OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Sturmwarnung, Kommentar zu den ...

Börsen-Zeitung: Sturmwarnung, Kommentar zu den Brexit-Verhandlungen

von Andreas Heitker

Frankfurt (ots) - Nach dem EU-Gipfel zeigten sich die beiden

Präsidenten von Kommission und Rat, Jean-Claude Juncker und Donald

Tusk, fröhlich und gelöst wie lange nicht in der Öffentlichkeit.



Bei

der Schlusspressekonferenz waren sie zu Scherzen aufgelegt. Und Tusk

sagte dann noch, er könne es nicht belegen, habe aber "im Gefühl",

man sei einer Brexit-Verständigung näher gekommen. Auch wenn es nicht

so gemeint war - aber so was nennt man wohl Galgenhumor.

Der Europäische Rat war eine vertane Chance zur Einigung. Zu einer

solchen gehört nämlich im Endeffekt mehr, als öffentlich

Kompromissbereitschaft zu verkünden. Und in der Realität sind

Großbritannien und die EU-27 heute dem von allen Seiten nicht

gewollten No-Deal-Szenario näher als noch vor Wochenfrist.

Natürlich ist der Zug noch nicht abgefahren. Noch lässt sich die

anstehende Trennung einigermaßen geschmeidig gestalten. Selbst wenn

erst im Dezember auf Ebene der europäischen Staats- und

Regierungschefs eine Einigung gefunden würde, hätten das EU-Parlament

und das britische Unterhaus noch genügend Zeit für eine

Ratifizierung. Für die Unternehmen wird es aber von Woche zu Woche

schwerer, sich auf die Zeit nach dem Ausstieg Großbritanniens

vorzubereiten.

Allein die Automobilindustrie mit ihren komplexen

Wertschöpfungsketten und ihrer Just-in-Time-Produktion: Jeden Tag

über- oder unterqueren rund 1100 Lkw den Ärmelkanal, um Teile für die

Fahrzeugproduktion nach Großbritannien zu liefern. Der Brexit bedroht

die beteiligten Firmen nun mit milliardenschweren Zusatzkosten und

großen logistischen Problemen. Nach Angaben von Branchenverbänden

suchen zahlreiche Autobauer mittlerweile händeringend nach

Lagerraum.

Auch in anderen Sektoren sind die Notfallplanungen längst

angelaufen. Der Kreditversicherer Euler Hermes berichtet, dass sich

viele britische Unternehmen schon mit EU-Importwaren eindecken, um

sich auf Zölle oder gar Unterbrechungen der Lieferkette

vorzubereiten. Von "Hamsterkäufen wie nach einer Sturmwarnung" war

die Rede.

Und dies war der EU-Gipfel in dieser Woche auch: eine letzte

Sturmwarnung. Er hat noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass es

in diesem Fall vielleicht nicht so läuft wie sonst so oft in Europa

und dass vielleicht nicht kurz vor knapp und nach einer weiteren

Nachtsitzung in letzter Sekunde doch noch irgendeine Lösung gefunden

wird. Man kann nur jedem dazu raten, damit zu beginnen, sein Haus

wetterfest zu machen.

