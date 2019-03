OTS: CHECK24 GmbH / Topverzinste Tages- und Festgeldkonten gleichen Inflation ...

Topverzinste Tages- und Festgeldkonten gleichen Inflation aktuell

vollständig aus (FOTO)

München (ots) -

- 10.000 Euro Anlagevermögen: Durch Inflation verlieren

Verbraucher 148 Euro jährlich

- Kaufkraftverlust mit Festgeld um 117 Prozent, mit Tagesgeld um

102 Prozent ausgleichen

- Bestes Festgeldangebot bietet 1,72 Prozent Zinsen, bestes

Tagesgeld bis zu 1,52 Prozent

Mit einem topverzinsten Festgeldkonto gleichen Verbraucher die

Inflation mehr als aus.



Die Teuerungsrate liegt aktuell bei 1,5

Prozent.[1] Lassen Bankkunden 10.000 Euro auf ihrem unverzinsten

Girokonto liegen, verlieren sie so in einem Jahr 148 Euro an

Kaufkraft. Legen sie die 10.000 Euro dagegen auf einem europäischen

Festgeldkonto an, erhalten sie effektiv bis zu 1,72 Prozent Zinsen

bzw. 173 Euro Rendite p. a. und gleichen so den Kaufkraftverlust mehr

als aus.[2]

"Über das CHECK24 Anlagekonto sichern sich Sparer attraktive

Zinsen und verwalten ihre Anlagen auf einen Blick und mit einem

einzigen Zugang", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten und

Konten bei CHECK24. "Unser Plattform-Modell ist dabei das erste, bei

dem deutsche Anleger selbst den Freistellungsauftrag voll-digital

erstellen können."

Bestes Tagesgeldangebot mit 1,52 Prozent Zinsen kompensiert

Kaufkraftverlust um 102 Prozent

Mit dem bestverzinsten Tagesgeldkonto erhalten Verbraucher derzeit

1,52 Prozent Rendite: Legen sie 10.000 Euro an, erhalten sie

innerhalb von drei Monaten eine Rendite in Höhe von knapp 38 Euro (13

Euro Zinsen und 25 Euro CHECK24-Bonus) und mindern so ihren

Kaufkraftverlust um 102 Prozent.

"Einen Teil ihres Vermögens sollten Sparer flexibel anlegen, um

kurzfristig darauf zurückgreifen zu können", rät Rainer Gerhard.

"Hierfür eignet sich Tagesgeld am besten."

Digitaler Abschluss und einfache Verwaltung - bei

Verbraucherfragen beraten CHECK24-Experten

Der Tages- und Festgeldvergleich von CHECK24 umfasst neben

deutschen Geldinstituten auch Banken im europäischen Ausland. Der

Abschluss bei nationalen und internationalen Anlagebanken ist

volldigital über VideoIdent möglich. Mit dem CHECK24-Anlagekonto und

dem CHECK24-Kontomanager verwalten Kunden ihre Geldanlagen einfach

und übersichtlich.

Bei sämtlichen Fragen zu Anlageprodukten helfen die

CHECK24-Experten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon und

E-Mail.

[1] Quelle: http://ots.de/3PwEtN

[2] Mit dem CHECK24-Sparerindex erhalten Verbraucher Auskunft über

die reale Rendite kurzfristiger Anlagen. Dieser stellt den monatlich

höchsten Zinssatz aus dem CHECK24-Tagesgeld-Vergleich der

Inflationsrate gegenüber. Weitere Informationen und Verlauf unter:

https://www.check24.de/tagesgeld/publikationen/sparerindex/

