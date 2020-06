OTS: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) / ...

Bruttowertschöpfung der Arzneimittel-Hersteller steigt 2019 um eine

Milliarde Euro

Berlin (ots) - Die Bruttowertschöpfung der Arzneimittel-Hersteller - der Wert

aller produzierten Waren abzüglich der Ausgaben - ist 2019 im Vergleich zum

Vorjahr um rund eine Milliarde Euro gestiegen.



Insgesamt wuchs die

Bruttowertschöpfung in den letzten zehn Jahren um 17 Prozent. Das geht aus der

jährlichen Broschüre über den Arzneimittelmarkt in Deutschland hervor, die der

Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) heute veröffentlicht hat.

Auch die Anzahl der Beschäftigten hat sich positiv entwickelt. So waren im

letzten Jahr knapp 120.000 Personen bei Arzneimittel-Herstellern beschäftigt.

Das ist ein Anstieg von über fünf Prozent in den letzten fünf Jahren.

"Arzneimittel-Hersteller in Deutschland sind ein wesentlicher Wirtschaftszweig

und Jobgarant in der Bundesrepublik. In Deutschland agierende Unternehmen im

Gesundheitssektor, insbesondere Arzneimittel-Hersteller, sind nicht nur für die

Versorgung der Menschen unverzichtbar. Vor allem in Krisenzeiten zeigt sich,

dass sie ein Stabilitätsanker für die Standorte Deutschland und Europa sind. Das

gilt es zu erhalten und auszubauen, beispielsweise über eine Anpassung der

sozialrechtlichen Steuerungsinstrumente", kommentiert Dr. Hubertus Cranz,

BAH-Hauptgeschäftsführer, die Veröffentlichung der Publikation.

Insgesamt haben Arzneimittel-Hersteller im vergangenen Jahr Waren und Produkte

im Wert von 81 Milliarden Euro exportiert. Das entspricht einem Anstieg von 19

Prozent in den letzten fünf Jahren. Das Importvolumen belief sich auf 53

Milliarden Euro. "Der Exportüberschuss von fast 30 Milliarden Euro unterstreicht

die volkswirtschaftliche Bedeutung der deutschen Arzneimittel-Hersteller",

ergänzt Cranz.

Die Zahlenbroschüre des BAH "Der Arzneimittelmarkt in Deutschland" erscheint

jährlich und fasst die wichtigsten Daten und Fakten zum Arzneimittelmarkt in

Deutschland zusammen. Anhand von Grafiken und kurzen, erläuternden Texten gibt

die Publikation einen Überblick über den Markt rezeptpflichtiger und

rezeptfreier Arzneimittel. Festbeträge und Switches werden ebenso thematisiert

wie wirtschaftspolitische Daten der Branche, wie etwa die Beschäftigungszahlen

in den einzelnen Bundesländern und Investitionen in die Infrastruktur. Auf

https://www.bah-bonn.de/de/publikationen/zahlen-fakten/ steht Ihnen die

Broschüre zum Download und als E-Paper zur Verfügung.

Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist der

mitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Er

vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland

ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAH

organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung

in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und

Patienten bereit. Unter http://www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum

BAH.

