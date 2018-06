OTS: Blanco GmbH + Co KG / BLANCO wächst in Auslandsmärkten / Erfolgreiches ...

BLANCO wächst in Auslandsmärkten / Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017

des Spülen- und Armaturenspezialisten (FOTO)

Oberderdingen (ots) -

Gesamtumsatz auf 379 Millionen Euro erhöht / Starkes

internationales Wachstum / Auslandsanteil gestiegen auf 66 % /

Wachstumsmotoren wiederum Granit-Spülen und Küchenarmaturen /

Weltweit rund 100 Arbeitsplätze geschaffen / Erneut unter den besten

Arbeitgebern Deutschlands

Die Blanco-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017

zurück und konnte ihren Wachstumskurs wie geplant fortsetzen.



Der

konsolidierte Gesamtumsatz des Unternehmens aus Baden-Württemberg ist

im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 5,0 % auf 379 Millionen Euro

gestiegen. Dabei konnte sich Blanco auch im vergangenen Jahr besser

als der Markt entwickeln. Während der Umsatz im Inland das

Vorjahresniveau leicht (-0,4 %) unterschritten hat, erzielte das

Unternehmen auf internationalen Märkten beträchtliche Zuwächse. Hier

wuchs Blanco um 7,9 % im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 252

Millionen Euro, womit sich der Auslandsanteil des Gesamtumsatzes auf

66 % erhöhte. "Unserer strategischen Zielrichtung entsprechend ist es

uns gelungen, das Wachstum in internationalen Märkten signifikant zu

steigern und damit unsere starke Position weiter zu festigen",

berichtete Frank Gfrörer, Vorsitzender der Geschäftsführung, am

Dienstag auf der Jahrespressekonferenz.

Besonders die Produktbereiche Silgranit-Spülen und Armaturen

trugen zum Wachstum bei. Zwecks Ausbaus der Kapazitäten und um die

internationale Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu stärken, investierte

Blanco 17,2 Millionen Euro. 2017 wurden zudem rund 100 neue

Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen, das

erneut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet

wurde, weltweit rund 1.500 Mitarbeiter.

Für das laufende Geschäftsjahr plane man, auf dem soliden

Wachstumspfad zu bleiben, teilte Gfrörer mit. "Unsere Kunden nehmen

die Marke Blanco als sehr leistungsstark, serviceorientiert und

zuverlässig wahr. Das wird uns gleichzeitig auch positiv fordern -

in Deutschland als unserem umsatzstärksten Markt ebenso wie auf

internationaler Ebene. Unser Ziel ist es, den Mehrwert einer perfekt

aufeinander abgestimmten Systemlösung von Spüle, Armatur und Zubehör

aus einer Hand, wie Blanco sie bietet, künftig noch deutlicher

herauszustellen."

Trotz volatiler Märkte international sehr erfolgreich

Die Küchen- und Spülenmärkte entwickelten sich in den

verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich und waren teils von hoher

Volatilität geprägt. "In diesem insgesamt herausfordernden

Marktumfeld haben wir unsere ehrgeizigen Ziele dennoch erreicht",

betont Frank Gfrörer. Der Umsatz außerhalb Deutschlands hat sich um

19 Millionen Euro erhöht auf konsolidiert 252 Millionen Euro.

"Wesentliche Wachstumsträger waren vor allem Nordamerika, Russland

und China", erläuterte Frank Gfrörer. Darüber hinaus verzeichnete die

Blanco-Gruppe in vielen EU-Ländern eine sehr erfreuliche

Geschäftsentwicklung.

Wachstumsmotoren Silgranit-Spülen und Küchenarmaturen

Einer der größten Erfolgsfaktoren sind Spülen aus Silgranit

PuraDur. Mit dem hochwertigen Verbundwerkstoff konnte Blanco seine

Weltmarktführerschaft auch 2017 weiter ausbauen. Silgranit begeistert

weltweit immer mehr Kunden mit seinen hervorragenden Eigenschaften

wie Widerstandsfähigkeit, Pflegeleichtigkeit und einer zeitgemäßen

Farbpalette, die für jeden Bedarf passende Lösungen in modernem

Design bietet, harmonisch abgestimmt auf das Wohn-Ambiente. Zu den

richtungsweisenden Neuheiten gehören das Becken Blanco Artago, das

für seine markante Formgebung bereits zwei Mal ausgezeichnet wurde,

unter anderem als "Best of the Best" beim Red Dot Award: Product

Design 2018, und die Spüle Blanco Collectis 6 S, die mit ihrem

System-Zubehör eine lückenlose Organisation beim Zubereiten von Obst

und Gemüse ermöglicht. "Farbe ist weiterhin ein starker Trend, der

auch in den nächsten Jahren relevant sein wird. Mit sorgfältig auf

die verschiedenen Regionen abgestimmten Sortimenten konnten wir die

Vermarktung im Inland sowie international sehr gut vorantreiben", so

Gfrörer.

