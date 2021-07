OTS: Companisto GmbH / 100 Millionen Euro für DACH-Startups auf ...

100 Millionen Euro für DACH-Startups auf Investoren-Netzwerk

Companisto

Berlin (ots) -

- Companisto, das führende Netzwerk für Eigenkapital-Investments, erreicht mit

100 Millionen Euro das höchste Finanzierungsvolumen für Jungunternehmen durch

Eigenkapital im deutschsprachigen Raum

- Höchstsumme in Rekordzeit: In sieben Tagen sammelt der "Angel Club" auf

Companisto 6,3 Millionen Euro für Tech-Startup Ameria ein

- Über das Netzwerk können Privatpersonen und kapitalstarke Business Angels in

dieselben Gründer:innen-Teams investieren

Der Marktführer für professionelle Online-Unternehmensfinanzierung Companisto (

http://www.



companisto.com ) gibt das Erreichen der 100 Millionen Euro-Marke und

damit das höchste Finanzierungsvolumen durch Eigenkapital für Startups und

Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum bekannt. Zudem investierte der

"Companisto Angel Club", das Segment für kapitalstarke Business Angels,

innerhalb einer Woche die Höchstsumme von 6,3 Millionen Euro in Ameria

(https://www.companisto.com/de/investment/ameria-5-ciw) , ein Tech-Startup für

gestengesteuerte, berührungslose Soft- und Hardware. Durch die Beteiligung

weiterer Investor:innen an der Seite der Business Angels konnte die

Finanzierungsrunde mit insgesamt 8 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen

werden.

Vom Venture Capital-Newcomer zum Marktführer in der DACH-Region

In Startups zu investieren und Unternehmensanteile zu erwerben, war lange einer

schmalen Gesellschaftsschicht vorbehalten. Heute ist das anders: Geschäftsfähige

Personen ab 18 Jahren und einem Budget von 500 Euro können die auf Companisto

vorgestellten Gründer:innen-Teams unterstützen. Dies tun aktuell rund 110.000

Investor:innen über das Netzwerk.

Mit seinem Geschäftsmodell brachte Companisto 2012 einen neuen Ansatz in die

Venture Capital-Welt. Traditionell investierten Fonds das Kapital vermögender

Privatkund:innen oder Institutionen in Startups. Im Gegensatz dazu können

Investor:innen auf Companisto mit einem großen oder einem geringen Budget direkt

in Gründer:innen ihrer Wahl investieren. Als verbindendes Element dienen für

beide Gruppen die Überzeugung von der Innovation der jeweiligen Geschäftsideen.

So profitieren Investor:innen

Das Companisto-Netzwerk funktioniert vollständig digital, von der Bewerbung der

Investor:innen über ihre Vernetzung mit den Startups bis zum

Finanzierungsprozess. Dabei steigen Business Angel Club-Mitglieder mit Beträgen

ab 10.000 Euro zuerst ein, weitere Companist:innen wirken anschließend mit

Summen ab 500 Euro mit. Letztere investieren an der Seite von Business Angels in

dieselben Startups. Unabhängig von der Kapitalstärke unterstützen somit alle

Wagniskapitalgeber:innen dieselben Gründer:innen-Teams.

Business Angels erhalten staatlichen INVEST-Zuschuss

Anfang 2021 wurde die Richtlinie (https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstand

sfoerderung/Beratung_Finanzierung/beratung_finanzierung_node.html) zur

Bezuschussung von Risikokapital privater Investor:innen für junge innovative

Unternehmen aktualisiert. Dadurch können sich Investor:innen, die Startups mit

mehr als 10.000 Euro fördern, 20 Prozent des Ausgabepreises ihrer Anteile als

Erwerbszuschuss zurückerstatten lassen. Ziel des staatlichen Förderprogramms ist

es, möglichst viele Privatpersonen zur Beteiligung an innovativen Startups zu

aktivieren. Companisto unterstützt die Business Angels bei der Beantragung des

Zuschusses. Insgesamt wurden über Companisto bereits 539 Anträge bewilligt.

Companisto als Netzwerk für Vordenker:innen aus allen Branchen

Companisto wählt Startups in der DACH-Region aus, die ein skalierbares

Geschäftsmodell sowie ein großes Exit-Potenzial aufweisen und deren

Kapitalbedarf über 500.000 Euro beträgt. Zudem müssen diese Umsätze, Kund:innen

oder ein marktreifes Produkt vorweisen. Viele Investor:innen des Netzwerks

favorisieren Jungunternehmen, deren Idee einen gesellschaftlichen Mehrwert

bietet. Auch bevorzugen zahlreiche Wagniskapitalgeber:innen mit technologischem

Schwerpunkt. Diese sind in dem Netzwerk stark vertreten, jedoch investiert

Companisto ausdrücklich branchenübergreifend.

Zudem stellt Companisto den Startup-Teams und den Investor:innen ein

Kontaktnetzwerk zur Verfügung, um eine direkte Kommunikation mit aktuellen bzw.

potenziellen Geldgeber:innen zu ermöglichen. Viele Netzwerk-Mitglieder führen

auf Companisto ein persönliches Investoren-Profil und treten in einem

innovationsfreundlichen Umfeld über Privatnachrichten miteinander in Verbindung.

David Rhotert, Mitgründer und CEO von Companisto, kommentiert: "Wir haben

Companisto als Herzensprojekt gestartet und sind sehr stolz, uns als

DACH-Marktführer etabliert zu haben. Es war uns ein wichtiges Anliegen, die

Venture Capital-Welt zu entstauben, das Stigma des "Deals im Hinterzimmer" zu

beseitigen und Investitionen in starke Gründer:innen-Ideen auch solchen Menschen

zu ermöglichen, die keine fünfstellige Beträge investieren können.

Ich glaube an die Zukunft einer Gesellschaft, in der sich viele Menschen an

Innovationen beteiligen. Denn es braucht nicht nur Gründer:innen, um etwas zu

verändern, sondern auch Wegbereiter:innen, die diesen Wagemut teilen. Als

Companisto möchten wir Menschen aktivieren, indem wir ihnen Zugang zu

Innovationen verschaffen und die Möglichkeit geben, sich daran zu beteiligen."

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link

(https://www.companisto.com/de) .

Über Companisto

Companisto ( http://www.companisto.com ) ist das marktführende

Privatinvestoren-Netzwerk in der DACH-Region und seit fünf Jahren in Folge der

aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über

Companisto mehr als 100 Millionen Euro in aktuell 176 Finanzierungsrunden

zugesagt. Im Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 109.000

Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club

erweitert. Rund 1.200 Business Angels beteiligen sich über Companisto mit

Investments ab 10.000 Euro am Eigenkapital der Unternehmen. Der

Investmentprozess und die Beteiligungsverwaltung sind dabei vollständig

digitalisiert.

