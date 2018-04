OTS: Coface Deutschland / Ende der Wachstumsphase? / Kreditversicherer Coface ...

Ende der Wachstumsphase? / Kreditversicherer Coface sieht Spitze in

USA und Europa erreicht - Kongress Länderrisiken am 26. April

Mainz (ots) - Das starke globale Wachstum, das Coface für 2018 bei

3,2 Prozent erwartet, scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben.



In

den Industrieländern sieht der Kreditversicherer erste Anzeichen

einer Abschwächung. Als Bremse wirke auch das grassierende

"Protektionismusfieber".

Erfahrungsgemäß entwickelt sich die Wirtschaft in Europa und in

den Emerging Countries etwas zeitversetzt zur US-Wirtschaft. Zwar

deuten die Zuversicht der Unternehmen und die Auslastung der

Produktionskapazitäten in den USA darauf hin, dass der momentane

Aufschwungzyklus anhalten könnte. Doch geringeren Gewinne der

Unternehmen (minus 10,3 Prozent Ende 2017 im Vergleich zum Vorjahr)

und ein allmählich überhitzender Arbeitsmarkt deuten auf eine

Trendwechsel hin. In der Eurozone zeigten die Stimmungsindices nun

deutlich, dass der Höhepunkt der Wachstumserwartungen überschritten

ist, heißt es in einer Presse-Information über die aktualisierten

Länder- und Branchenbewertungen von Coface. Dieser Wandel gehe einher

mit ernst zu nehmenden Lieferproblemen und einem anhaltenden hohen

Level der politischen Risiken.

Der Optimismus werde auch gebremst durch das

"Protektionismusfieber", das seit der Wahl von Donald Trump zum

US-Präsidenten global grassiere, und das damit verbundene Szenario

eines Welthandelskrieges. Coface geht davon aus, dass Trump vor den

Mid-Term-Wahlen in den USA im November 2018 weiterhin kräftig

protektionistische Maßnahmen ankündigen und so die Zuversicht weiter

dämpfen wird. Coface erwartet allerdings nicht, dass sich die bereits

eingeführten Zölle auf den Import von Produkten aus China kurzfristig

auf die Wirtschaft oder den Welthandel auswirken werden. Den globalen

Handel sieht Coface bei einem Wachstum um 3,7 Prozent im laufenden

Jahr. Langfristig könnte ein offener Handelskrieg zwischen den USA

und China allerdings etliche Branchen gefährden, zum Beispiel die

Informations- und Kommunikationstechnologie.

Im Kontext der global gestiegenen Rohstoffnachfrage und ebenfalls

gestiegener Rohstoffpreise hat sich die wirtschaftliche Situation

einiger Länder und Branchen verbessert. Nigeria wurde um eine Note in

C angehoben. Nigeria ist der achtgrößte Ölexporteur der Welt.

Ebenfalls heraufgestuft wurde die Branchenbewertungen für den

Energiesektor in Brasilien und Argentinien (jetzt "mittleres Risiko")

und Chile ("niedriges Risiko"). Auch bei der Heraufstufung von

Südafrika in die Länderkategorie B wirkt sich der verbesserte

Rohstoffabsatz aus. Hinzu kommen die insgesamt beschleunigte Erholung

der Wirtschaft am Kap, die sich auch in der anziehenden Produktion in

den Sektoren Chemie (jetzt "mittleres Risiko") und Papier ("mittleres

Risiko") sowie den gestiegenen Absatzzahlen im Einzelhandel

("mittleres Risiko") zeigt. Auf der anderen Seite belasten die

gestiegenen Rohstoffpreise importierende Länder wie Tunesien. Das

nordafrikanische Land wurde in C herabgestuft.

Russlands Wirtschaft behauptet sich weiter gegen die Sanktionen

westlicher Länder. Haupttreiber der anhalten Erholung bleiben die

privaten Haushalte. Zur Stabilität tragen, wenn auch in etwas

geringerem Ausmaß, die anziehenden Unternehmensinvestitionen bei.

Coface hat drei Branchen in Russland heraufgestuft: Chemie (jetzt

"niedriges Risiko"), Papier ("mittleres Risiko") und Bau ("hohes

Risiko").

Die Coface-Länderbewertungen (160 Länder) erfolgen auf einer Skala

mit acht Stufen. In absteigender Reihenfolge, also mit steigenden

Risiko: A1 (sehr niedriges Risiko), A2 (niedrig), A3 (noch gering) A4

(noch akzeptabel), B (signifikant), C (hoch), D (sehr hoch) und E

(extremes Risiko).

In der Branchenbewertung betrachtet Coface 13 Sektoren in sechs

geografischen Regionen und 24 Ländern. Diese Länder erwirtschaften

fast 85 Prozent des globalen BIP. Die vierstufige Branchen-Skala:

niedriges Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko, sehr hohes Risiko.

Wie geht es weiter mit der Weltwirtschaft im Kontext des Brexit

und des Protektionismus? Unter anderen um diese Frage geht es beim

Kongress Länderrisiken von Coface am 26. April in Mainz. Programm und

Anmeldung: www.laenderrisiken.de.

Alle Länder- und Branchenbewertungen: www.coface.de

OTS: Coface Deutschland

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51597

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51597.rss2

Pressekontakt:

Coface, Niederlassung in Deutschland

Pressesprecher Erich Hieronimus

Tel. 06131 / 323-541

erich.hieronimus@coface.com

www.coface.de