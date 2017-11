OTS: CommneX GmbH / Auf Wachstumskurs: CommneX öffnet digitale ...

Auf Wachstumskurs: CommneX öffnet digitale Kredit-Plattform auch für kommunale Unternehmen / FinTech erschließt Kapitalmarkt bundesweiten Zugang zu Finanzierungen von Kommunen und kommunaler Wirtschaft München (ots) - Gut ein halbes Jahr nach dem Marktstart erweitert das Münchner FinTech-Unternehmen CommneX seine digitale Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform für Kommunalfinanzierungen auf kommunale Unternehmen.



Damit bekommen ab sofort auch kommunale Wirtschaftsunternehmen wie Stadt- und Wasserwerke, Verkehrsbetriebe, Zweckverbände sowie weitere Eigen- und Regiebetriebe die Möglichkeit zur effizienten, transparenten und überregionalen Kapitalbeschaffung.

"Nachdem zahlreiche kommunale Kernhaushalte unser innovatives Tool bereits aktiv für die Ausschreibung ihres Finanzierungsbedarfs nutzen, war die Erweiterung des Angebots auf kommunalnahe Unternehmen nur konsequent", freuen sich die CommneX-Gründer Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem über die positive Resonanz auf die erst vor wenigen Monaten an den Markt gegangene Plattform. "Aktuell haben wir kommunale Finanzierungen in dreistelliger Millionenhöhe in der Pipeline und auch das Interesse der Kommunalwirtschaft ist hoch", so die beiden Geschäftsführer.

Kommunale und kommunalnahe Kreditnehmer schreiben auf CommneX ihren konkreten Finanzierungsbedarf aus und Kreditgeber wie Banken, Versicherungen und institutionelle Investoren können direkt Angebote auf diese Finanzierungsprojekte abgeben. CommneX digitalisiert und standardisiert damit die Kapitalbeschaffung für die öffentliche Hand und öffnet den Markt für Investoren. Das FinTech fungiert damit als effiziente und überregionale Schnittstelle zwischen der öffentlichen Finanzverwaltung und dem Finanzmarkt.

Der Kreditmarkt in diesem Bereich umfasst inklusive der Kommunalunternehmen ein jährliches Volumen von rund 290 Milliarden Euro. "Bislang fehlte in Deutschland jedoch eine Möglichkeit, Kommunen sowie kommunale Unternehmen mit überregionalen Kreditgebern ohne bestehende Geschäftsbeziehung direkt zu vernetzen. Die kommunale Wirtschaft ist für Investoren ein sehr gefragter, großvolumiger Markt, da dieser aus Banking-Sicht im Corporate-Bereich einzuordnen ist und die starke Bonität der öffentlichen Hand mit attraktiveren Konditionen kombiniert", erläutert CommneX-Gründer Friedrich v. Jagow.

Kommunen sind sichere Kreditnehmer, da Städte und Gemeinden in Deutschland per Gesetz nicht insolvenzfähig sind. Die kommunale Wirtschaft finanziert sich entweder selbst oder über die Kommune, wobei diese dann oft als Sicherheitenbestellerin oder zumindest Haupteigentümerin auftritt. Banken können Kommunalfinanzierungen und unter weiteren Voraussetzungen auch der Kommunalwirtschaft ein Risikogewicht von null zuteilen, weshalb jene risikolos und zudem eigenkapitalneutral sind. Sie werden als geeignete Anlageklasse für Pfandbriefe oder Versicherungskapital privilegiert behandelt und unterliegen weder Meldepflichten noch Großkreditgrenzen. "Hinzu kommt, dass kurzlaufende Kassenkredite an Kommunen für Banken aktuell eine attraktive Alternative zu negativ verzinsten EZB-Einlagen sind", ergänzt CommneX-Geschäftsführer Carl v. Halem.

Über CommneX - www.commnex.de

CommneX ist der digitale Marktplatz in Deutschland für Kommunalkredite und Finanzierungen kommunaler Unternehmen. Das Fintech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzierungsprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Kreditgebern wie Banken, Versicherungen und institutionelle Investoren zusammen.

OTS: CommneX GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128616 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128616.rss2

Pressekontakt: Pressekontakt:

Arne Stuhr Thöring & Stuhr Kommunikationsberatung Mittelweg 142 20148 Hamburg +49 (0)40 207 6969 83 +49 (0) 177 305 5194 Arne.Stuhr@corpnewsmedia.de