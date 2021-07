OTS: Börsen-Zeitung / Viel Licht, wenig Schatten, / Kommentar zur ...

Viel Licht, wenig Schatten, / Kommentar zur

Sustainable-Finance-Strategie der EU von Andreas Heitker

Frankfurt (ots) - Wenn man bedenkt, dass der erste EU-Aktionsplan zum Thema

nachhaltige Finanzierung erst von 2018 stammt, ist schon viel passiert.



Vor

allem mit dem Aufbau eines eigenen Klassifizierungssystems (Taxonomie) hat

Europa eine internationale Führungsrolle eingenommen. Aber die Welt hat sich in

den vergangenen drei Jahren weitergedreht: Die Klimaambitionen und Klimaziele

liegen mittlerweile noch höher, und um diese zu erreichen, sind massive weitere

Investitionen in die grüne Transformation der Wirtschaft nötig. Ohne zusätzliche

private Finanzierungen in der EU im dreistelligen Milliardenbereich pro Jahr, so

die Schätzungen, sind die Klimaziele 2030 kaum zu schaffen.

Darum ist es gut und wichtig, dass die EU-Kommission ihre

Sustainable-Finance-Strategie jetzt noch einmal nachschärft und erweitert. Vor

allem die sogenannten ESG-Risiken sollen besser adressiert werden: bei den

Banken, bei den Versicherern und auch bei den Ratingagenturen. Verschiedene

be­stehende Gesetzesrahmen werden diesbezüglich nun noch einmal auf den

Prüfstand gestellt. Dass es in der Finanzmarktregulierung nicht darum gehen

kann, nachhaltige Investments pauschal zu bevorzugen (zum Beispiel bei den

Eigenkapitalanforderungen), dürfte dabei mittlerweile Konsens sein. Denn

natürlich sind nachhaltige Positionen nicht per se risikoärmer. Die

EU-Kommission­ hat einen "Green Supporting Factor" in der Regulierung aber

offenbar noch nicht so ganz abgeschrieben. In der neuen Strategie taucht er in

Form von grünen Verbraucher- oder Immobilienkrediten wieder auf. Solche Ideen

sollten schnell wieder in der Schublade verschwinden.

Positiv ist dagegen, dass die Brüsseler Behörde mittlerweile auch das Thema

Greenwashing mehr in den Blick nimmt. Der einheitliche neue Green-Bond-Standard

kann hier helfen. Es ist gut, dass es künftig einen freiwilligen EU-weiten

Standard geben soll, der sich konsequent an der Taxonomie orientiert und der

damit auch zum Maßstab für die anderen, weiterhin exis­tierenden

Nachhaltigkeitslabels werden kann. Dies dürfte gerade vor dem Hintergrund der

hohen Nachfrage nach grünen Anleihen ein wichtiger Transparenzschritt sein.

Begrüßenswert ist auch, dass die EU-Kommission mittlerweile über den

europäischen Tellerrand hinaus schaut und internationale Standards anstrebt.

Will die EU allerdings, dass sich andere Länder ihrer Nachhaltigkeitsstrategie

anschließen, muss sie diese nun erst einmal glaubwürdig umsetzen.

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4961662

OTS: Börsen-Zeitung