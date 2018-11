OTS: CRIF Bürgel GmbH / Kaum Fortschritte beim Thema Frauen in ...

Kaum Fortschritte beim Thema Frauen in Führungspositionen / Hamburg

ist Führungskräfte-Hauptstadt

Hamburg (ots) -

Die Debatte um Frauen in Führungspositionen wird in Deutschland

seit Jahren geführt, zuletzt immer intensiver.



In der Folge ist

dagegen relativ wenig passiert. Die Zahl der Frauen an der Spitze

nimmt kaum zu. Der Frauenanteil an der Führungsschicht in den

Betrieben liegt bei derzeit 22,6 Prozent und damit nur um 0,1

Prozentpunkte höher als vor 24 Monaten. Dies zeigt eine Studie von

dem Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL, in der rund 3,15 Millionen

Positionen von Führungskräften aus knapp 1,3 Millionen Unternehmen in

Deutschland hinsichtlich Alter, Geschlecht und Regionen analysiert

(Stichtag 30.10.2018) wurden. Bei den ausgewerteten

Führungspositionen handelt es sich um Geschäftsführer,

Aufsichtsratsmitglieder und -vorsitzende und um Vorstandsmitglieder

und -vorsitzende.

Die ostdeutschen Bundesländer nehmen beim Thema Frauen in

Führungspositionen eine Vorreiterrolle ein. Brandenburg liegt mit

einer Frauenquote in Führungspositionen von 28,3 Prozent wie schon

vor zwei Jahren (26,1 Prozent) bundesweit an der Spitze. Aber auch in

Sachsen (27,1 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (26,8 Prozent)

liegt die Frauenquote in Spitzenpositionen deutlich höher als im

Bundesdurchschnitt (22,6 Prozent).

Hessen liegt mit einer Quote von 22,6 Prozent im

Bundesdurchschnitt. Nachholbedarf hinsichtlich der Frauenquote haben

vor allem Baden-Württemberg (18,8 Prozent), Bayern (19,6 Prozent) und

Nordrhein-Westfalen (20,7 Prozent).

Bei steigender Unternehmensgröße nimmt der durchschnittliche

Anteil von Frauen in Spitzenpositionen kontinuierlich ab und steigt

dann bei den Großunternehmen wieder an. Während in kleinen Firmen mit

bis zu zehn Mitarbeitern mehr als jede vierte Führungskraft eine Frau

ist (26,1 Prozent), sinkt die Chefinnenquote bei

101-bis-500-Mitarbeiter-Unternehmen auf 12,1 Prozent. Bei

Großunternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern liegt der Anteil von

Frauen in Führungspositionen bei 16,8 Prozent.

Ähnlich verhält sich die Frauenquote in Unternehmen hinsichtlich

des Kriteriums Umsatz. Den höchsten Frauenanteil in

Führungspositionen haben Firmen mit einem Umsatz unter 1 Million Euro

(24,9 Prozent). Bei Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Umsatz

steigt die Frauenquote in Führungspositionen auf 11,9 Prozent.

In der Analyse der Branchen liefert das Gesundheitswesen mit einer

Frauenquote von 38,0 Prozent den höchsten Wert. Aber auch im Handel

(26,9 Prozent) und im Verlagswesen (24,0 Prozent) nehmen Frauen

überdurchschnittlich häufig Führungspositionen ein. Wenige Frauen in

Führungspositionen sind indes im Maschinenbau (9,3 Prozent), im

Baugewerbe (9,7 Prozent), in der Energieversorgung (11,2 Prozent) und

in der Schifffahrt (11,9 Prozent) vertreten.

Obwohl die Politik seit Jahren eine höhere Frauenquote in

deutschen Aufsichtsräten fordert, beträgt der Frauenanteil aktuell

17,1 Prozent. Dies zeigt eine Analyse von rund 93.000 Positionen von

Aufsichtsräten (Aufsichtsratsmitglieder und Aufsichtsratsvorsitzende)

in deutschen Unternehmen.

Auch bei der Frauenquote in Aufsichtsräten zeigen sich drei

ostdeutsche Länder führend. In Brandenburg (23,9 Prozent),

Mecklenburg-Vorpommern (22,8 Prozent) und in Sachsen (21,8 Prozent)

ist die Quote bundesweit am höchsten. Den geringsten Anteil meldet

hingegen das Saarland mit 14,0 Prozent weiblichen Aufsichtsräten.

Unabhängig von der Analyse von Frauen in Führungspositionen

liefert die aktuelle Studie noch weitere Ergebnisse. Werden die

ausgewerteten Führungspositionen in das Verhältnis zu der

Einwohnerzahl in den Bundesländern gesetzt, zeigt sich, dass Hamburg

die Hauptstadt der Chefs und Chefinnen ist - in keinem anderen

Bundesland gibt es so viele Führungskräfte wie in der Hansestadt. In

Hamburg kommen auf 10.000 Einwohner 493 Führungskräfte. Aber auch in

Sachsen (430 Führungskräfte je 10.000 Einwohner), Brandenburg (421),

Berlin (420), Bayern (390), Thüringen (375), Hessen (373) und in

Mecklenburg-Vorpommern (365) liegen die Werte über dem

Bundesdurchschnitt. Dieser liegt bei 368 Chefinnen und Chefs je

10.000 Einwohner. Auf anteilig am wenigsten Führungskräfte in

Deutschland bringt es Niedersachsen mit lediglich 310 Entscheidern je

10.000 Einwohner.

Laut CRIFBÜRGEL Untersuchung sind knapp ein Viertel (24,0 Prozent)

der Führungskräfte beiderlei Geschlechts bereits älter als 61 Jahre.

Während sich die meisten Geschäftsführer, Vorstands- oder

Aufsichtsratsmitglieder aus der Gruppe der 51- bis 60-Jährigen (32,8

Prozent) und der 41- bis 50-Jährigen rekrutieren (28,6 Prozent), ist

der Anteil an Führungskräften mit 30 Jahren und jünger gering

ausgeprägt. Hinsichtlich Entscheidernachwuchs wird sich in den

nächsten Jahren einiges tun müssen. Laut CRIFBÜRGEL sind 18,0

Prozent der Chefs und Chefinnen bereits über 65 Jahre alt und damit

kurz vor dem oder bereits im Rentenalter und somit bedarf es bald

einer Nachfolgeregelung. Die meisten Vorgesetzten in diesem Alter

arbeiten in Rheinland-Pfalz. Hier liegt der Anteil der über

65-jährigen Chefs bei 20,3 Prozent.

Die Führungskraft ist in Deutschland 51,9 Jahre alt. Während die

statistisch ältesten Führungskräfte in Baden-Württemberg

(Durchschnittsalter: 53,8 Jahre) und Bayern (53,0 Jahre) arbeiten,

gehen in Brandenburg (50,6 Jahre), Thüringen und Sachsen-Anhalt (je

50,8 Jahre) statistisch die jüngsten Führungskräfte ihrer Tätigkeit

nach.

Die komplette Studie finden Sie auf unserer Homepage unter

http://ots.de/JJa98R

Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führenden

Dienstleister im Bereich Bonitätsinformationen über Firmen und

Privatpersonen. Im Juli 2017 entstand CRIFBÜRGEL aus der

Verschmelzung der beiden namhaften Auskunfteien Bürgel

Wirtschaftsinformationen und CRIF GmbH. CRIFBÜRGEL gehört zur global

agierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz in

Bologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit rund 4.400 Mitarbeitern

und 70 Unternehmen in 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv.

