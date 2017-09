OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien / 'Capital'-Redaktion baut Büro Frankfurt ...

'Capital'-Redaktion baut Büro Frankfurt aus: Lukas Zdrzalek verstärkt ab September die Präsenz am Finanzplatz Frankfurt Christian Kirchner wird Chefkorrespondent Berlin (ots) - Niklas Wirminghaus seit Sommer in Berlin

'Capital' verstärkt seine Präsenz in der Finanzmetropole Frankfurt.



Lukas Zdrzalek, 25, stößt ab September zum Redaktionsbüro des Wirtschaftsmagazins ,Capital'. Zdrzalek, Absolvent der Kölner Journalistenschule, war zuletzt für das Geld-Team der Süddeutschen Zeitung tätig. Davor sammelte er erste Redaktionserfahrungen in Finanz- und Wirtschaftsressorts verschiedener aktueller Tages- und Wochenmedien. Chrstian Kirchner, seit 2014 in Frankfurt, ist ab sofort Chefkorrespondent des Ressorts Invest und Leiter des Büros in Frankfurt.

Bereits im Juni hatte 'Capital' die Redaktion in Berlin ausgebaut: Neu ist seit diesem Sommer Niklas Wirminghaus, 32, der auf Digital- und Startup-Themen spezialisiert ist. Der Absolvent der Henri-Nannen-Schule war zuvor beim Online-Portal gruenderszene.de Chef vom Dienst und Mitglied der Redaktionsleitung.

"Der Finanzplatz Frankfurt war für 'Capital' immer von zentraler Bedeutung", erklärt 'Capital'-Chefredakteur Horst von Buttlar. "Im Zuge des Brexits wird er sogar noch wichtiger. Deshalb freue ich mich über die Verstärkung. Sowohl Invest-Themen als auch die Umwälzungen in der Banken-Branche können wir nun noch intensiver begleiten."

