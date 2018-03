OTS: Börse Stuttgart / Börse Stuttgart erweitert Handelszeit bei verbrieften ...

Börse Stuttgart erweitert Handelszeit bei verbrieften Derivaten Stuttgart (ots) - Die Börse Stuttgart erweitert die Handelszeit bei verbrieften Derivaten: Ein Teil des Produktuniversums ist ab dem 9 April 2018 von 8 bis 22 Uhr handelbar.



Voraussichtlich fünf Emittenten ermöglichen dann den verlängerten Handel für ausgewählte Produkte. Damit steht Privatanlegern bei diesen Wertpapieren auch in den Nebenhandelszeiten morgens und abends die hohe Handelsqualität der Börse Stuttgart zur Verfügung. Im Vergleich zum OTC-Handel profitieren Privatanleger an der Börse Stuttgart in den Nebenhandelszeiten auch von umfassender Vor- und Nachhandelstransparenz sowie der unabhängigen Kontrolle durch die Handelsüberwachungsstelle. "Wir sind offen für weitere Emittenten, die den verlängerten Handel mit ihren Produkten ermöglichen wollen", sagt Oliver Hans, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse: "Gemeinsam arbeiten wir daran, das Handelssegment Euwax weiter voranzubringen." Als Marktführer will die Börse Stuttgart den börslichen Handel mit verbrieften Derivaten weiter stärken. "Die erweiterte Handelszeit bietet Anlegern einen zusätzlichen Mehrwert: Sie können jetzt ab 8 Uhr und bis 22 Uhr börslich auf Marktentwicklungen in Asien und den USA reagieren - verlässlich und bei hoher Preisqualität", sagt Dragan Radanovic, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart GmbH. Dabei prüfen die Handelsexperten der Börse die Quotes der Emittenten auf Plausibilität und kümmern sich um Orders, bei denen besonderer Betreuungsbedarf besteht. OTS: Börse Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80210 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80210.rss2 Pressekontakt: Für Fragen aus den Redaktionen steht Ihnen die Pressestelle der Börse Stuttgart gerne zur Verfügung: Boerse Stuttgart GmbH Börsenstraße 4 70174 Stuttgart Telefon +49 711 222985-711 Fax +49 711 222985-555 presse@boerse-stuttgart.de www.boerse-stuttgart.de