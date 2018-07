OTS: BitSight Technologies / BitSight sammelt 60 Millionen US-Dollar in ...

BitSight sammelt 60 Millionen US-Dollar in Series D Finanzierungsrunde

/ Investition unterstreicht Führungsposition von BitSight im Markt für

IT-Security Ratings und unterstützt Expansion in Deutschland

Cambridge Massachusetts/Frankfurt (ots) - BitSight, der weltweite

Standard für IT-Security Ratings, gibt bekannt, dass im Rahmen der

Series D Finanzierungsrunde insgesamt 60 Millionen US-Dollar

eingenommen wurden.



Das erhöht die Gesamtfinanzierung des

Unternehmens auf 155 Millionen US-Dollar. Die Finanzierung der

BitSight Series D wurde von Warburg Pincus unter Beteiligung der

bestehenden Investoren Menlo Ventures, GGV Capital und Singtel Innov8

geleitet. Der Mittelzufluss ermöglicht es BitSight, seine rasche

globale Expansion fortzusetzen und sein Portfolio an marktführenden

Risikomanagementlösungen für IT-Sicherheit zu erweitern. Der

erfolgreiche Abschluss dieser Finanzierungsrunde unterstreicht zudem

die führende Position von BitSight als globaler Standard für

IT-Security Ratings.

Als erstes Unternehmen mit einer Lösung für IT-Security Ratings

schuf BitSight 2011 einen vollkommen neuen Markt. Heute nutzen

Organisationen und Staaten weltweit die SaaS-Plattform von BitSight,

um Risiken von Dritten zu managen, Leistungen zu vergleichen,

Cyber-Versicherungen abzuschließen und ihrer Sorgfaltspflicht bei

Fusionen und Übernahmen nachzukommen. Über 1.200 Kunden arbeiten

täglich mit BitSight IT-Security Ratings zusammen und helfen dabei,

die Ratings zu verifizieren. Damit bietet BitSight das größte und

hilfreichste Ökosystem, das Unternehmen dabei unterstützt,

Entscheidungen zu strategischen IT-Security-Risiken und

geschäftlichen Bereichen zu treffen.

Ein Teil der Mittel aus der Series D Finanzierungsrunde werden

auch genutzt, um die Expansion von BitSight in Deutschland

voranzutreiben. "Der deutsche Markt ist sehr interessant für

BitSight", sagt Patrick Steinmetz, Sales Manager Deutschland bei

BitSight. "Unser Fokus liegt auf der Finanzbranche,

Fertigungswirtschaft und dem Automotive-Sektor. In allen Bereichen

verfügt Deutschland über eine Vielzahl an exzellent aufgestellten

Unternehmen, die wie überall sonst auf der Welt auch von der

zunehmenden Vernetzung mit Partnern, Zulieferern, Distributoren,

IoT-Geräten und Endkunden betroffen sind. Wir sehen daher großes

Potential für BitSight und freuen uns darauf, mit der BitSight

Security Ratings Platform deutsche Unternehmen bei der Risikoanalyse

zu unterstützen."

Die Nachfrage nach IT-Security Ratings von BitSight steigt

weltweit rasant. "Bis 2022 werden IT-Security Ratings bei der

Beurteilung des Risikos von Geschäftsbeziehungen ebenso wichtig sein

wie Bonitätsprüfungen", so eine Studie von Gartner.* "In den nächsten

sechs Jahren werden IT-Security Ratings eine zwingende Voraussetzung

für eine wachsende Zahl von Geschäftsbeziehungen und einem

standardmäßigen Teil der Sorgfaltspflicht für Anbieter und Einkäufer

von Dienstleistungen. Die Ergebnisse von IT-Security Ratings werden

großen Einfluss auf das Ausmaß haben, in dem andere Unternehmen

Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen tätigen. Der Score eines

Unternehmens beim IT-Security Rating wird sich auch auf die Kosten

und die Verfügbarkeit einer Cyber-Versicherung auswirken."

"Als BitSight 2011 die erste Plattform für IT-Security Ratings

einführte, wollten wir die Art und Weise verändern, wie Unternehmen

Risiken und die Performance von IT-Sicherheit bewerten", sagt Tom

Turner, CEO von BitSight. "In den letzten sieben Jahren haben wir

dieses Ziel weiter verfolgt und zehntausenden Anwendern die nötigen

Einblicke gegeben, um Risiken in ihrer IT zu minimieren. Wir wissen,

dass dies erst der Anfang ist, denn es bleibt noch viel zu tun, um

einen globalen Standard für Entscheidungen im Bereich

IT-Sicherheitsrisiken zu etablieren. Ich freue mich außerdem sehr,

mit Warburg Pincus zusammenzuarbeiten, da sie über eine sehr

erfolgreiche Historie von Investitionen in IT-Sicherheit,

Informationsdienste und globale Ratingagenturen verfügen."

Cary Davis, Managing Director von Warburg Pincus, wird Mitglied

des Vorstands von BitSight. "Aufgrund ständig zunehmender

IT-Sicherheitsbedrohungen werden Ratings der IT-Security zu einem

wichtigen Bestandteil der Cyberverteidigung führender Unternehmen",

sagt Davis. "BitSight hat die Kategorie der IT-Security Ratings

geschaffen und ist führend auf diesem Markt. BitSight bietet einen

bewährten Ansatz und eine Plattform, die Kunden dabei unterstützt,

Risiken der IT-Sicherheit in ihrem Geschäftsumfeld kontinuierlich und

effektiv zu überwachen. Wir glauben, dass es weltweit eine große

Nachfrage nach den Services von BitSight gibt und freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit Tom Turner und allen anderen Mitgliedern des

talentierten BitSight Managementteams bei der nächsten Wachstumsphase

des Unternehmens."

"Warburg Pincus hat sehr oft in erfolgreiche

Technologieunternehmen investiert, die von hervorragenden

Managementteams geleitet werden", sagte Shaun McConnon, Executive

Chairman im BitSight Vorstand. "Ihre Investition in BitSight ist

nicht nur ein Beweis für unsere Marktführerschaft und den

langfristigen Wert unserer Plattform für IT-Security Ratings, sondern

unterstreicht auch die exzellente Managementleistung unseres

versierten Führungsteams und ihre Fähigkeit zur Umsetzung von Plänen.

Warburg hat in die Zukunft der IT-Security Ratings investiert, und

diese Zukunft wird maßgeblich von BitSight gestaltet werden."

* Gartner "Predicts 2018: Security and Risk Management Programs"

von Rob McMillan, Jeffrey Wheatman, Richard Hunter, Mark Thomas

Jaggers, Sam Olyaei, Jay Heiser, Jeremy D'Hoinne, 16.11.2017

Über BitSight

Das 2011 gegründete Unternehmen transformiert die Art und Weise,

wie Organisationen Risiken im Bereich IT-Security managen. Die

BitSight Security Rating Platform verwendet hochentwickelte

Algorithmen, die täglich IT-Security Ratings erstellen. Die Ratings

reichen von 250 bis 900, wobei ein höheres Rating einem niedrigeren

IT-Sicherheitsrisiko entspricht. Der Service von BitSight hilft

dabei, das von Dritten ausgehende Risiko zu managen,

Cyber-Versicherungspolicen abzuschließen, die Performance von

IT-Sicherheitslösungen zu bewerten, der Sorgfaltspflicht bei Fusionen

und Übernahmen nachzukommen und das Gesamtrisiko zu bewerten.

Organisationen weltweit, darunter 7 der Top 10 Cyber-Versicherer, 20%

der Fortune 500 Unternehmen und 3 der Top 5 Investmentbanken, nutzen

täglich die bewährte Technologie von BitSight für IT-Security

Ratings, um ganzheitliche Risiko- und Geschäftsentscheidungen zu

treffen. Mit über 1.200 Kunden und dem größten Ökosystem aus

Informationen und engagierten Benutzern ist BitSight die am weitesten

verbreitete Plattform für IT-Security Ratings. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.bitsighttech.com, lesen Sie

unseren Blog oder folgen Sie @BitSight auf Twitter.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist eine führende globale Private-Equity-Firma,

die sich auf Wachstumsinvestitionen spezialisiert. Die Firma

verwaltet über 45 Milliarden US-Dollar an privatem

Beteiligungskapital. Ihr aktives Portfolio von über 165 Unternehmen

ist hinsichtlich Phase, Sektor und geographischer Lage breit

gefächert. Warburg Pincus ist ein erfahrener Partner von

Management-Teams, die stabile Unternehmen mit nachhaltigem Wert

aufbauen wollen. Das Unternehmen ist ein aktiver Investor im Bereich

IT-Security mit Investitionen in Crowdstrike, Cyren, eSentire und

Zimperium.

Warburg Pincus wurde 1966 gegründet und hat 17

Private-Equity-Fonds geschaffen, die über 68 Milliarden US-Dollar in

über 820 Unternehmen in mehr als 40 Ländern investiert haben. Die

Firma hat ihren Hauptsitz in New York und unterhält Büros in

Amsterdam, Peking, Hong Kong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai,

Mauritius, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai und Singapur. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte www.warburgpincus.com.

OTS: BitSight Technologies

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126193

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126193.rss2

Pressekontakt:

Christian Fabricius

Account Director

HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom

Stefan-George-Ring 2 | 81929 München

T: +49 (0) 89 99 38 87 31 | M: 0174-3102956

Christian_Fabricius@hbi.de | www.hbi.de