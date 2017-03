OTS: Börse Stuttgart / Neues Nachrichtenportal von Börse Stuttgart TV / ...

Neues Nachrichtenportal von Börse Stuttgart TV / Aktuelle Themen und Trends im Überblick / Breites Informationsangebot für Anleger / Marktberichte und Videobeiträge Stuttgart (ots) - Neu, informativ und übersichtlich: Börse Stuttgart TV startet ein Nachrichtenportal mit einem breit gefächerten Informationsangebot.



Hier erhalten Anleger aktuelle und relevante Informationen zum Marktgeschehen und zu wichtigen Investmenttrends. Ein zentraler Bestandteil sind die Webvideos von Börse Stuttgart TV. Daneben finden sich mehrmals täglich aktualisierte Marktberichte. Das Portal fasst außerdem die Analysen und Markteinschätzungen namhafter Emittenten und Finanzexperten zusammen. Die verschiedenen Formate erlauben einen umfassenden Überblick, welche Themen und Unternehmen an den Finanzmärkten gerade im Fokus stehen.

Wenn Anleger nach Finanzinformationen suchen, erwarten sie ausgewogene und glaubwürdige Inhalte. "Unser Newsportal bietet einen Mix aus eigenen Recherchen, Webvideos und Informationsangeboten von externen Finanzexperten", sagt Thomas Zuleck, Marktbeobachter bei Börse Stuttgart TV. "Damit schaffen wir eine geeignete Plattform für Anleger, die sich auf einen Blick zielgerichtet und fundiert informieren möchten."

Live aus dem Handelssaal oder im virtuellen Studio - bereits seit vielen Jahren bietet Börse Stuttgart TV neben der täglichen Marktübersicht zahlreiche Video-Interviews mit Finanz- und Börsenexperten zu aktuellen Markt- und Anlagetrends. Nach dem Motto "Bildung ist der beste Anlegerschutz" werden auch regelmäßig Videos zum Thema Börsen- und Finanzwissen produziert. Die Webvideos von Börse Stuttgart TV verzeichneten im Jahr 2016 rund 1,8 Millionen Aufrufe, rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Das neue Nachrichtenportal von Börse Stuttgart TV finden Sie unter www.boerse-stuttgart.de/news.

Über die Börse Stuttgart

Die Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führende Parketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, Fonds und Genussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zu besten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen ist Stuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivaten europäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgart sind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Sie spenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für eine zuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich-rechtlichen Börse. In Stuttgart stehen Privatanlegern eine kostenfreie Kundenhotline und vielfältige Bildungsangebote zur Verfügung. Mit einem Handelsvolumen von über 80 Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2016 liegt die Börse Stuttgart an zehnter Stelle unter den Börsen in Europa.

