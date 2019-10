OTS: Compleo Charging Solutions / Mehr Power für Compleo: ...

Mehr Power für Compleo: Management-Beteiligung und Rebranding (FOTO)

Dortmund (ots) -

Pünktlich zum zehnjährigen Firmenjubiläum verkündet der europaweit

tätige Ladestationen-Hersteller Compleo gleich mehrere Neuigkeiten.





Neben der Beteiligung durch den langjährigen Geschäftsführer

Checrallah Kachouh wird das Führungsteam verstärkt durch neue

Partner. Gleichzeitig firmiert das Unternehmen nun unter Compleo

Charging Solutions GmbH und wird auf der internationalen Fachmesse

eMove 360° in München mit neuer Markenkommunikation auftreten.

Management-Beteiligung und neue Partner

- Umfirmierung und Rebranding

- Jubiliäumsfeier auf eMove 360°

- Management-Beteiligung und Erweiterung des Führungsteams

Nachdem vor zehn Jahren die erste Ladesäule unter dem Namen EBG

compleo entwickelt und verkauft wurde, hat die Firma ein rasantes

Wachstum erlebt. Mittlerweile arbeiten über 130 Mitarbeiter für das

Unternehmen mit Sitz in Dortmund, das bereits über 20.000 Ladepunkte

für Kunden wie die Deutsche Post DHL Group, VW, Telekom, Siemens,

Waydo und Allego realisiert hat. Stets mit dabei: Geschäftsführer

Checrallah Kachouh, der nun auch selbst in das Unternehmen investiert

hat und Gesellschafter wird. Verstärkt wird das bestehende Management

um Checrallah Kachouh (CTO) und Caroline Hagby (CSO) durch Georg

Griesemann und Jens Stolze, die sich ebenfalls am Unternehmen

beteiligt haben und ab Dezember 2019 auch operativ in die

Geschäftsführung einsteigen werden.

Georg Griesemann hat nach seiner Tätigkeit als Steuerberater und

Wirtschaftsprüfer viele Jahre Industrieerfahrung als Chief Financial

Officer (CFO) gesammelt, vor allem im Umfeld stark wachsender

Unternehmen und ist ein ausgewiesener Experte für Finanzierungen und

Kapitalmarkttransaktionen. Er wird Compleo als Co-CEO und CFO

unterstützen. Jens Stolze war zuletzt als Geschäftsführer der

PartnerFonds Asset Management GmbH tätig und kennt das Unternehmen

seit vielen Jahren. Er übernimmt die Rolle des Chief Operating

Officer (COO).

Co-CEO Checrallah Kachouh zeigt sich über diesen Schritt sehr

erfreut: "Zusammen im verstärkten Team können wir unsere

Vorreiterrolle im Markt der AC-Ladeinfrastruktur weiter ausbauen und

auch im Bereich des DC-Ladens neue Maßstäbe setzen. In der neuen

Konstellation haben wir noch mehr Möglichkeiten und Power, um das für

unsere Kunden zu sein, was sie so schätzen: der Befähiger für ihr

Geschäftsmodell in der Elektromobilität."

Auch Dag Hagby, CEO der EBG group, ist begeistert: "Wir freuen uns

über die neuen Partner an unserer Seite und werden mit vereinten

Kräften die europäische Expansion forcieren. Compleo ist mit dem

neuen Management, dem erfahrenen Mitarbeiter-Team und der neuen

Finanzstärke exzellent für die Zukunft aufgestellt."

Neue Corporate Identity: Aus EBG compleo wird Compleo

Gleichzeitig firmiert das Unternehmen um und vollzieht ein

Rebranding. Aus der EBG compleo GmbH wird die Compleo Charging

Solutions GmbH, wobei das Unternehmen unter der bekannten Marke

"Compleo" nach außen auftritt. Die neue Stärke spiegelt sich nun auch

im Branding wieder, das mit einem energischen und plakativen Auftritt

und klarer Positionierung in der Branche für Aufsehen sorgen wird.

Zehnjährige Jubiläumsfeier auf der eMove 360° in München

Gefeiert wird neben dem neuen Auftritt und den Neuentwicklungen

der Rückblick auf zehn Jahre erfolgreiches Wachstum. 2009 wurden mit

der Compleo Advanced und Highline die ersten Ladesäulen entwickelt

und verkauft, die sich seitdem zum Bestseller entwickelt haben. Am

15. Oktober wird Compleo die Messeparty auf der eMove 360° austragen

und lädt dazu alle Kunden und Lieferanten herzlich ein. Unter dem

Motto "Plug in the Party" wird ab 18:00 Uhr auf Stand 601 in Halle A5

gefeiert.

www.compleo-cs.de

OTS: Compleo Charging Solutions

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134214

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134214.rss2

Pressekontakt:

Ansprechpartner:

Tobias Siebel

Leitung Marketing

t.siebel@compleo-cs.de

0151 72147674

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/134214/4397963 -