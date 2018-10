OTS: Capgemini / Automatisierung braucht Mitarbeiterbefähigung

Automatisierung braucht Mitarbeiterbefähigung

Berlin (ots) -

- Erst Qualifizierung erlaubt deutliche Produktivitätssteigerung

durch Automatisierung

- Große Unternehmen mit Lernprogrammen sparen jährlich Millionen

Euro ein

- In Deutschland bilden 16 Prozent der großen Unternehmen ihre

Mitarbeiter konzernweit automatisierungsbezogen fort;

international sind es nur zehn Prozent

In den meisten Unternehmen (58 Prozent) hat Automatisierung die

Produktivität bisher nicht in dem Maß gesteigert, wie erwartet.



Zu

diesem Ergebnis kommt die neue Studie "Upskilling your workforce for

the age of the machine" des Capgemini Research Institute. Sie zeigt,

dass Automatisierung die Produktivität zwar in einem gewissen Rahmen

steigert, der Schlüssel zur Ausschöpfung des vollen Potenzials aber

in der entsprechenden Befähigung der Mitarbeiter liegt.

Die Studie basiert auf einer weltweiten Befragung von 800

Führungskräften und 1.200 Mitarbeitern aus mehr als 400 großen

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde

US-Dollar. Die Studienergebnisse legen nahe, dass Unternehmen mit

50.000 oder mehr Mitarbeitern, die ihre Qualifizierungsprogramme

bereits vollständig ausgerollt haben, pro Jahr rund 90 Millionen

Dollar mehr einsparen können als jene, die ihre Beschäftigten nicht

weiterbilden oder dies erst noch tun werden.

Automatisierung noch nicht auf Zielkurs

Als Hauptmotiv ihrer Automatisierungsinitiativen nannten weltweit

37 Prozent der Befragten eine Produktivitätssteigerung ihrer

Mitarbeiter. Dies war die zweithäufigste Angabe; 43 Prozent nannten

eine erhoffte Qualitätsverbesserung als Hauptmotiv. Dennoch sagten 58

Prozent der Führungskräfte und 54 Prozent der Mitarbeiter, dass

Automatisierung die Produktivität in ihrem Unternehmen noch nicht

gesteigert hat. Auch in Deutschland teilt diese Einschätzung die

Mehrheit der Führungskräfte (53 Prozent) und Mitarbeiter (57

Prozent). Besonders verbreitet ist sie in Schweden, den Vereinigten

Staaten und China, wo 66, 64 bzw. 61 Prozent der Führungskräfte

sagen, dass Automatisierung die Produktivität der Mitarbeiter nicht

erhöht hat.

Claudia Crummenerl, Managing Director People and Organization bei

Capgemini Invent, fasst zusammen: "Automatisierung bietet großen

Unternehmen erhebliche Vorteile - aber nur, wenn die Implementierung

der Technologie mit einer Befähigung der Menschen einhergeht. Zu

viele große Unternehmen hinken bei der Entwicklung von

Qualifizierungsprogrammen hinterher und können dadurch die mögliche

Produktivitätssteigerung nicht vollständig abrufen."

Qualifizierung erhöht Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit

Unter den Unternehmen, die Automatisierung mit einem

Befähigungsprogramm kombinieren, herrscht zudem mehr Optimismus

hinsichtlich der Auswirkungen der Automatisierung: Unter ihnen gab

international sowie in Deutschland mit 52 Prozent die Mehrheit der

Mitarbeiter und ein hoher Anteil der Führungskräfte (46 Prozent) an,

dass Automatisierung die Produktivität verbessert hat - verglichen

mit nur 42 Prozent der Mitarbeiter und 35 Prozent der Führungskräfte

in den Unternehmen, die noch nicht im großen Maßstab mit der

automatisierungsbezogenen Weiterbildung begonnen haben. Darüber

hinaus waren die Mitarbeiter in Unternehmen mit laufenden

Qualifizierungsprogrammen positiver eingestellt hinsichtlich ihrer

Karriereentwicklung (76 vs. 60 Prozent), Arbeitsmoral (48 vs. 33

Prozent) und Übernahme neuer Verantwortlichkeiten (57 bis 46

Prozent).

Mitarbeiterbefähigung mit Luft nach oben - deutsche Unternehmen

über Durchschnitt

Trotz der offensichtlichen Bedeutung von passender Qualifizierung

haben bisher nur wenige große Unternehmen ein ausgereiftes Programm

für ihre Mitarbeiter: International sind es 10 Prozent, in

Deutschland immerhin 16 Prozent. Auch die übrigen deutschen

Großunternehmen sind bereits einen Schritt weiter als der

internationale Durchschnitt: Während weltweit 9 Prozent noch nicht

damit begonnen haben, einen Lehrplan zu entwerfen, arbeiten alle

deutschen Unternehmen zumindest daran; abgeschlossen haben diesen

Schritt hierzulande fast 90 Prozent, international nur 70 Prozent.

Vor dem Aufbau einer Fortbildungs-Infrastruktur und Partnerschaften

stehen weltweit noch 35 Prozent, aber nur 14 Prozent der deutschen

Unternehmen. Ein Pilotprojekt dazu haben international erst 25

Prozent gestartet, in Deutschland bereits 37 Prozent der Unternehmen.

Den laufenden Qualifizierungsprogrammen stehen die Mitarbeiter

teilweise kritisch gegenüber: Eine klare Mehrheit (61 Prozent) fand,

dass diese ihnen nicht bei der Entwicklung von Fähigkeiten geholfen

haben, mit denen sie ihre Arbeit effizienter erledigen könnten. Zudem

gaben 54 Prozent an, dass die Programme ihnen keine Fähigkeiten

vermittelt haben, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert

hätten. Allerdings meinten 62 bzw. 54 Prozent der befragten

Mitarbeiter, dass die Programme ihnen "geholfen haben, einer

Entlassung zu entgehen" und "repetitive Tätigkeiten loszuwerden".

Mitarbeiter stehen bei Automatisierung hinten an

Die Autoren der Studie stellen fest, dass viele Unternehmen sich

schwer damit tun, die Auswirkungen der Automatisierung auf die

Belegschaft zu analysieren - doch diesen Aspekt zu erfassen, ist ein

wichtiger erster Schritt. Fast 60 Prozent der Führungskräfte aus HR-

und Business bekennen, dass die Auswirkungen der Automatisierung auf

die Belegschaft keine wichtige Rolle in ihrer Automatisierungsvision

und -strategie spielen. Darüber hinaus kommunizieren Führungskräfte

nur selten mit ihren Mitarbeitern über Automatisierungsinitiativen,

Weiterbildungspläne und neue Rollen. Weniger als die Hälfte der

befragten Führungskräfte (45 %) sprechen mit ihren Mitarbeitern über

die Automatisierungsinitiativen ihres Unternehmens, ihre Bedeutung

und über potenzielle Auswirkungen auf die Mitarbeiter.

Eberhard Schröder, Direktor HR Services bei dem deutschen

Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen, bekräftigt: "Ich glaube, dass

Change Management zur Adaption der Mitarbeiter an die Automatisierung

mindestens die Hälfte zum Erfolg einer Automatisierungsstrategie

beiträgt. Und Kommunikation ist eine tragende Säule des Change

Managements. Führungskräfte müssen rausgehen und aus der Perspektive

des Unternehmens heraus kommunizieren: Was tun wir, warum tun wir es

und in welchem Umfang?"

"Es steht außer Frage, dass die Automatisierung die Belegschaft

und Jobprofile verändern wird; entscheidend dabei ist, dass

Unternehmen schneller damit vorankommen, sich und ihre Mitarbeiter

darauf vorzubereiten", so Claudia Crummenerl.

Die Studie steht hier zum Download bereit:

http://ow.ly/8rHg30mrlya

Studien-Methodik

Um zu untersuchen, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter weiterbilden,

hat das Capgemini Research Institute 800 Führungskräfte und 1.200

leitende und nicht-leitende Angestellte befragt. Diese Befragten

stammten aus über 400 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von jeweils

über einer Milliarde US-Dollar. Capgemini führte auch

Einzelinterviews mit zahlreichen Führungskräften und

Wissenschaftlern.

Über Capgemini

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler

Transformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das

Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund

um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren

Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft

Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür

steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung

bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt

davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschen

entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit 200.000

Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 einen Umsatz von 12,8

Milliarden Euro erwirtschaftet hat.

Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.

OTS: Capgemini

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16952

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16952.rss2

Pressekontakt:

Achim Schreiber

Tel.: +49 69 9515-1281

E-Mail: achim.schreiber@capgemini.com