OTS: COMPO GmbH / COMPO GmbH kehrt ins B2B-Geschäft zurück

COMPO GmbH kehrt ins B2B-Geschäft zurück

Münster (ots) - Die COMPO GmbH mit Sitz in Münster wird durch die

Übernahme mehrerer internationaler Düngemittel-Unternehmen in den

B2B-Markt zurückkehren.



Geplant sind die Akquisition und Integration

der Unternehmen DeltaChem GmbH und Synergie GmbH, beide aus Münster,

Ekompany aus den Niederlanden sowie eine Mehrheitsbeteiligung an dem

spanischen Unternehmen Navarro. Außerdem kündigt die COMPO GmbH

umfangreiche und kontinuierliche Investitionen in F&E- und

Produktionsanlagen am Stammsitz in Münster an.

"Unser klares Ziel ist es, mit unserem Know-how, das wir seit

unserem Start im Jahr 1956 aufgebaut haben, wieder ein wichtiger

Player im Professional-Markt für Spezialdüngemittel zu werden", so

COMPO-Vorstandsvorsitzender Stephan Engster. "Wir werden durch unsere

neuen Gesellschaften weltweit modernste Produktlösungen mit einem

einzigartigen Serviceangebot anbieten. Ein wesentlicher Treiber für

zukünftiges Wachstum wird unsere schnelle Expansion im

asiatisch-pazifischen Markt sein."

Jidong Zhai, Vice President der Kingenta Group, die COMPO

seinerzeit übernommen hatte, und Vorstandsmitglied der IFA

(International Fertilizer Association), setzt sich klare Ziele mit

einem geplanten Umsatzvolumen von einer Milliarde Euro, die in den

nächsten Jahren erreicht werden sollen: "Globale F&E-Zentren mit

führenden Ingenieuren und Forschern sichern unseren Vorsprung im

Wettbewerb. Auch wenn es im Wettbewerb sehr auf Schnelligkeit

ankommt, werden wir uns auf jeden Fall die Zeit nehmen, es richtig zu

machen", unterstreichen Stephan Engster und Jidon Zhai.

Die neu geschaffene Professional-Struktur wird vom International

Advisory Board beraten und arbeitet eng mit der weltweit

börsennotierten Kingenta Group zusammen, einem führenden Anbieter von

innovativen Lösungen für den Pflanzenernährungsmarkt mit einer

globalen Produktions- und F&E-Basis, einem Umsatz von drei Milliarden

Euro und über 12000 Mitarbeitern im Jahr 2018.

