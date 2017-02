OTS: Bibby Financial Services GmbH / Schneller zum Factoringangebot: Bibby ...

Schneller zum Factoringangebot: Bibby Financial Services startet neues Vermittlerportal Düsseldorf (ots) - Nach einer mehrmonatigen Entwicklungs- und Testphase in Großbritannien und Deutschland stellt die Bibby Financial Services GmbH ihr neues Vermittlerportal vor.



Das Onlineportal informiert Finanzintermediäre - beispielsweise selbstständige Finanzierungs- oder angestellte Bankberater - auf einfache Art und Weise über ein Erklärvideo zum Thema Factoring und ermöglicht die rasche Erstellung eines unverbindlichen Factoring-Angebots als Baustein der Unternehmensfinanzierung. Das Portal kann von den Vermittlungspartnern intern zu Beratungszwecken genutzt oder aber auch auf deren Webseite verlinkt werden, um Interessenten somit eine direkte und leicht verständliche Anfragemöglichkeit zu geben.

Andreas Dehlzeit, Geschäftsführer der Bibby Financial Services GmbH, kommentiert die Markteinführung des Vermittlerportals: "Mit unserer Produktinnovation wollen wir die Attraktivität von Factoring in der Finanzierungslandschaft deutscher Unternehmen weiter vorantreiben. Unsere Partner auf der Vermittlerseite können nun selbständig, komfortabel und effizient passende Angebote für ihre Kunden in unserem Onlineportal erstellen."

Christian Wohn, Senior Business Development Manager bei Bibby Financial Services, ergänzt: "Zudem erschließen wir uns mit unserem White-Label-fähigen Portal neue Zielgruppen, indem wir über interessierte Partnerunternehmen Factoring und damit verbundene Dienstleistungen anbieten. Viele Unternehmen verfügen über einen großen Pool an mittelständischen Kunden, für die potenziell auch unsere Dienstleistungen im Bereich Factoring spannend sind. Mit dem Portal treffen wir den Bedarf beider Seiten - attraktive Finanzierungsoptionen auf Unternehmens-, Unterstützung des Produktspektrums auf Beraterseite."

Das neue Portal von Bibby Financial Services steht interessierten Vermittlungspartnern ab sofort unter www.bibbyfinancialservices.de/factoring-makler/vermittler-portal zur Verfügung. Mit Schulungsvideos sowie individuellen Trainings rund um das Vermittlerportal bietet Bibby Financial Services zudem ein breites Informationspaket für Interessenten an.

Über Bibby Financial Services

Bibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen und damit verbundenen Dienstleistungen.

Mit einem Portfolio aus Full Service-, Inhouse- sowie Export-Factoring unterstützt das Unternehmen mit weltweit über 1.200 Mitarbeitern in 45 eigenständigen Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien mehr als 9.500 Kunden. Rund 7.000 davon stammen aus dem Mittelstand (KMU), der Kernzielgruppe von Bibby Financial Services. Neben einer Verbesserung der Liquidität profitieren die Kunden von einer höheren finanziellen Flexibilität für weiteres Wachstum.

Branchenschwerpunkte verfügt Bibby Financial Services in den Bereichen Personalwesen und -vermittlung, Transport und Logistik, Medizintechnik, industrielle Fertigung sowie exportorientierte Unternehmen.

Bibby Financial Services ist ein Tochterunternehmen des vor über 200 Jahren in Liverpool gegründeten Familienunternehmens Bibby Line Group. Die deutsche Niederlassung mit Hauptsitz in Düsseldorf ist Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bibbyfinancialservices.de

