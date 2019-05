OTS: Blue Code International AG / Wettbewerb der Europäischen Zentralbank für ...

Wettbewerb der Europäischen Zentralbank für Echtzeit-Zahlungen /

Bluecode gewinnt EZB-Hackathon vor N26 und Worldpay (FOTO)

München/Wien (ots) -

Bluecode, das erste europaweit gültige Mobile-Payment-System, hat

vor Kurzem den Instant Payment Hackathon der Europäischen Zentralbank

(EZB) gewonnen und dabei in der Jurybewertung die Smartphone-Bank N26

und den Zahlungsdienstleister Worldpay hinter sich gelassen.



Aufgabe

war es, innerhalb von 24 Stunden eine mobile Zahlungslösung für SEPA

Instant Credit Transfers zu entwickeln, bei welcher

Echtzeit-Zahlungen im europäischen Zahlungsraum (SEPA) unmittelbar

auf dem Konto des Empfängers eingehen - ohne die Verzögerung eines

Bankgeschäftstags. Der Wettbewerb fand im Rahmen der zweitägigen

EZB-Konferenz "An innovative single market for the Euro" in Frankfurt

am Main statt. In Deutschland unterstützen unter anderem die

Sparkassen-Finanzgruppe, die Warenhauskette Galeria Kaufhof sowie die

Globus-Märkte den Rollout von Bluecode.

"Es ist ein positives Signal, dass sich die Europäische

Zentralbank Know-how von führenden Fintech-Unternehmen aus Europa

holt, um Innovationen im mobilen Zahlungsverkehr zu fördern und

gesamteuropäische Lösungen 'made in Europe' voranzutreiben", stellt

Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG, erfreut fest.

"Denn in Zeiten von Donald Trump und internationalen

Handelskonflikten häufen sich die Forderungen nach einer größeren

Unabhängigkeit Europas von US-amerikanischen Bezahlsystemen -

angefangen von EZB-Direktor Yves Mersch über Bundesbank-Vorstand

Burkhard Balz bis hin zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Nur warnen und fordern alleine reicht aber nicht, daher sind wir

solchen EZB-Initiativen sehr dankbar, dass wir unseren Beitrag zu

einem zukunftssicheren Zahlungsmarkt für über 500 Millionen Europäer

leisten können."

Erstes europaweit gültiges Mobile-Payment-System wächstIn den

letzten Monaten hat Bluecode rechtlich wie technisch das erste

unabhängige und europaweit gültige Mobile-Payment-System etabliert.

Es ermöglicht das bargeldlose Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone

und Apple Watch in Kombination mit digitalen Mehrwertservices und

Bonusprogrammen, den Bluecode Rewards. Beim Bezahlvorgang werden im

Sinne des europäischen Datenschutzrechts keine persönlichen Daten auf

dem Handy gespeichert oder übertragen. Dennoch können Händler

bestehende digitale Kundenkarten, Lotterien, Stempelpässe oder

Punkteprogramme mit dem mobilen Bezahlen per Bluecode verknüpfen oder

darüber auch neue Kundenbindungsprogramme aufsetzen. Nach dem Scan

des anonymen, blauen Barcodes (Bluecode) an der Registrierkasse wird

der Einkauf einfach vom Girokonto des Kunden abgebucht. Damit

verknüpfte Mehrwerte wie Boni, Rabatte oder Treuepunkte werden dem

Kunden sofort in der App gutgeschrieben. Auch Handelsunternehmen

haben durch diese direkte Echtzeitbuchung vom Girokonto (Instant

Payment) einen großen Vorteil: Der vom Kunden bezahlte Betrag wird

sofort auf ihr Händlerkonto überwiesen. Dies dürfte insbesondere

Klein- und Kleinstunternehmen erfreuen, denn sie warteten bisher oft

mehrere Tage auf Überweisungen.

Nachdem bereits über 85 Prozent des österreichischen

Lebensmitteleinzelhandels und viele weitere Handelsunternehmen die

Bluecode-Handyzahlung akzeptieren, forciert Bluecode derzeit den

europaweiten Rollout und die Integration in Registrierkassen, Apps

des Handels und der Banken sowie in Warenautomaten. In Deutschland

wird die Expansion unter anderem von der größten Bankengruppe

Europas, der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe, der Warenhauskette

Galeria Kaufhof sowie den Globus-Märkten unterstützt. In den

kommenden Monaten sollen weitere Länder folgen.

Kostenloser Download der Bezahl-App Bluecode:

- Für iOS-Endgeräte (iPhone und Apple Watch):

http://apple.co/2z33mN5

- Für Android-Smartphones: http://bit.ly/2AHFrPF

Über Bluecode

Bluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, die

bargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watch

gemeinsam mit Value Added Services (digitale Mehrwertservices,

Bluecode Rewards) in Apps - beispielsweise von Banken und Händlern -

ermöglicht. Im Sinne des europäischen Datenschutzrechts werden beim

Bezahlvorgang keine persönlichen Daten auf dem Handy gespeichert oder

übertragen. Das hochsichere, TAN-basierte Bezahlverfahren

funktioniert mit jedem Girokonto und ist unabhängig von der

Übertragungstechnologie (Barcode, QR-Code, Bluetooth, NFC)

einsetzbar. Namhafte Banken aus Deutschland und Österreich

(Sparkassen-Finanzgruppe, Raiffeisen Oberösterreich, Hypo Tirol

Bank), Acquirer (BS Payone), internationale Bankensoftwareanbieter

(Temenos Group AG/Schweiz) und Payment-Plattformen (Alipay/China)

sowie führende Händler (u.a. Galeria Kaufhof-Gruppe, Globus-Gruppe,

Konsum, Rewe-Töchter Billa, Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe)

unterstützen den europaweiten Rollout und die Integration in

Registrierkassen, Automaten, Banking-, Retail- und Kundenkarten-Apps

(u.a. mobile-pocket). Bluecode deckt österreichweit bereits mehr als

85% des Lebensmitteleinzelhandels und viele weitere Akzeptanzstellen

(Handel & E-Commerce, Gastronomie, Mobilität, Entertainment,

Sportstadien) ab. Mehr Informationen unter: www.bluecode.com

