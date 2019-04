OTS: China International Import Expo / Sehr beliebt - Die 2. China ...

Sehr beliebt - Die 2. China International Import Expo

Promotionskonferenz fand in Finnland und Schweden statt (FOTO)

Frankfurt (ots) -

Vor einigen Wochen veröffentlichte die finnische nationale

Wirtschaftsförderungsagentur die Nachricht, dass in Kürze die 2.

China International Import Expo Promotionskonferenz stattfinden wird,

was von dem finnischen Unternehmenssektor große Aufmerksamkeit

erhalten hat.



Am Morgen des 9. April kamen mehr als 100 finnische

Unternehmensvertreter in die chinesische Botschaft in Finnland, um an

der Konferenz teilzunehmen. Zwei Tage später nahmen in Stockholm

ebenfalls mehr als 100 Personen aus der schwedischen Geschäftswelt an

dieser Veranstaltung teil.

Die China International Import Expo ist die weltweit erste große

nationale Ausstellung mit dem Thema Import. Insgesamt nahmen 172

Länder, Regionen und internationale Organisationen an der ersten

Messe teil, und die kumulierte Handelsabsicht lag bei 57,83

Milliarden US-Dollar.

Wang Bingnan, stellvertretender Minister des chinesischen

Handelsministeriums, nahm an den beiden oben genannten

Veranstaltungen teil. Auf der finnischen Konferenz wies er darauf

hin, dass dieses Jahr das Wintersportjahr Chinas und Finnlands ist,

und er hoffte, dass die finnische Unternehmen, insbesondere solche

aus der Eis- und Schneebranche, die Gelegenheit ergreifen und sich

aktiv für die zweite Import Expo anmelden, damit ein höheres Niveau

an Produkten und Dienstleistungen zeigen können, um von der rasanten

Entwicklung des chinesischen Marktes zu profitieren. Auf dem

schwedischen Konferenz hoffte er, dass mehr schwedische Unternehmen

diese Kooperationsplattform der Import Expo nutzen würden, um

erstklassige Produkte, Technologien und Dienstleistungen zu

präsentieren und den chinesischen Markt zu erschließen und das Niveau

der chinesisch-schweizerischen Wirtschafts- und Handelskooperation

weiter zu verbessern.

Jusa Susia, Direktor der Abteilung für Ostasien der finnischen

Nationale Wirtschaftsförderungsagentur, erklärte, Finnland sei

bereit, seine Vorteile in den Bereichen Informations- und

Kommunikationstechnologie, saubere Energie und Biologie weiterhin zu

nutzen, sich aktiv an der zweiten Import Expo zu beteiligen und auch

seine Zusammenarbeit mit China in den Bereichen Wintersport und

frühkindlichen Bildung auszuweiten. Andrea Staxberg, Senior Manager

des schwedischen Handels- und Investitionsausschusses, sagte, der

Ausschuss werde schwedische Unternehmen aktiv dazu ermutigen, sich

für die zweite Import Expo zu registrieren, um der ganzen Welt das

Image und die Stärke Schwedens zu präsentieren.

Die schönen Aussichten und der große Markt Chinas lockten die

teilnehmenden Unternehmen an: Fünf finnische Unternehmen haben sich

vor Ort direkt für die Import Expo angemeldet. Die Firma Elozo Oy hat

sich nicht nur für die zweite Import Expo angemeldet, sondern sogar

für die dritte auch. Auf der schwedischen Konferenz füllten mehrere

Unternehmen das Anmeldeformular aus, und die schwedische

Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsgesellschaft für natürliche

Gesundheitsprodukte Plantamed AB unterzeichnete auch direkt eine

förmliche Teilnahmevereinbarung, bisher haben sich 8 schwedische

Unternehmen dafür angemeldet.

