OTS: BlackLine Systems GmbH / Studie: Nur 14 Prozent der CFOs weltweit ...

Studie: Nur 14 Prozent der CFOs weltweit glauben, dass

Finanzabteilungen über die erforderlichen Fähigkeiten für künftiges

Wachstum verfügen (FOTO)

Frankfurt Main/Los Angeles (ots) - Eine von BlackLine

(https://www.



blackline.com/) in Auftrag gegebene weltweite Studie unter

Führungskräften und Fachleuten aus dem Finanzbereich hat ergeben, dass weltweit

nur 14 Prozent der CFOs davon überzeugt sind, dass ihre Finanzabteilungen über

die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um ihr Unternehmen in den nächsten fünf

Jahren bei Wachstum und Anpassung zu unterstützen. Darüber hinaus ist aus

globaler Sicht mehr als ein Drittel (35 Prozent) der befragten Führungskräfte

der Meinung, dass Finance & Accounting (F&A) bei der digitalen Transformation

nicht mit anderen Unternehmensbereichen mithalten kann. Auch in Deutschland sind

33 Prozent der Führungskräfte dieser Meinung.

Die Umfrage unter 1.150 Führungskräften und Finanzfachleuten (durchgeführt von

der unabhängigen Forschungsagentur Censuswide in den USA, Großbritannien,

Deutschland, Frankreich, Singapur und Australien) legt nahe, dass die Gewinnung

und Bindung von Nachwuchstalenten ganz oben auf der Agenda der Führungsetagen

stehen, da viele Unternehmen auf aggressivere Wachstumsstrategien setzen. Die

Studie zeigt jedoch auch eine große Qualifikationslücke auf. Diese bedroht

insbesondere F&A-Abteilungen und deren Fähigkeit, mit Beratung, Analyse, Planung

und Due-Diligence-Prüfungen die erforderliche Unterstützung für die ehrgeizigen

Geschäftsziele zu leisten.

Eine neue Generation von Nachwuchstalenten ist entscheidend für das

Unternehmenswachstum

Aus globaler Sicht gibt ein Drittel (32 Prozent) der befragten Führungskräfte

an, dass sie planen, sich für Wachstum und Übernahmen stärker auf internationale

Märkte zu konzentrieren. Eine ähnliche Anzahl (31 Prozent) plant, in den

nächsten 12 Monaten aggressiver beim akquisitorischen Wachstum vorzugehen, was

gleichzeitig bedeutet, dass die Fähigkeiten der Mitarbeiter entscheidend sein

werden.

Viele Führungskräfte planen, stark in Nachwuchskräfte zu investieren.

International will sich fast ein Viertel der Befragten (24 Prozent) auf die

Entwicklung vorhandener Fähigkeiten aus den eigenen Reihen konzentrieren. 23

Prozent setzen auf die Akquise neuer Talente auf Führungsebene, um das Wachstum

voranzutreiben. In Deutschland scheint man das Potenzial bestehender Mitarbeiter

differenzierter zu sehen, denn 66 Prozent der Befragten sehen deren

Weiterentwicklung für sinnvoll an.

Die Herausforderung im Finanzbereich

Die Studie hat gezeigt, dass Qualifikation und Fähigkeiten für CFOs ein

besonderes Anliegen sind. Auf die Frage, was ihre dringlichsten Anliegen für die

nächsten fünf Jahre sind, gaben international 32 Prozent der CFOs an, dass die

Erstellung einer soliden Bilanz oberste Priorität hat - in Deutschland wird dies

nur von 17,5 Prozent der Befragten so gesehen. Mit 30 Prozent nannten nahezu ein

Drittel der international Befragten die Gewinnung neuer Nachwuchstalente als

wichtigstes Ziel, hierzulande sind mit 26 Prozent etwas weniger dieser Meinung.

Dies ist mutmaßlich auf den Fachkräftemangel im Bereich Finance & Accounting

zurückzuführen, der von den meisten Befragten bestätigt wurde. Zudem zeigt sich

aus internationaler Perspektive nur ein Fünftel (20 Prozent) zuversichtlich,

dass der Finanzbereich derzeit über die richtigen Fachkräfte verfügt - nach rein

deutscher Einschätzung sogar nur etwas über 3 Prozent.

Die Qualifikationslücke nach der Pandemie: Bedarf an Nachwuchskräften mit

technischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen

Auf die Frage nach den Fähigkeiten, über die ihr Unternehmen derzeit im

Finanzbereich verfügt, wiesen sowohl die Führungskräfte als auch die

Finanzfachleute auf eine Reihe von signifikanten Lücken hin. Mehr als ein

Drittel (38 Prozent) der Befragten gab an, dass nicht jeder im Finanzteam über

die heute erforderlichen umfassenden Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. 35

Prozent der global und 42 Prozent der in Deutschland Befragten gaben an, dass

nicht jeder in ihrem Finanzteam über die Erfahrung verfügt, um bei strategischen

Aufgaben (wie Analyse und Planung) zu unterstützen.

Auf die Frage nach Software- und Technologieerfahrung im Finanzbereich

bestätigen weltweit 31 Prozent sowie 18 Prozent der deutschen CFOs, dass sie

derzeit nicht genügend Mitarbeiter mit den entsprechenden Qualifikationen haben.

Hinsichtlich der größten Herausforderung bei der Rekrutierung zukünftiger

F&A-Talente, gaben 36 Prozent der international und 46 Prozent der in

Deutschland Befragten an, dass es schwierig sei, Kandidaten mit sowohl

technologischen als auch F&A-Fähigkeiten zu finden.

"Es ist positiv zu sehen, dass sich so viele Unternehmen jetzt auf Wachstum

konzentrieren und dass die Unternehmensleiter ehrgeizige Strategien verfolgen,

um dies zu erreichen. Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Phase des

Aufschwungs, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Finanzfunktion,

die das Herzstück der Unternehmen ist, über die Mitarbeiter verfügt, die

angemessen qualifiziert sind, um die vielen anstehenden Herausforderungen zu

meistern", so Marc Huffman, CEO von BlackLine. "Führungskräfte müssen dafür

sorgen, dass die vorhandenen Mitarbeiter gehalten und weiterentwickelt werden

und dass Unternehmen in der Lage sind, die besten Mitarbeiter des Marktes

anzuziehen - aber wie die Umfrage zeigt, kann dies eine Herausforderung sein."

Der Weg nach vorn

Die Antworten deuten darauf hin, dass es eine Reihe von Bereichen gibt, in die

Unternehmen investieren könnten, um diese aktuelle Qualifikationslücke zu

schließen, einschließlich der Aktualisierung veralteter Technologien oder

Prozesse. 25 Prozent der international, jedoch nur knapp 9 Prozent der in

Deutschland Befragten bestätigten, dass veraltete Technologien und Prozesse in

ihren Unternehmen es schwierig machen, die besten Bewerber zu gewinnen.

Tatsächlich wurden veraltete Technologien und Prozesse als größere

Herausforderung für die Personalbeschaffung angesehen, als die Möglichkeit, ein

wettbewerbsfähiges Gehalt anzubieten (19 Prozent international und 13 Prozent in

Deutschland).

Als weitere Herausforderungen und Chancen wurden genannt:

- Die Notwendigkeit, manuelle, alltägliche Aufgaben zu reduzieren. Auf die

Frage, nach den größten negativen Auswirkungen auf die Bindung von

Mitarbeitern im Finanzbereich an das Unternehmen, nannten die Befragten

folgende drei Punkte: fehlende Möglichkeiten, neue Fähigkeiten zu entwickeln,

weil manuelle Aufgaben zuviel Zeit in Anspruch nehmen (28 Prozent

international und 26 Prozent in Deutschland); keine Zeit, sich auf künftige

berufliche Entwicklungen zu konzentrieren (26 Prozent international und 32

Prozent in Deutschland); und Langeweile aufgrund der alltäglichen, sich

wiederholenden Tätigkeiten (26 Prozent international und 23 Prozent in

Deutschland).

- Eliminierung veralteter Vorstellungen in Bezug auf F&A-Rollen, die es

schwierig machen, gute Kandidaten zu rekrutieren. Auf die Frage, was

potenzielle Mitarbeiter davon abhält, eine Karriere im F&A-Bereich zu

beginnen, wurde sowohl von Führungskräften als auch von Finanzfachleuten ein

mangelndes Verständnis der integralen Rolle der F&A-Abteilung innerhalb des

gesamten Unternehmens als Hauptgrund genannt.

- Überarbeitung der traditionellen Bildungswege, die junge F&A-Kandidaten in der

Regel einschlagen. Aus globaler Sicht sind 29 Prozent der Führungskräfte und

F&A-Fachleute der Meinung, dass sich die akademische Ausbildung mehr auf

technologische Fähigkeiten konzentrieren sollten. Die Deutschen scheinen hier

eine differenziertere Meinung zu haben und bestätigen dies mit nur 19 Prozent.

Marc Huffman fährt fort: "Die Suche nach Mitarbeitern mit den richtigen

Technologie- und F&A-Kenntnissen scheint der Kern des Problems zu sein. Um die

besten und klügsten Talente im Finanzbereich für die Zukunft zu gewinnen, müssen

wir die Tools, die Ausbildung und die Entwicklung neu bewerten, zusätzlich zu

der wahrgenommenen Rolle, die F&A innerhalb des Unternehmens spielt. Die

Erzielung von Unternehmenswachstum, im Gegensatz zum reinen Überleben, wird vom

Aufbau eines Finanzbereichs abhängen, der ebenso Technologie-kompetent wie

finanztechnisch versiert ist. Die Mitarbeiter müssen von alltäglichen Aufgaben

befreit werden und den Raum erhalten, sich auf strategische Geschäftseinblicke

und -werte zu konzentrieren."

Weitere Informationen, einschließlich eines ausführlichen Reports über die

Studie, finden Sie hier (https://www.blackline.com/de/resources/whitepapers/gene

ration-future-finance-die-unverzichtbaren-fahigkeiten-von-heute-fur-das-wachstum

-von-morgen/) .

Hinweise zur Studie

Eine qualitative Umfrage wurde von Censuswide unter 575 Führungskräften und 576

F&A-Fachleuten in sechs Märkten (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland,

Australien und Singapur) mit folgenden Mindestjahresumsätzen durchgeführt:

- Deutschland: 50 Mio. EUR

- UK: 50 Mio. GBP

- Frankreich: 50 Mio. EUR

- Singapur: 20 Mio. SGD

- USA: 150 Mio. USD

- Australien: 20 Mio. AUD

Darüber hinaus wurden vier qualitative Interviews mit Universitätsdozenten für

das Finanz- und Rechnungswesen in den folgenden Märkten durchgeführt: USA,

Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Über BlackLine

Unternehmen kommen zu BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), weil ihre traditionellen

manuellen Buchhaltungsprozesse veraltet sind. Die Cloud-basierten Lösungen und

der marktführende Kundenservice von BlackLine helfen Unternehmen bei der

Umstellung auf das Modern-Accounting-Modell, indem sie Daten und Prozesse

vereinheitlichen, sich wiederholende Arbeiten automatisieren und die

Verantwortlichkeit durch Transparenz fördern. BlackLine bietet Lösungen für das

Management von Finanzabschlüssen, die Automatisierung der Buchhaltung sowie

Intercompany Governance. So hilft es Unternehmen aller Branchen die

Finanzprozesse besser, schneller und mit mehr Kontrolle durchzuführen. Rund

3.700 Unternehmen vertrauen auf BlackLine, wenn es darum geht, einen schnelleren

Abschluss mit vollständigen und präzisen Ergebnissen zu erzielen. BlackLine ist

Pionier des Cloud-Financial-Close-Marktes und als führendes Unternehmen von

Branchenbeobachtern und Experten, inklusive Gartner Peer Insights, G2 und

TrustRadius, anerkannt. Das global agierende Unternehmen, mit Hauptsitz in Los

Angeles (USA), hat neben seinem Deutschlandsitz in Frankfurt am Main dreizehn

weitere Offices weltweit. Für weitere Informationen: http://www.blackline.com/de

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the

Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can

identify forward-looking statements by terminology such as "may," "will,"

"should," "could," "expect," "plan," anticipate," "believe," "estimate,"

"predict," "intend," "potential," "would," "continue," "ongoing" or the negative

of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in

this release include statements regarding our growth plans and opportunities.

Any forward-looking statements contained in this press release are based upon

BlackLine's current plans, estimates and expectations and are not a

representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved.

Forward-looking statements are based on information available at the time those

statements are made and/or management's good faith beliefs and assumptions as of

that time with respect to future events and are subject to risks and

uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any

assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially

from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These

risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the

Company's ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new

geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other

risks and uncertainties described in the other filings we make with the

Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks

described under the heading "Risk Factors" in our Annual Report on Form 10-K.

Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form

10-Q.

Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future

performance or results, and you should not place undue reliance on such

statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to

publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of

new information, future developments or otherwise.

Pressekontakt:

Janet Timmerberg

Mail: mailto:janet.timmerberg@blackline.com

Telefon: +49 175 851 40 16

The Squaire 12

60549 Frankfurt Main

Internet: http://www.blackline.com/de

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Mail: mailto:alexandra.schmidt@schmidtkom.de

Telefon: +49/89/ 60669222

Mobil: +49/170/3871064

Thilo Christ

Mail: mailto:thilo.christ@schmidtkom.de

Telefon: +49/89/ 60669222

Mobil: +49/171/6220610

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn b. München

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141060/5070287

OTS: BlackLine Systems GmbH