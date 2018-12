OTS: DEA Deutsche Erdoel AG / DEA erwirbt Sierra Oil & Gas in Mexiko, ...

DEA erwirbt Sierra Oil & Gas in Mexiko, einschließlich Anteil an der

Weltklasse-Fündigkeit Zama (FOTO)

Hamburg (ots) -

- DEA erwirbt Sierra Oil & Gas, ein führendes unabhängiges

mexikanisches Öl- und Gasunternehmen.





- Sierra ist an rund 9.400 Quadratkilometern Explorationsfläche im

Sureste Becken beteiligt, das schließt einen Anteil von 40% an

der Weltklasse-Fündigkeit Zama ein.

- Zama ist eine der weltweit größten Flachwasser-Fündigkeiten, die

geschätzte gewinnbare Reserven von 400 bis 800 Millionen Barrel

Öläquivalente enthält.

- DEA wird die Explorationsfläche von Sierra in ihr bestehendes

mexikanisches Produktions- und Explorationsportfolio

integrieren; DEA wird damit zu den Unternehmen mit den größten

Explorationsflächen in Mexiko gehören.

- Das Team von Sierra verfügt über eine herausragende

Erfolgsbilanz in Mexiko und wird seine fundierte Expertise des

mexikanischen Upstream-Sektors bei DEA einbringen.

DEA Deutsche Erdoel AG hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Sierra

Oil & Gas, einem führenden unabhängigen mexikanischen Öl- und

Gasunternehmen, unterzeichnet. Sierra hält ein Portfolio mit Anteilen

an sechs Explorationsblöcken in Mexiko, welches die

Weltklasse-Fündigkeit Zama beinhaltet.

Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der

internationalen Wachstumsstrategie von DEA und erfüllt das Ziel, ein

signifikantes Portfolio im mexikanischen Upstream-Markt aufzubauen.

Das Unternehmen wird die Explorationslizenzen von Sierra in ihr

bestehendes mexikanisches Produktions- und Explorationsportfolio

integrieren. DEA wird damit zu den Unternehmen mit den größten

Explorationsflächen in Mexiko gehören. Mit Abschluss wird es die

größte Upstream-M&A-Transaktion in Mexiko seit der Liberalisierung

des Öl- und Gassektors im Jahr 2013 sein.

Maria Moraeus Hanssen, Vorstandsvorsitzende von DEA, kommentierte:

"Die Übernahme von Sierra wird es DEA ermöglichen, im strategischen

und wettbewerbsintensiven mexikanischen Upstream-Sektor eine

relevante Größe zu erreichen. Wir werden ein qualitativ hochwertiges

Explorations- und Appraisalportfolio in einem der weltweit

begehrtesten Offshore-Gebiete sowie ein starkes Team erhalten. Die

Transaktion unterstreicht auch unser Vertrauen in die Zukunft des

mexikanischen Energiesektors. Nach Abschluss der geplanten Fusion von

DEA und Wintershall wird diese Akquisition Mexiko als Kernregion für

das zukünftige gemeinsame Unternehmen weiter stärken und zu einem der

führenden Upstream-Unternehmen Mexikos werden lassen."

Sierra hält einen Anteil von 40 Prozent an Block 7, der einen

bedeutenden Teil von Zama enthält, mit geschätzten gewinnbaren

Reserven von 400 bis 800 Millionen Barrel Öläquivalente eine der

weltweit größten Flachwasser-Fündigkeiten der letzten 20 Jahre. Der

Beginn der Förderung wird für 2022/23 erwartet. Darüber hinaus hält

Sierra Anteile als Partner an fünf vielversprechenden

Explorationsblöcken. Die Gesamtfläche von Sierras Explorationsblöcken

umfasst rund 9.400 Quadratkilometer inmitten von Mexikos Sureste

Becken.

DEA ist Betriebsführer und Partner von Pemex im Onshore-Ölfeld

Ogarrio und hält Anteile an Explorationsblöcken im Tampico Misantla

und Sureste Becken. Nach Abschluss der Transaktion wird DEA Anteile

an einem produzierenden Ölfeld und zehn Explorationsblöcken

einschließlich der Zama-Fündigkeit halten. Dies wird in den nächsten

fünf Jahren erhebliche Investitionen von DEA und ihren Joint

Venture-Partnern nach sich ziehen.

Juan Manuel Delgado, Country Manager für das Mexiko-Geschäft von

DEA, sagte: "Als langfristiger strategischer Investor mit

umfangreicher internationaler Erfahrung im Öl- und Gasgeschäft ist

DEA bestrebt, zur Entwicklung des mexikanischen Öl- und Gassektors

beizutragen. Wir freuen uns, mit unseren Joint-Venture-Partnern in

Block 7 zusammenzuarbeiten, um den Produktionsstart von Zama mit

beschleunigten Zeitplan zu erreichen und aktiv an der Erschließung

des bedeutenden Produktionspotenzials des Sureste Beckens

mitzuwirken. Das Team von Sierra verfügt über eine herausragende

Erfolgsbilanz in Mexiko und wird seine fundierte Expertise des

mexikanischen Upstream-Sektors bei DEA einbringen. Wir freuen uns

darauf, mit ihnen gemeinsam in Zukunft DEAs Position in Mexiko

auszubauen."

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmung,

unter anderem der mexikanischen Kohlenwasserstoffbehörde CNH und der

Wettbewerbskommission COFECE sowie der Erfüllung anderer üblicher

Bedingungen und wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019

abgeschlossen. Die Transaktion wird vollständig von LetterOne

finanziert.

WEITERE BILDER ZUR MELDUNG FINDEN SIE ZUM DOWNLOAD AUF UNSERER

WEBSITE: https://www.dea-group.com/de/press-releases/dea-erwirbt-sier

ra-oil-gas-mexiko-einschliesslich-anteil-der-weltklasse-fuendigkeit

Hintergrundinformationen

DEA Deutsche Erdoel AG DEA Deutsche Erdoel AG ist ein

international tätiges, unabhängiges Explorations- und

Produktionsunternehmen mit Sitz in Deutschland. DEA verfügt über 119

Jahre Erfahrung entlang der gesamten Upstream-Wertschöpfungskette als

Betriebsführer und Projektpartner. Mit einer Belegschaft von 1.150

Mitarbeitern verfügt DEA derzeit über ein diversifiziertes Portfolio

von Vermögenswerten in Europa, Nordafrika und Lateinamerika. Über

ihre Tochtergesellschaft Deutsche Erdoel México ist DEA seit 2015 in

Mexiko tätig. Das Unternehmen hat Büros in Mexiko-Stadt und in

Villahermosa. Deutsche Erdoel México ist Betriebsführer des

Onshore-Ölfeldes Ogarrio und hält derzeit Beteiligungen an vier

Offshore-Explorationsblöcken im Tampico Misantla und Sureste Becken,

davon drei als Betriebsführer.

Wintershall DEA Im September 2018 haben DEAs Eigentümer LetterOne

und BASF ein "Business Combination Agreement" unterzeichnet, um ihr

Öl- und Gasgeschäft zusammenzuführen und Wintershall DEA als

führendes unabhängiges europäisches Explorations- und

Produktionsunternehmen zu etablieren. Der Abschluss der Transaktion

steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und

wird für 2019 erwartet.

Sierra Oil & Gas Sierra Oil & Gas ist das erste unabhängige Öl-

und Gasunternehmen in Mexiko. Sierra wurde 2014 gegründet und hat

seinen Hauptsitz in Mexiko City. Sierra wird von drei erstklassigen

Energiefonds unterstützt und von einem hochqualifizierten, erfahrenen

Managementteam geleitet. In einer Reihe von erfolgreichen

Ausschreibungsrunden von 2015 bis 2018 bauten Sierra und seine

internationalen Partner ein Explorationsportfolio von 6 Flach- bzw.

Tiefwasserblöcken im Sureste Becken in Mexiko auf. Im Jahr 2017 gaben

Sierra und seine Partner die Weltklasse-Fündigkeit Zama im Block 7

bekannt.

Forward-looking statements

This communication may include projections and other

"forward-looking statements" within the meaning of applicable

securities laws. Forward-looking statements are neither historical

facts nor assurances of future performance. Instead, they are based

only on our current beliefs, expectations and assumptions regarding

the future of our business, future plans and strategies, projections,

anticipated events and trends, the economy and other future

conditions. Because forward-looking statements relate to the future,

they are subject to inherent uncertainties, risks and changes in

circumstances that are difficult to predict and many of which are

outside of our control. Our actual results and financial condition

may differ materially from those indicated in the forward-looking

statements. Therefore, no reliance should be placed on any of these

forward-looking statements.

Important factors that could cause our actual results and

financial condition to differ materially from those indicated in the

forward-looking statements include, among others, those set out in

our most recent annual report, available on our website at

www.dea-group.com/en/investors. Any forward-looking statement made in

this communication is based only on information currently available

to us and speaks only as of the date on which it is made. We

undertake no obligation to publicly update any forward-looking

statement, whether written or oral, that may be made from time to

time, whether as a result of new information, future developments or

otherwise.

