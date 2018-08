Wirbelt "El Niño" die Finanzmärkte durcheinander? / Was Anleger wissen

müssen, falls das Katastrophenphänomen in diesem Jahr tatsächlich

wieder auftritt, fasst Oliver Baron von GodmodeTrader zusammen

München (ots) - Das "Europäische Zentrum für mittelfristige

Wettervorhersagen" (ECMWF) schätzt die Wahrscheinlichkeit auf 70

Prozent, dass in diesem Jahr das Phänomen "El Niño" auftreten wird.





Dies teilte das ECMWF am Wochenende mit. Daten der US-Behörde

"National Oceanic and Atmospheric Administration" zeigen zudem, dass

bereits seit zwei Monaten erhöhte Ozeantemperaturen, wie sie für "El

Niño" typisch sind, im Pazifik zu beobachten sind.

Etwa alle drei bis vier Jahre bringt "El Niño" vor allem auf der

Südhalbkugel Wetter und Ozeane durcheinander. Damit sorgt es rund um

den Jahreswechsel für extreme Wetterereignisse, Ernteausfälle und

wirtschaftliche Einbußen vor allem in der Landwirtschaft sowie bei

der Rohstoffförderung. Das Phänomen trägt den Namen der spanischen

Bezeichnung für "das Christkind", weil die Auswirkungen zur

Weihnachtszeit in der Regel am stärksten sind. Das Phänomen kann aber

auch zu anderen Jahreszeiten das Wetter beeinflussen.

Folgen für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte

"El Niño" beeinflusst auch die Weltwirtschaft. Es kommt bei vielen

Agrarrohstoffen zu Missernten. So leiden etwa der Getreideanbau in

Australien und die Kakaoernte in Indonesien. Außerdem wird im Pazifik

(insbesondere an der Westküste Südamerikas) weniger Fisch gefangen

als normalerweise. In der Folge kommt es zu steigenden Preisen bei

Rohstoffen wie Fisch, Kakao, Kaffee, Getreide, Sojabohnen. Länder,

die auf den Export dieser Produkte angewiesen sind, erleiden

empfindliche Einbußen.

Wie ältere Research-Berichte der Banken Nomura und Société

Générale zeigen, hat "El Niño" auch deutliche Auswirkungen auf die

Finanzmärkte. Die Analysten finden folgende Korrelationen:

"El Niño" ist in der Regel positiv für Rohstoffpreise,

insbesondere für Agrarrohstoffe. Allerdings gibt es auch Ausnahmen:

So fällt etwa im Süden Brasiliens mehr Regen, wodurch dort die

Kaffeeproduktion auch steigen kann, was dann die Preise drückt. Die

Regel sind aber steigende Weltmarktpreise für so gut wie alle

Agrarrohstoffe. Metallpreise können unter anderem durch die

Unterbrechung von Lieferketten steigen. Besonders stark ist der

Preisanstieg bei Nickel, wie Daten der Société Générale zeigen. In

Indonesien, dem größten Nickel-Exporteur, geht die Produktion

deutlich zurück, da wegen geringerer Niederschläge weniger Energie

aus Wasserkraft erzeugt werden kann. Weltweit können die

Energiepreise sinken, wenn "El Niño" im Winter auftritt, da dann

weniger geheizt werden muss. "El Niño" ist in der Regel schlecht für

den US-Dollar gegenüber anderen Währungen von Industrieländern.

"El Niño" beeinflusst auch Wirtschaftswachstum und

Verbraucherpreise

Erstaunlicherweise hat "El Niño" nicht nur Auswirkungen auf

Rohstoffpreise, sondern durchaus auch auf die Gesamtwirtschaft. Eine

Studie unter dem Titel "El Niño and World Primary Commodity Prices :

Warm Water or Hot Air?" aus dem Jahr 2000 etwa ergab, dass das

Wetterphänomen pro Standardabweichung in der Stärke nicht nur zu

einem Preisanstieg bei Rohstoffpreisen in der Größenordnung von 3,5

bis 4 Prozent führt, sondern durch die steigenden Rohstoffpreise auch

die Inflation insgesamt angekurbelt wird. So legt die Studie nahe,

dass rund 20 Prozent der Bewegungen in der Inflationsrate insgesamt

durch "El Niño" verursacht werden. Zudem könne "El Niño" auch die

Weltwirtschaft ankurbeln. So steige die Wirtschaftsleistung in den

G7-Ländern. Dies könnte daran liegen, dass katastrophenbedingte

Schäden in den von "El Niño" stark betroffenen Schwellenländern

beseitigt werden, mutmaßen die Forscher.

Positive und negative Auswirkungen durch "El Niño" sind aber

ungleich verteilt. So zeigt eine weitere IWF-Untersuchung unter dem

Titel "Fair Weather or Foul? The Macroeconomic Effects of El Niño",

dass Australien, Chile, Indonesien, Indien, Japan, Neuseeland und

Südafrika einen kurzfristigen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität

durch "El Niño" zu verbuchen haben. In anderen Ländern, darunter die

EU-Staaten und die USA, führt "El Niño" hingegen zu einer Ankurbelung

des Wachstums. Dies dürfte durch eine steigende Nachfrage aus den

hauptsächlich durch "El Niño" betroffenen Ländern verursacht werden.

Die Auswirkungen von "El Niño" werden meistens erst rund um den

Jahreswechsel akut. Trader und Anleger sollten das Phänomen aber

schon jetzt im Hinterkopf behalten, denn es könnte durchaus auch an

den Finanzmärkten zum Thema werden.

Über Oliver Baron

Oliver Baron studierte in Tübingen, Bristol und Berlin und

beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Finanzmärkten. Dabei

spielen für ihn fundamentale Aspekte die wichtigste Rolle. Nach

Zwischenstationen bei verschiedenen Medien ist er seit 2007 als

Experte für die BörseGo AG tätig, veröffentlicht Kommentare und

Ananlysen auf GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) und hat einen

eigenen Guidants-Desktop: https://go.guidants.com/#c/oliver_baron

Über die BörseGo AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und

bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle

Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und

Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu

den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische

Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Die

Investment- und Analyseplattform Guidants (www.guidants.com) wurde

Anfang 2015 in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damit

offiziell zu den vielversprechendsten Europäischen Finanz- und

Technologieprodukten. Mehr unter www.boerse-go.ag

