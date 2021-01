OTS: Börsen-Zeitung / Mit gezinkten Karten, Marktkommentar von Dieter Kuckelkorn

Mit gezinkten Karten, Marktkommentar von Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) - Die jüngste Attacke aktivistischer Kleinaktionäre auf ihrer

Meinung nach räuberische US-Hedgefonds dürfte im Rückblick als eines der

einschneidenden Ereignisse in der langen Geschichte der Wall Street betrachtet

werden.



Die Auswirkungen der Ereignisse und die Veränderungen, die dadurch

ausgelöst werden, lassen sich noch lange nicht vollständig überblicken.

Auch wenn die gut organisierten Käufe von Aktien, die das Ziel von Leerverkäufen

waren, sich nur gegen aus­gewählte Hedgefonds richten: Die großen Ak­teure an

der Wall Street fühlen sich indirekt angegriffen. Sie haben den durchaus

richtigen Eindruck, dass es auch sie demnächst treffen könnte. Sie bemühen sich

daher fast schon reflexartig, die selbst erklärte Widerstandsbewegung

Wallstreetbets zu unterdrücken - mit teilweise zweifelhaften Methoden.

Dazu gehört es, Wallstreetbets den Zugang zu den Social-Media-Plattformen zu

sperren, über die sich die Mitglieder koordinieren. Praktiziert haben das

bereits Discord und Facebook. War bereits die weitreichende Sperrung militanter

Trump-Anhänger durch die großen Social-Media-Monopolisten ein in der

US-Geschichte­ ungewöhnlicher Vorgang, weil in der öffentlichen Diskussion in

den USA traditionell auch extreme Meinungen in stärkerem Maße geduldet werden

als beispielsweise in Europa, so grenzen die aktuellen Maßnahmen an Absurdität.

Anders würde es nur aussehen, wenn den Aktivisten Verstöße gegen amerikanische

Wertpapiergesetze nachzuweisen wären. Davon ist aber bisher nicht die Rede, und

die Begründungen der Plattformen, die vom Geld der Wall Street abhängig sind,

wirken vorgeschoben.

Das weckt bei den Privatanlegern auch den Verdacht, dass die Wall Street mit

umstrittenen Praktiken finanzkräftiger Akteure sehr viel nachsichtiger umgeht.

Hedgefonds dürfen Leerverkäufe tätigen und anschließend für die Verbreitung

negativer Meinungen über die betroffenen Aktien sorgen, ohne Sanktionen der

Börsenaufsicht befürchten zu müssen - solange sie offenlegen, dass sie

Leerverkaufspositionen halten. Das sind Praktiken, die an strafbares

Frontrunning erinnern. Dadurch hat sich bei vielen Amerikanern die Meinung

festgesetzt, dass an der Wall Street mit gezinkten Karten gespielt wird.

Gleichzeitig sind die Amerikaner für die Altersvorsorge aber auf den

amerikanischen Aktienmarkt angewiesen - sie können ihn kaum meiden.

Äußerst kritisch zu sehen ist auch das Vorgehen des Online-Brokers Robinhood,

der mit der Werbeaussage auf Kundenfang gegangen ist, die Wall Street

demokratisieren zu wollen. Der von den aktivistischen Privatanlegern

schwerpunktmäßig ge­nutzte Broker hat nicht nur seinen Kunden Käufe der

betroffenen Aktien unmöglich gemacht. Die Kunden erheben sogar den Vorwurf, ihre

Gamestop-Aktien seien gegen ihren Willen zwangsweise verkauft worden, und zwar

zu einem Preis von 118 Dollar, als der Titel an der Börse zu mehr als 480 Dollar

notierte. Das wäre ohne Zweifel eine strafbare Marktmanipulation. Da sich

Robinhood nun Sammelklagen und einer Flucht der Kunden gegenübersieht, hat sich

der Broker von großen Wall-Street-Häusern mit einem Finanzpolster von mehr als 1

Mrd. Dollar ausstatten lassen.

Wenngleich sich die Aktionen der aktivistischen Kleinanleger also bis zu einem

gewissen Grad ethisch durchaus rechtfertigen lassen, sollte aber nicht übersehen

werden, dass damit auch erhebliche Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems

verbunden sind. Mit dieser ist es bekanntlich nicht zum Besten bestellt: Seit

der Jahrtausendwende gibt es eine endlose Folge von Phasen hoher Überbewertungen

und anschließenden Krisen, während die Verschuldung weltweit ein exorbitant

hohes Niveau erreicht hat. Insofern könnte eine Aktion wie die aktuelle der

Schneeball sein, der eine neue große Lawine auslöst. Langfristig auf dem Spiel

steht auch die Rolle New Yorks als führendes Finanzzentrum der Welt, das in den

kommenden Jahren auch immer stärker die Folgen davon spüren wird, dass eine

steigende Zahl von Nationen ihren Handel aus politischen Gründen lieber in

anderen Währungen als dem Dollar abwickelt.

Insofern wäre eine tiefgreifende Reform der Regeln an der Wall Street durch

Kongress und US-Regierung vonnöten. Die Biden-Administration, die wichtige

Schlüsselstellen mit Wall-Street-Insidern besetzt hat, und die von Spenden der

Finanzindustrie abhängigen US-Parlamentarier werden dazu aber kaum die Kraft

haben.

