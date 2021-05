OTS: Capgemini / World FinTech Report 2021: Banken kontern FinTech-Erfolg mit ...

World FinTech Report 2021: Banken kontern FinTech-Erfolg mit

FinTechs nähern sich ihrem nächsten Meilenstein - der Profitabilität.



Sie haben

während der COVID-19-Pandemie nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen,

sondern auch trotz branchenweiter operativer und finanzieller Herausforderungen

ein zweistelliges Wachstum verzeichnet. Als Reaktion auf die wachsende

Beliebtheit von FinTechs bei den Verbrauchern und in der Erwartung baldiger

Profitabilität, bauen traditionelle Banken rein digitale Einheiten auf, um

bestimmte Kundensegmente anzusprechen, so der World FinTech Report 2021

(https://fintechworldreport.com/) von Capgemini (http://www.capgemini.com/) und

Efma (http://www.efma.com) .

Während des pandemischen Lockdowns sind für FinTechs die Kosten für Personal,

das Onboarding von Kunden und die Datenspeicherung in die Höhe geschnellt, daher

erwartet mehr als die Hälfte (51 Prozent) dieser Unternehmen eine

Beeinträchtigung ihrer Kapitalreserven. Doch trotz eines volatilen Umfelds

verzeichnete der FinTech-Sektor im vierten Quartal 2020 ein Wachstum der

Investitionsaktivitäten von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach vier

aufeinanderfolgenden Jahren des Rückgangs. Bei FinTechs im Spätstadium ihres

Start-up-Daseins stiegen die Investitionen von 2019 bis 2020 um neun Prozent.

FinTechs mit einem breiten Produktportfolio gewinnen nun auch vermehrt die

Unterstützung von Investoren.

Durch die Pandemie haben digitale Modelle überall auf der Welt eine hohe

Nachfrage erfahren. Dies hat FinTechs in die Lage versetzt, Marktanteile zu

erobern, während sie gleichzeitig den Wettbewerb in der Branche anheizen und den

Druck auf die etablierten Banken erhöhen. 25 Prozent der globalen Verbraucher,

die auf der Suche nach schnellerem Zugang, personalisierten Dienstleistungen und

Bequemlichkeit sind, geben an, dass sie Bankprodukte von sogenannten

New-Age-Unternehmen ausprobieren würden. [1]

Traditionelle Banken mit Vertrauensvorschuss

Doch obwohl die Verbraucher FinTechs zunehmend akzeptieren, vertrauen sie

weiterhin den traditionellen Banken. 68 Prozent sagen, dass sie ein rein

digitales Angebot ihrer Hausbank ausprobieren würden. Die jahrzehntelang

betriebene technische Flickschusterei und verflochtene Legacy-Technologien

stellen dabei die etablierten Banken vor große Herausforderungen bei der

Transformation. Darüber hinaus zeigen die Nachbeben von COVID-19, dass ein

Aufschieben von Maßnahmen keine Option mehr ist. " FinTech-inspirierte digitale

Journeys müssen für Banken auf breiter Front zum Weg in die Zukunft werden.

Allerdings müssen die Akteure gezielt vorgehen. Es gibt keinen

One-Size-Fits-All-Ansatz, und Banken können nicht alle digitalen

Tochtergesellschaften gleich gestalten", kommentiert Klaus-Georg Meyer, Leiter

Business and Technology Innovation für Financial Services bei Capgemini in

Deutschland. "Die Akteure, die heute in der Lage sind, langfristiges Wachstum

und Profitabilität zu erzielen, werden die Erfolgsgeschichten der FinTech-Ära

von morgen schreiben."

Nahtlos digitales Erlebnis mit Hindernissen

Etablierte Banken wollen ihre Stärken (globale Reichweite und hohes

Kundenvertrauen) nutzen und gleichzeitig ihre Schwächen (veraltete IT und

schlechtes Kundenerlebnis) beheben, um zukünftig relevant zu bleiben. Im

Mittelpunkt steht das Kundenerlebnis, und die Banken erkennen nun das Potenzial

von nahtlosen digitalen Interaktionen. So gaben von den befragten Bankmanagern

63 Prozent an, dass eine rein digitale Tochtergesellschaft ein allgegenwärtiges

Banking ermöglicht. Die Hälfte (50 Prozent) sagt, dass sie über diese neuen

Produkte schneller auf den Markt bringen, und 52 Prozent glauben, dass sich

dadurch die Zusammenarbeit mit dem Ökosystem dank Plug-and-Play-Funktionalität

erleichtert.

Der Report skizziert für etablierte Banken, die eine reine

Digital-Tochtergesellschaft gründen wollen, drei Ansätze: Vom Grunde auf neu

(Greenfield), basierend auf teilweise vorhandenen Strukturen (Brownfield) oder

im Mix von existierenden und neuen Systemen (Bluefield). Für alle Ansätze wird

eine "Right-Field-Methode" empfohlen, mit der eine Vision definiert, eine solide

Grundlage entwickelt und das langfristige Wachstum durch eine fördernde Kultur

vorangetrieben wird. Allerdings behindern veraltete Denkweisen und

Geschäftsmodelle bei den etablierten Banken den Weg zu einer reinen

Digital-Bank. So gaben die befragten Führungskräfte an, dass die

Muttergesellschaft nicht langfristig genug unterstützt (47 Prozent) oder dass

eine kurzfristige strategische Kannibalisierung des Kundenstamms der

Muttergesellschaft nicht akzeptiert wird (43 Prozent). Weiterhin gaben mehr als

die Hälfte (55 Prozent) an, dass sie nur schwerlich mit unzureichenden reinen

Digital-Angeboten umgehen können. Da FinTechs weiter Einfluss und Marktanteile

gewinnen, müssen traditionelle Banken ein hybrides Modell entwickeln, in dem sie

ihre Middle- und Back-Office-Abläufe hinter den Kulissen modernisieren und

gleichzeitig mehrere reine Digital-Einheiten schaffen, um einzelne

Kundensegmente zu bedienen.

"Die Pandemie hat das traditionelle Retail-Banking-Umfeld noch anspruchsvoller

gemacht. Wenn etablierten Banken relevant bleiben wollen, ist es jetzt an der

Zeit, das Finanzwesen in den Lebensstil der Kunden einzubetten und

plattformbasierte Modelle zu übernehmen - Aufschieben ist keine Option mehr",

sagte Efma-CEO John Berry.

Verbraucher äußern Interesse an grünem Banking

Neben dem Wettbewerbsdruck am Markt sehen die etablierten Banken auch einen

wachsenden gesellschaftlichen und regulatorischen Druck in Richtung grüner und

nachhaltiger Angebote. Laut der "Global Retail Banking Voice of the

Customer"-Umfrage 2021 wünschen sich 65 Prozent der Verbraucher weltweit, dass

Banken ihren ökologischen Fußabdruck durch papierlose Prozesse, den Verbrauch

erneuerbarer Energien und das Angebot biologisch abbaubarer Karten reduzieren.

Fast ein Drittel der Verbraucher würde für umweltfreundliche Produkte und

Dienstleistungen einen Aufpreis zahlen - oder für umwelt- und sozialverträgliche

Produkte zu einem neuen Anbieter wechseln. Ausschließlich digitale Banken sind

von Natur aus gut aufgestellt, um nachhaltige Finanzen zu unterstützen - mit

papierlosen Prozessen und ohne Filialnetz.

Methodik des Berichts

Der World FinTech Report 2021 stützt sich auf Erkenntnisse aus drei primären

Quellen - der Global Retail Banking Voice of the Customer Umfrage 2021, den

Retail-Banking- und FinTech-Executive-Umfragen und -Interviews 2021 sowie auf

das World FinTech Report 2021 Executive Steering Committee, das sich aus

Führungskräften zusammensetzt, die Banken, FinTechs, Technologiepartner, VCs und

Business Enabler weltweit vertreten. Zusammen decken diese primären

Forschungsquellen Erkenntnisse aus 33 Märkten ab: Australien, Belgien, Bhutan,

Brasilien, Kambodscha, Kanada, China, Dänemark, Frankreich, Deutschland,

Hongkong, Island, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Mongolei, Myanmar,

Niederlande, Norwegen, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur,

Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes

Königreich und die Vereinigten Staaten.

Über Capgemini

Capgemini ist einer der weltweit führenden Partner für Unternehmen bei der

Steuerung und Transformation ihres Geschäfts durch den Einsatz von Technologie.

Die Gruppe ist jeden Tag durch ihren Purpose angetrieben, die Entfaltung des

menschlichen Potenzials durch Technologie zu fördern - für eine integrative und

nachhaltige Zukunft. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste und diverse

Organisation mit einem Team von 270.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in

fast 50 Ländern. Eine über 50-jährige Unternehmensgeschichte und tiefgehendes

Branchen-Know-how sind ausschlaggebend dafür, dass Kunden Capgemini das gesamte

Spektrum ihrer Geschäftsanforderungen anvertrauen - von Strategie und Design bis

hin zum Geschäftsbetrieb. Dabei setzt das Unternehmen auf die sich schnell

weiterentwickelnden Innovationen in den Bereichen Cloud, Data, KI,

Konnektivität, Software, Digital Engineering und Plattformen. Der Umsatz der

Gruppe lag im Jahr 2020 bei 16 Milliarden Euro.

Get the Future You Want | http://www.capgemini.com/de

Über Efma

Die Efma ist eine globale Non-Profit-Organisation, die 1971 von Banken und

Versicherungen gegründet wurde und die Vernetzung von Entscheidungsträgern

fördert. Sie liefert hochwertige Erkenntnisse, die Banken und Versicherungen

helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Innovationen zu fördern und

ihre Transformation voranzutreiben. 120 Finanzgruppen in 133 Ländern sind

Efma-Mitglieder. Hauptsitz in Paris. Büros in London, Brüssel, Andorra, Mailand,

Stockholm, Bratislava, Warschau, Moskau, Istanbul, Beirut, Dubai, Tokio,

Singapur, Sydney und Montreal. Erfahren Sie mehr: http://www.efma.com .

[1] Capgemini's COVID-19 Kundenbefragung 2020

