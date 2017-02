"Capital Fonds-Kompass 2017": Deka Investment auf Platz Eins der Universal-Anbieter, T.



Rowe Price Überraschungssieger bei den Spezialisten Berlin (ots) - Von den 100 wichtigsten Fondsanbietern erhalten zehn die Bestnote "Fünf Sterne" / Scope Analysis und Tetralog Systems bewerten für 'Capital' Fondsqualität, Kundenservice, Management und Produktpalette

Berlin, 16. Februar 2017 - Politische Ereignisse wie der Brexit und der Ausgang der US-Wahl haben in der Fondsbranche Spuren hinterlassen. Mittelabflüsse und Umschichtungen in andere Asset-Klassen waren die Folge. Von welcher Fondsgesellschaft Kunden attraktive Fonds, einen guten Service und ein erfahrenes Management erwarten können, ermittelt das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 3/2017) seit 2003 jedes Jahr zusammen mit dem Fondsanalysehaus Scope Analysis (vormals Feri EuroRating Services) und den Service-Experten von Tetralog Systems. Für den "Capital-Fonds-Kompass" prüfen die Experten Fondsqualität, Management und den Kundenservice der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften. Bei den großen Anbietern wird zusätzlich die Produktpalette bewertet. Zehn der 100 getesteten Anbieter erhalten die Bestnote von fünf Sternen.

Die Analyse, die insgesamt 4.528 Einzelfonds in 22 Kategorien umfasste, führt 'Capital' bereits zum 15. Mal durch, und zwar in zwei Kategorien: Universalisten (Anbieter mit mindestens 33 eigen-gemanagten Fonds) und Spezialisten mit einem kleineren Fondsangebot. Danach zählten 51 Anbieter zu den Universalisten, von den sich 29 im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten. 49 Anbieter zählten zu den Spezialisten, von denen 27 ein schlechteres Ergebnis erzielten. Während Scope Analysis die Fondsqualität, Produktpalette und das Management analysierte und bewertete, untersuchte Tetralog Systems den Kundenservice und das Internet-Angebot.

Die Höchstnote von fünf Sternen als "Top-Fondsgesellschaft" erhielten in diesem Jahr bei den Universalisten insgesamt sieben Anbieter. Sieger ist Deka Investment mit 86,6 von 100 möglichen Punkten. Die weiteren Fünf-Sterne-Anbieter sind in der Reihenfolge der Punktzahl Union Investment, Kepler Fonds, Henderson Global Investors, Schroders, Legg Mason und Fidelity. Unter den Spezialisten erreichten drei Anbieter die Bestnote von fünf Sternen - T.Rowe Price als Überraschungssieger vor dem Vorjahressieger Comgest und Flossbach von Storch.

Die Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen Management. Die Fondsqualität als wichtigstes Kriterium im Test fließt bei den Universalisten mit 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, bei den Spezialisten mit 55 Prozent. Scope Analysis nahm hierfür die Wertentwicklung aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre unter die Lupe. Die Produktpalette geht bei den großen Gesellschaften mit zehn Prozent in die Gesamtwertung ein, das Management mit 15 Prozent.

Der Kundenservice, der zu 25 Prozent in die Gesamtnote einfliesst, hat sich laut 'Capital' zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Tetralog Systems testet dafür das Informationsangebot auf den Internet-Seiten, Schnelligkeit und Qualität der Reaktion auf Kundenanfragen per Mail oder Telefon sowie die Aktivitäten der Anbieter in sozialen Netzwerken und Diensten wie Twitter.

