OTS: CLARK / CLARK wächst weiter: Mehr als 200.000 Kunden und eine Million ...

CLARK wächst weiter: Mehr als 200.000 Kunden und eine Million Verträge

Frankfurt am Main/Wien (ots) - Der digitale Versicherungsmanager CLARK wächst

trotz Corona-Krise und hat zum fünfjährigen Jubiläum einen neuen Meilenstein in

der Unternehmensgeschichte erreicht: über eine Million Versicherungsverträge

haben die mehr als 200.000 Nutzer bislang mit der App digitalisiert oder neu

abgeschlossen.



Das Start-up hat sich damit in wenigen Jahren zu einem wichtigen

digitalen Akteur in der traditionellen Versicherungsbranche entwickelt. Der

Markteintritt in Österreich im April markiert den nächsten Meilenstein in der

Wachstumsstrategie der jungen Unternehmensgeschichte.

Der digitale Versicherungsmanager CLARK feiert ein kleines Jubiläum: Seit fünf

Jahren ist das Insurtech bei der Digitalisierung der Versicherungsbranche vorne

mit dabei. Bereits mehr als eine Million Verträge wurden mit der App

digitalisiert. Seit 2015 können CLARK Kunden ihre Versicherungen per App oder am

Computer digital managen und verbessern. Ein Service von dem mittlerweile mehr

als 200.000 Kunden in Deutschland Gebrauch machen und der CLARK zum führenden

digitalen Versicherungsmakler in Deutschland macht. Zuletzt expandierte das

Unternehmen im April dieses Jahres nach Österreich und beschäftigt derzeit

insgesamt rund 200 Mitarbeiter an seinen vier Standorten in Frankfurt am Main,

Berlin, Wien und Püttlingen.

Dr. Christopher Oster, CEO und Mitgründer von CLARK erklärt: "Wir sind

angetreten, um die Digitalisierung in der Branche voranzutreiben. Eine Million

Verträge sind eine großartige Zwischenbilanz, aber wir sind längst noch nicht am

Ziel."

Versicherungen - digital und papierlos

Im Sommer 2015 schließen sich Dr. Christopher Oster (CEO), Dr. Marco Adelt

(COO), Chris Lodde (CMO) und Steffen Glomb (CTO) zusammen und gründen CLARK.

Ihre Vision: Klarheit in das Thema Versicherungen bringen und eine moderne,

digitale Lösung entwickeln, mit der Verbraucher ihre Versicherungsverträge

übersichtlich bündeln, vergleichen und optimieren können - der digitale

Versicherungsmanager wird 'CLARK' getauft. "Für uns Stand von Beginn an die

Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund", erzählt Steffen Glomb, CTO von CLARK.

"Gleichzeitig ist uns bewusst gewesen, dass Versicherungen erklärungsbedürftig

sind und nicht jeder seine Policen komplett alleine managen will", ergänzt Dr.

Christopher Oster, CEO von CLARK.

Für ein ganzheitliches Beratunsgerlebnis stehen den Nutzern daher zusätzlich zur

CLARK App auch Versicherungsexperten für eine individuelle Auskunft zur

Verfügung. Die Kombination aus digitalem Service und persönlicher Beratung kommt

an: Seit Firmengründung 2015 hat CLARK seine Nutzerzahlen kontinuierlich

gesteigert und betreut derzeit Versicherungen von über 200.000 Kunden.

Vom Start-up zum Scale-up

Von Beginn an erhält CLARK viel Aufmerksamkeit: Während einige Branchenkenner

und Marktgefährten am Geschäftsmodell des Insurtechs zweifeln, investiert im

August 2016 ein internationales Konsortium 13,2 Mio. Euro in das junge

Frankfurter Unternehmen. In der Series B erhält das Insurtech zwei Jahre später

weitere 25,6 Mio. Euro von Investoren und schließt damit die bis dato größte

Series B-Finanzierung eines Start-ups im Versicherungsbereich in Europa ab.

In den folgenden Monaten wächst das CLARK-Team weiter und das Startup kann seine

Services kontinuierlich verbessern sowie sich der Entwicklung von innovativen

Leistungsangeboten wie dem Renten-Cockpit widmen. Als europäische Marktneuheit

erlaubt dieser den Kunden direkt in der CLARK App, neben ihren Versicherungen,

auch ihre individuelle Rentensituation einzusehen und ihre Altersvorsorge

digital zu verbessern.

Um den Unternehmenserfolg weiter zu skalieren und neue Kundengruppen zu

erschließen, arbeitet CLARK mit namhaften Partnern wie der mobilen Bank N26, dem

Bonussystem Payback und dem Prämien- und Vielfliegerprogramm Miles & More

zusammen, die den digitalen Versicherungsmanager in ihr Serviceportfolio

integrieren. "Die Kunden unserer Partner leben ihr Leben online - sie sind im

Internet Zuhause. Durch unsere Kooperationen können sie auch ihre Versicherungen

digital managen und erhalten einen Service, der ihren modernen Ansprüchen

entspricht", erklärt Chris Lodde, CMO von CLARK.

Aufgrund seiner hohen Innovationskraft wurde CLARK bereits mehrfach

ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamondstar Award 2017 des Handelsblatt in

der Kategorie "Later Stage FinTechs" und dem Gründerszene Award 2019 als

wachstumsstärkstes Digitalunternehmen Deutschlands. Zuletzt führte das

Wirtschaftsmagazin Capital das Unternehmen im Februar 2020 im Ranking der

innovativsten deutschen Unternehmen auf.

Fokus auf Internationalisierung und Wachstumsstrategie

In Zukunft soll das internationale Geschäft noch stärker ausgebaut werden. Den

ersten Schritt dafür hat das Insurtech mit dem Markteintritt in Österreich im

April dieses Jahres gemacht. "Bereits nach wenigen Wochen betreuen wir in

Österreich eine vierstellige Kundenzahl", so Dr. Marco Adelt, COO von CLARK, der

gemeinsam mit Dr. Philip Steiner, Geschäftsführer CLARK Österreich, die

Erschließung des neuen Marktes vorantreibt. "Für uns ist das ein deutliches

Zeichen dafür, dass die Konsumenten auch über die Grenzen Deutschlands hinaus

bereit für eine digitale Versicherungsexperience sind."

Durch die konsequente Fortführung der Wachstumsstrategie will CLARK in den

kommenden Jahren weitere Märkte erschließen und langfristig europäischer

Marktführer bei den Versicherungsmaklern werden. "Wir haben uns bewusst hohe

Ziele gesetzt, die wir in den kommenden Jahren verfolgen werden. Ich bin

überzeugt davon, dass wir das richtige Team, das richtige Mindset und die

richtige Technologie haben, um unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben", so

Oster abschließend.

