraussetzung ist allerdings, dass

Prüforganisationen wie DEKRA ungefilterten Zugang zu den Daten haben,

die im anbrechenden Zeitalter des automatisierten und vernetzten

Fahrens im Fahrzeug entstehen." Doch diese Daten werden bisher allein

an die Hersteller übertragen. Gemeinsam mit anderen

Prüforganisationen hat DEKRA deshalb die notwendige

Trust-Center-Initiative gestartet. Auf einer herstellerunabhängigen

Plattform sollen Fahrzeugdaten treuhänderisch gespeichert und nach

klar definierten Kriterien an Prüforganisationen weitergegeben

werden. "Wir müssen in der Lage sein, alle sicherheits- und

umweltrelevanten Systeme über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs

auf Beschädigungen, Fehlfunktionen und Manipulationen unabhängig

prüfen zu können", begründete Kölbl die Initiative. "Insbesondere

nach Verkehrsunfällen und Verkehrsverstößen wird es in Zukunft immer

wichtiger, Ursachen und Verantwortlichkeiten zu klären. Der

ungefilterte Datenzugang ist dafür zwingende Voraussetzung."

Digitalisierung von Services und Prozessen

Im Geschäftsjahr 2018 stand bei DEKRA auch die weitere

Digitalisierung der eigenen Services und Prozesse auf der globalen

Agenda. In Neuseeland wurde die digitale Inspektionsplattform INSPEKT

entwickelt und an rund 200 Standorten im Land eingeführt. In

Deutschland arbeitet die DEKRA Digital GmbH am DEKRA S@fety Index,

einer App, die das Fahrverhalten analysiert und so die

Verkehrssicherheit verbessern soll.

Die App wird derzeit vom jungen Mobilitätsdienstleister MOIA in

Hannover getestet. Die VW-Tochtergesellschaft bietet sogenanntes

"Ride Pooling" an: Ein Algorithmus bündelt die Buchungen der

Fahrgäste zu idealen Routen, so dass der Verkehr in den Innenstädten

entlastet wird. "Wir sind exklusiver Partner von MOIA und haben die

Fahrer rekrutiert und ausgebildet", erläuterte DEKRA Chef Kölbl.

Überdies ist DEKRA für die Einhaltung der Wartung und Pflege der 50

Shuttle-Busse verantwortlich sowie für die Erstellung der

Einsatzpläne. "Dank unseres Know-hows rund ums Kraftfahrzeug, in der

Personaldienstleitung und in der Qualifizierung ist die Partnerschaft

mit MOIA für beide Seiten vielversprechend", so Kölbl. "MOIA ist ein

Beispiel dafür, wie wir unterschiedliche Kompetenzen - auch

datengetrieben - zu Komplettangeboten bündeln und uns so

Wachstumschancen erschließen."

Ein umfassendes Dienstleistungsangebot beim automatisierten und

vernetzten Fahren ist das Ziel des internationalen Testverbunds. Am

Lausitzring, Europas größter herstellerunabhängiger Teststrecke für

automatisiertes und vernetztes Fahren, bieten DEKRA und Deutsche

Telekom künftig der Automobilbranche ein Testfeld auf Basis der

5G-Technologie; auf dem Testareal in Málaga finden 5G-Tests mit

Telefónica statt. Am Lausitzring lassen sich unterschiedlichste

Szenarien der vernetzten Kommunikation von Fahrzeugen untereinander

und mit ihrer Umgebung prüfen. Außerdem wird aktuell im DEKRA

Technology Center in Klettwitz am Lausitzring wegen großer Nachfrage

das Labor für einen Millionenbetrag erweitert. Ab Herbst ist die

verdoppelte Kapazität hochmoderner Abgas-Rollenprüfstände verfügbar -

und bereits jetzt stark ausgebucht.

Position als Weltmarktführer in der Fahrzeugprüfung ausgebaut

Nicht nur in Richtung China hat DEKRA im vergangenen Jahr die

internationale Expansion im Fahrzeugprüfwesen vorangetrieben. Nach

der Übernahme eines regionalen Anbieters ist die Expertenorganisation

jetzt auch in Dänemark vertreten. Darüber hinaus konnte in Europa die

Zahl der Prüfstationen in Ländern wie Schweden, Bulgarien,

Österreich, der Slowakei und der Tschechischen Republik ausgebaut

werden. In den USA hat die Akquisition von Jiffy Smog mit 24

Abgasprüfstationen in Nevada die Position in Nordamerika gestärkt.

Dort ist DEKRA inzwischen in sechs US-Bundesstaaten vertreten.

In Großbritannien wurde Gain Solutions erworben, ein Spezialist

für Fahrzeug-Zustandsprüfungen und Flottenmanagement. In Südamerika

hat DEKRA in Brasilien fünf eigene Prüfstandorte in São Paulo mit

Dienstleistungen rund um das Flottenmanagement eröffnet. Die

Geschäftsbeziehung mit dem PSA-Konzern (Peugeot-Citroën) wurde weiter

ausgebaut: Nach der Übernahme von Opel durch PSA unterstützt DEKRA

beim kompletten Rücknahmeprozess von jährlich über 200.000

Flottenfahrzeugen aller Konzernmarken in zehn europäischen Ländern.

Insgesamt hat DEKRA seine Position als Marktführer mit weltweit 26

Millionen Fahrzeugprüfungen weiter gefestigt. Auch in Deutschland ist

DEKRA führend im Prüfwesen mit rund elf Millionen Prüfungen bei einem

Marktanteil von 33 Prozent.

Industrienahe Services auf Expansionskurs

Dank der weiteren Globalisierung und der guten Position in

Zukunftsfeldern konnte DEKRA auch in den industrienahen Services das

Geschäft ausbauen. Kölbl: "Die internationale Expansion war durch

strategische Zukäufe und die gezielte Kompetenzerweiterung

gekennzeichnet." Durch den Erwerb der niederländischen Industrial

Safety Group konnte die Position als Sicherheitsberater von Öl &

Gas-, Chemie- und Pharma-Unternehmen verbessert werden. Die rund 100

Spezialisten für Arbeits- und Brandschutz sowie Gesundheit und

Prävention unterstützen multinationale Industrieunternehmen bei Bau-

und Montageprojekten, Change-Prozessen und Revisionsstillständen.

Anknüpfend an die Marktbedürfnisse wurde in Shanghai ein Labor

eröffnet, das sich speziell der Prüfung von Gefahren durch chemische

Prozesse - sogenannte Chemical Reaction Hazard (CRH) - widmet. Mit

dem neuen Labor ist DEKRA nunmehr auf drei Kontinenten mit dieser

Kompetenz vertreten. Weiter wurde DEKRA in Japan als

Zertifizierungsstelle für die Prüfung von Produkten anerkannt, die in

explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Im Markt für Produktprüfungen und -zertifizierungen konnte DEKRA

seine Expertise und Akzeptanz ebenfalls weiter verbessern. So werden

jetzt auch Medizintechnikunternehmen bei der Produktzertifizierung

nach dem Standard der Medical Device Single Audit Program

(MSDAP)-Organisation unterstützt. Diese Zertifizierung ist

beispielsweise für den Zugang zu den bedeutenden Märkten in

Australien, Japan, Brasilien, Kanada und USA wichtig. In China wurde

zudem ein neues Labor speziell für die Prüfung von WiFi-Verbindungen

eröffnet. "Durch unsere globale Aufstellung konnten 2018 weitere

Kunden gewonnen werden", so Stefan Kölbl. "Wir sind heute von der

Medizintechnik über Energieinfrastruktur und -anlagen bis zur

E-Mobilität und Netzwerktechnik in allen wichtigen Märkten präsent."

Impulse für Bildung, gefragte Personaldienstleistungen

Die bislang gute konjunkturelle Lage in Deutschland und in vielen

Ländern Europas hat auch das Geschäft der beiden Geschäftsfelder

Training und Zeitarbeit getragen, die beide gewachsen sind und ihre

Marktposition ausbauen konnten. Als einer der größten privaten

Bildungsträger in Deutschland konnte das Geschäftsfeld Training die

Nutzerzahl des digitalen Unterweisungsportals zur Arbeitssicherheit,

das DEKRA Safety Web, deutlich ausbauen. Erste Inhalte wurden auch

international adaptiert. Mit der neuen Software "DEKRA Tag.it" ist es

zudem möglich, standortspezifische Inhalte zu Gefährdungssituationen

und Sicherheitsmaßnahmen für jeden Beschäftigten auf Smartphones oder

Tablets abzurufen. Die Integration geflüchteter Menschen unterstützt

DEKRA seit 2016 bundesweit mit Sprach- und Integrationskursen. In

Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, den Jobcentern und

Unternehmen werden diese Menschen beruflich qualifiziert. Um den

Fachkräftemangel in Deutschland, insbesondere in den Pflegeberufen,

aber auch im IT-Bereich, abzufedern, qualifiziert DEKRA für

inzwischen über 70 Kunden Mitarbeiter in Südosteuropa. Sie werden

fachlich und sprachlich ausgebildet, um dann mit einer festen

Arbeitsplatzzusage nach Deutschland zu kommen. Aktuell sind über

3.000 Teilnehmer in dem Expert-Migration-Programm. Rund 1.300

Pflegefachkräfte wurden 2018 bundesweit an Krankenhäuser und

Pflegeeinrichtungen vermittelt.

Das Geschäftsfeld Zeitarbeit hat seine Position unter den größten

Anbietern von Personaldienstleistungen in Deutschland weiter

gefestigt und liegt nun auf Platz 6 (bisher Platz 7). Neben dem

deutschen Markt liegt der Fokus weiterhin auf der internationalen

Expansion. Nach dem Einstieg in Frankreich und Österreich im Jahr

2018 ist DEKRA inzwischen in 17 Ländern mit

Zeitarbeitsdienstleistungen vertreten. Dieses Jahr sind weitere

Auslandspräsenzen geplant.

Positiver Ausblick 2019

Im Jahr 2018 hat DEKRA die Basis für 2019 gelegt, dass der

erfolgreiche Wachstumskurs im 16. Jahr trotz ambitionierter werdenden

weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen fortgesetzt werden kann. "Der

globale Megatrend Sicherheit ist grundsätzlich weiter intakt. Als

innovativer internationaler Lösungsanbieter wird DEKRA davon

profitieren und mit aller Kraft für mehr Sicherheit in traditionellen

wie in digitalen Märkten sorgen", so DEKRA Chef Stefan Kölbl. "Unsere

zu Jahresbeginn neu eingeführte Unternehmensstruktur mit acht Service

Divisions und acht Regionen stärkt unsere Kundenorientierung, bietet

weltweit umfassendere Lösungen an und nutzt unsere Kompetenz bei der

Digitalisierung noch besser."

Über DEKRA

Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem

1925 in Berlin gegründeten Deutschen

Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit

führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das

operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2018 hat DEKRA einen Umsatz

von mehr als 3,3 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 45.000 Mitarbeiter

sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit

qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie

für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das

Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über

Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung

sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis

zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100.

Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für

eine sichere Welt.

OTS: DEKRA SE

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6647

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6647.rss2

Pressekontakt:

DEKRA e.V.

Konzernkommunikation

Dr. Torsten Knödler

0711.7861-2075

0711.7861-742075

torsten.knoedler@dekra.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6647/4257215 -