OTS: Coller Capital / Coller Capital (Studie): Mehr als die Hälfte aller ...

- Ein Drittel der institutionellen Investoren (LPs) sehen sich mit

Liquiditätslücken konfrontiert, die sie durch neue Kreditfazilitäten und

Verkäufe von Vermögenswerten schließen werden

- Gut strukturierte, von General Partnern (GPs) geführte

Sekundärmarkttransaktionen werden von einer großen Mehrheit der LPs positiv

gesehen

- SPACs bieten nach Ansicht der LPs ein schlechteres Risiko-Ertragsverhältnis

als Private Equity und nur sehr wenige planen, in sie zu investieren

- Die Reisetätigkeit in der Private-Equity-Branche wird nach Einschätzung der

LPs nie wieder das Niveau vor der Krise erreichen

- Die ethnische Vielfalt wird in der Private-Equity-Branche nach LP-Meinung

zunehmen

Über die Hälfte der institutionellen Private-Equity-Investoren (LPs) werden im

Laufe der nächsten zwei Jahre am Sekundärmarkt aktiv sein, entweder als Käufer

oder als Verkäufer oder beides, so das jüngste Global Private Equity Barometer

von Coller Capital .

Das Hauptziel der Investoren wird sein, die Ressourcen auf ihre besten

Private-Equity-Manager (GPs) zu konzentrieren und ihre Portfolios für eine Welt

nach dem Ende der Corona-Pandemie neu auszurichten. Zudem wird ein Drittel der

Limited Partner mit Liquiditätsengpässen konfrontiert sein, die sie durch den

Verkauf von Vermögenswerten und neue Kreditfazilitäten beheben wollen.

Secondaries unter Führung von General Partnern werden wahrscheinlich ebenfalls

eine wichtige Rolle spielen. Gut strukturierte, GP-geführte Prozesse sind bei

LPs sehr beliebt: 85 Prozent von ihnen betrachten sie als ein nützliches

Instrument.

"Der Sekundärmarkt spielte während und nach der globalen Finanzkrise eine

entscheidende Rolle für Private Equity und die Möglichkeiten auf dem

Sekundärmarkt haben sich seither deutlich weiterentwickelt", betont Jeremy

Coller, Chief Investment Officer von Coller Capital . "Wenn General Partner

Liquiditätsprozesse strukturieren, die allen Parteien - ob Käufer oder Verkäufer

- echte Vorteile bieten, stoßen sie bei den Limited Partnern auf offene Ohren,

zum Vorteil aller Marktteilnehmer in dieser Anlageklasse."

Michael Schad, Head of Investment Management bei Coller Capital , kommentiert:

"Die Pandemie hat den Wandel in der Private-Equity-Branche beschleunigt,

angefangen von der Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen und miteinander

kommunizieren, bis hin zur Einschätzung von Risiken. Unsere Branche lebt von der

Fähigkeit zur Anpassung und Entwicklung und hat sich so auch dieser

Herausforderung erfolgreich gestellt."

Kommunikation und Reporting

Obwohl der Ausbruch der Pandemie plötzlich und unerwartet kam, zeigen sich fast

alle LPs mit der Kommunikation ihrer General Partner weitgehend zufrieden oder

sehr zufrieden. Das steht in deutlichem Gegensatz zur Erfahrung während der

globalen Finanzkrise, nach der 60 Prozent der Investoren laut dem Barometer mit

der Kommunikation unzufrieden waren.

Die virtuellen LP-Meetings, die im letzten Frühjahr überall entstanden, werden

nach Ansicht der Investoren dauerhaft bestehen bleiben, allerdings eher als

Ergänzung und nicht als Ersatz für persönliche Treffen. Demgegenüber sind die

meisten Investoren der Meinung, dass die Reisetätigkeit im Zusammenhang mit

Private-Equity-Beteiligungen nie wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen

wird.

Risikoappetit der Investoren

Zwei Drittel der LPs glauben, dass als dauerhafte Folge von Covid-19 die

Private-Equity-Investoren beginnen werden, strukturelle Risiken stärker zu

berücksichtigen, und dass Faktoren wie Pandemien, Klimawandel und Geopolitik

künftig eine wichtigere Rolle bei ihren Entscheidungen über die

Vermögensallokation und den Portfolioaufbau spielen werden.

Trotz der anhaltenden Ungewissheit über die letztendlichen Auswirkungen der

Pandemie sind die Limited Partner zutiefst davon überzeugt, dass die derzeitigen

Investitionschancen für Private-Equity-GPs die Risiken überwiegen: Nur einer von

zehn LPs ist der Meinung, dass die GPs eine Pause einlegen oder ihr

Investitionstempo verlangsamen sollten, bis die Covid-19-Krise überwunden ist.

Sämtliche Regionen der Welt sehen die LPs dabei gleichermaßen als reif für

Investitionen an, insbesondere Nordamerika, von dem fast alle Investoren sagen,

dass es derzeit für GP-Investments attraktiv oder sehr attraktiv ist.

Veränderungen der Assetallokation und Investmentstrategie der Investoren

Die Begeisterung der Anleger für privates Beteiligungskapital und alternative

Anlagen ist unverändert groß, auch wenn einige Änderungen in der

Vermögensallokation und der Anlagestrategie im Zuge der Pandemie unvermeidlich

sind. So ist beispielsweise das Interesse der LPs an Immobilien seit dem

Auftreten des Coronavirus deutlich zurückgegangen. Im letzten Jahr plante zur

selben Zeit noch ein Viertel der LPs, die Zielallokation für Immobilien zu

erhöhen. Heute entspricht der Anteil der Investoren, die eine niedrigere

Vermögensallokation in Immobilien planen, fast dem Anteil derjenigen, die eine

Erhöhung planen.

Viele Investoren werden wahrscheinlich auch Co-Investments überdenken: Über 40

Prozent der Limited Partner sagen, dass Veränderungen im Investitionsumfeld

wahrscheinlich zu einer Neubewertung von Co-Investitionen führen werden.

Eine wachsende Aufmerksamkeit für einzelne Branchen ist ebenfalls zu erwarten:

Fast die Hälfte, nämlich 45 Prozent der LPs sagen, dass sie den Sektorfokus

ihrer Private-Equity-Portfolios verstärken werden.

Die Herangehensweise an verschiedene Sektoren wird sich dabei verändern.

Investoren werden Buyout-Fonds gegenüber Wachstumsfonds bevorzugen, wenn es

darum geht, ihr Engagement in den Bereichen Onlinehandel,

Telekommunikationsdienste sowie Online-Medien und Unterhaltung zu verstärken. Im

Gegensatz dazu planen für den Bereich Biotechnologie und Arzneimittelforschung

fast viermal so viele Investoren, ihr Engagement über Venture- und

Wachstumsstrategien zu verstärken wie über Buyout-Strategien.

Eine zuletzt viel diskutierte Investitionsmöglichkeit spricht die meisten

Anleger jedoch nicht an: Nur 7 Prozent der LPs geben an, dass sie sich in den

nächsten Jahren an einem Private-Equity-Fonds mit Fokus auf dem Sportsektor

beteiligen wollen.

Turnaround und Distressed Investments

Wenig überraschend ist, dass das Interesse der LPs an Turnaround- und

Distressed-Strategien zugenommen hat: Fast ein Drittel, nämlich 29 Prozent der

Investoren planen, ihr Engagement in diesen Strategien in den nächsten Jahren zu

erhöhen, verglichen mit nur einem von fünf LPs im Winter-Barometer vor zwei

Jahren.

Ungefähr sieben von zehn LPs erwarten bei Distressed-Debt-Fonds aktuell eine

jährliche Nettorendite von 11 Prozent und mehr. 17 Prozent der LPs

prognostizieren sogar Nettorenditen von mindestens 16 Prozent.

Für Private-Debt-Fonds sind die Anleger insgesamt zuversichtlich, da sie höhere

Ausfallraten aufgrund der Pandemie als ein weitgehend beherrschbares Problem

ansehen. Nur 10 Prozent der LPs glauben, dass höhere Ausfallraten ein ernstes

Problem für nordamerikanische Fonds sein werden, für die asiatisch-pazifischen

Private-Debt-Fonds steigt diese Zahl allerdings auf 22 Prozent der Investoren.

Private Equity und die Aktienmärkte

Mehr als drei Viertel aller LPs glauben, dass die Zahl der börsennotierten

Unternehmen, die von Private Equity übernommen werden, in den nächsten Jahren

wahrscheinlich weiter steigen wird.

Die Attraktivität von SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) als

Investmentstrategie liegt für institutionelle Anleger jedoch nicht auf der Hand.

Über 70 Prozent der LPs sind der Meinung, dass Private Equity ein besseres

Risiko-Ertragsverhältnis bietet als SPACs, und sogar 86 Prozent geben an, dass

sie nicht in SPACs investiert haben und dies auch nicht beabsichtigen.

Tatsächlich betrachten zwei Drittel der Investoren SPACs vor allem als ein

zyklisches Phänomen.

Diversity in der Private-Equity-Branche

Obwohl das Thema Diversity in der Private-Equity-Branche schon seit einiger Zeit

diskutiert wird, galt der ethnischen Vielfalt bis vor kurzem weniger

Aufmerksamkeit als der Geschlechtervielfalt. Die Investoren glauben jedoch, dass

die jüngste Fokussierung der Branche auf ethnische Vielfalt wahrscheinlich

Früchte tragen wird: Fast zwei Drittel der LPs sagen, dass dieser Fokus in der

Praxis zu einem schnelleren Wandel führen wird.

LPs (Limited Partners) sind Anleger in Private-Equity-Fonds. GPs (General

Partners) sind Private-Equity-Fondsmanager.

Das Global Private Equity Barometer von Coller Capital ist eine einzigartige

Momentaufnahme weltweiter Trends im Private-Equity-Bereich. Zweimal jährlich

bietet es einen Überblick über die Pläne und Meinungen institutioneller

Private-Equity-Investoren in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen

Raum (einschließlich Naher Osten). Es erscheint seit 2004 halbjährlich jeweils

im Sommer und Winter.

Das jüngste Barometer spiegelt die Einschätzungen von 113 institutionellen

Private-Equity-Anlegern weltweit vom 14. September bis zum 16. Oktober 2020

wider. Die Ergebnisse sind für die Gesamtheit der LPs im Hinblick auf

Anlegerstandort, Art der investierenden Organisation, verwaltetes Gesamtvermögen

und Dauer der Erfahrung mit Private-Equity-Anlagen global repräsentativ.

Über Coller Capital

Coller Capital, ein führender Akteur im Private-Equity-Sekundärmarkt, erwirbt

Portfolios aus Positionen in Private-Equity-Fonds und in nicht börsennotierten

Unternehmen von deren ursprünglichen Inhabern und investiert dabei bis zu bis

einer Milliarde US-Dollar und mehr je Transaktion.

Die 1990 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in

New York und Hongkong. Collers multinationales Investmentteam hat als weltweit

größtes auf Sekundärmärkte spezialisiertes Team eine globale Reichweite.

Im Dezember 2015 platzierte die Firma den Fonds "Coller International Partners

VII" mit Kapitalzusagen von 7,15 Milliarden US-Dollar von etwa 170 weltweit

führenden institutionellen Anlegern.

