OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann mit operativem Rekordergebnis ...

Bertelsmann mit operativem Rekordergebnis und Milliardengewinn 2017

weiter auf Wachstumskurs

Berlin (ots) -

- Umsatzanstieg auf 17,2 Mrd.



Euro dank verbesserten organischen

Wachstums

- Operating EBITDA erreicht Rekordwert von mehr als 2,6 Mrd. Euro

- Konzernergebnis mit knapp 1,2 Mrd. Euro auf höchstem Niveau seit

2006

- Durch Anteilsaufstockung an Penguin Random House strategische

Mehrheiten an allen Unternehmensbereichen erreicht

- Wirtschaftliche Investitionen in Höhe von 1,8 Mrd. Euro

- Umsatzanteil der Wachstumsgeschäfte auf 32 Prozent erhöht;

Digitalaktivitäten erwirtschaften 46 Prozent des Gesamtumsatzes

- Vergleichbare regulatorische Rahmenbedingungen für

Technologie-Plattformen und Medienunternehmen gefordert

Der Ausbau der Digital- und Wachstumsgeschäfte zahlt sich für

Bertelsmann weiter aus: Das internationale Medien-, Dienstleistungs-

und Bildungsunternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 ein

Umsatzplus, das stärkste organische Wachstum seit fünf Jahren, ein

operatives Rekordergebnis sowie ein weiter verbessertes

Konzernergebnis. Zu den strategischen Fortschritten von Bertelsmann

zählte 2017 unter anderem die Aufstockung des Anteils an der weltweit

größten Publikumsverlagsgruppe, Penguin Random House, auf eine

Dreiviertelmehrheit. Hierdurch hält der Konzern Mehrheiten von 75

Prozent bzw. 100 Prozent an allen seinen Unternehmensbereichen.

Bertelsmann steigerte seinen Umsatz im Berichtszeitraum um 1,4

Prozent auf 17,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 17,0 Mrd. Euro). Maßgebliche

Treiber waren die RTL Group, das Musikunternehmen BMG, das erstmals

mehr als 500 Mio. Euro umsetzte, die Dienstleistungstochter Arvato

sowie die in der Bertelsmann Education Group gebündelten

Bildungsaktivitäten. Das organische Wachstum des Konzerns betrug 1,7

Prozent; die Wachstumsgeschäfte legten organisch um fünf Prozent zu.

Sie erwirtschafteten damit einen Anteil von 32 Prozent am

Gesamtumsatz; der Umsatzanteil der Digitalaktivitäten stieg auf 46

Prozent.

Das Operating EBITDA übertraf mit 2,64 Mrd. Euro den Rekordwert

des Vorjahres (2,57 Mrd. Euro) noch einmal um 2,7 Prozent. Positiv

entwickelten sich dabei besonders die RTL Group, Gruner + Jahr, BMG

und die Bertelsmann Education Group. Die EBITDA-Marge erhöhte sich

auf 15,3 Prozent (Vorjahr: 15,2 Prozent).

Das Konzernergebnis überstieg ebenfalls den Vorjahreswert und

verbesserte sich auf rund 1,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,1 Mrd. Euro).

Gründe für die positive Entwicklung sind das höhere operative

Ergebnis sowie geringere Sondereinflüsse als 2016.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte:

"Bertelsmann ist heute so wachstumsstark und profitabel wie seit

Jahren nicht; wir wachsen verstärkt aus eigener Kraft. Treiber dieser

Entwicklung sind dabei unsere Wachstums- und Digitalgeschäfte, in die

wir in den vergangenen Jahren 4,6 Milliarden Euro investiert haben.

Unsere Geschäftszahlen für 2017 verdeutlichen einmal mehr, dass sich

dieser Ausbau bezahlt macht. Beinahe die Hälfte unseres Umsatzes

kommt aus digitalen Geschäften - Tendenz steigend. Das Unternehmen

wird kontinuierlich wachstumsstärker, digitaler, internationaler und

diversifizierter. Diese Entwicklung setzen wir in den kommenden

Jahren durch weitere Investitionen sowie verstärktes organisches

Wachstum fort."

Der Umsatzbeitrag wachstumsstarker Geschäfte erreichte im

vergangenen Jahr 32 Prozent (2011: 20 Prozent). In den kommenden

Jahren soll dieser auf mehr als 40 Prozent steigen. Zu den

Wachstumsgeschäften von Bertelsmann gehören die Digitalaktivitäten

der RTL Group sowie von Gruner + Jahr, Fremantle Media, BMG, die

Logistik- und Finanzdienstleistungsgeschäfte von Arvato sowie die

Bertelsmann Education Group. Der Umsatzanteil strukturell

rückläufiger Geschäfte ging dagegen in den vergangenen Jahren von 16

Prozent (2011) auf aktuell rund vier Prozent zurück.

Der Umsatzanteil der Digitalaktivitäten von Bertelsmann erhöhte

sich 2017 auf 46 Prozent (2011: 30 Prozent). Hierzu trugen unter

anderem die wachsenden Digitalgeschäfte der RTL Group und von Gruner

+ Jahr, die Dienstleistungen von Arvato für Hightech-Konzerne sowie

BMG und die digitalen Bildungsaktivitäten von Bertelsmann bei. Der

Anteil der Digitalumsätze stieg erneut über alle Erlöskategorien, ob

digitale Werbung, Produkte, Verbreitung, Vertrieb oder Kunden. In den

kommenden Jahren soll der Digitalanteil des Konzernumsatzes auf über

50 Prozent steigen.

Seine internationale Präsenz hat Bertelsmann in den vergangenen

Jahren ebenfalls ausgeweitet: 2017 erwirtschaftete das Unternehmen 27

Prozent seiner Umsätze außerhalb Europas (2011: 20 Prozent). Der

Umsatz von Bertelsmann dort ist damit seit 2011 um mehr als 50

Prozent gestiegen. Im Fokus der regionalen Expansion stehen für

Bertelsmann dabei Brasilien, China und Indien sowie die USA, die

bereits heute den zweitgrößten Markt für den Konzern bilden.

Nach der Anteilsaufstockung an Penguin Random House hält

Bertelsmann seit 2017 strategische Mehrheiten von 75 Prozent bzw. 100

Prozent an all seinen Unternehmensbereichen und stärkt so seine

diversifizierte Konzernstruktur mit acht Divisionen.

Thomas Rabe betonte, dass Bertelsmann 2017 in allen vier

strategischen Stoßrichtungen - Stärkung der Kerngeschäfte, digitale

Transformation, Ausbau von Wachstumsplattformen und Expansion in

Wachstumsregionen - deutlich vorangekommen sei.

Stärkung Kerngeschäfte: Die Senderfamilien der RTL Group

verlängerten wichtige Programmverträge wie die Formel 1 in

Deutschland und bauten ihre Werbemarktanteile hier sowie in

Frankreich aus. Penguin Random House erzielte weltweit kreative

Erfolge und platzierte 461 Titel auf den Bestseller-Listen der "New

York Times". Zu den meistverkauften Titeln gehörten in den USA die

Bücher "Wonder" von R. J. Palacio sowie "Origin" von Dan Brown.

Gruner + Jahr startete neue Zeitschriften wie "Hygge" und "Ideat";

die gemeinsam mit der Mediengruppe RTL Deutschland betriebene Ad

Alliance entwickelte sich erfolgreich. Arvato verlängerte Verträge

mit wichtigen Kunden, und die Betriebe der Bertelsmann Printing Group

konnten im Jahresverlauf eine gute Auslastung verzeichnen.

Digitale Transformation: Die RTL Group übernahm SpotX komplett und

kündigte an, den Werbetechnologieanbieter gemeinsam mit dem

Unternehmen Smartclip bis Ende 2018 zusammenzuführen, um eine

digitale Werbevermarktungsplattform zu schaffen. Die Online-Erlöse

der RTL Group stiegen 2017 um 23 Prozent. Auch die Digitalerlöse von

Gruner + Jahr legten in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich

deutlich zu, darüber hinaus erzielten die Online-Angebote von

"Stern", "Brigitte" und "Gala" jeweils Reichweitenrekorde. Arvato

verzeichnete Wachstum mit Dienstleistungen für digitale Kunden. Mit

ihren Social-Media-Angeboten erreichen die Bertelsmann-Unternehmen

inzwischen weltweit mehr als 2,4 Mrd. Follower. Insgesamt erreicht

Bertelsmann weltweit mehr als eine Milliarde Menschen täglich.

Wachstumsplattformen: Fremantle Media verzeichnete 2017

internationale Zuschauererfolge, insbesondere mit der Serie "American

Gods", die über den Videodienst Amazon Prime in mehr als 200 Ländern

zu sehen war. BMG sicherte sich durch den Erwerb der BBR Music Group

eine relevante Position im Country-Music-Markt und nahm renommierte

Künstler - beispielsweise Avril Lavigne, Fergie und Kylie Minogue -

unter Vertrag. Arvato baute seine Supply-Chain-Management- und

Finanzdienstleistungen weiter aus. Im Bildungsbereich wuchs die

Bertelsmann-E-Learning-Tochter Relias organisch und akquisitorisch.

Die Weiterbildungsplattform Udacity, an der Bertelsmann beteiligt

ist, verdreifachte dank neuer Nanodegrees die Zahl der Studenten auf

rund 50.000.

Wachstumsregionen: Über seine vier Fonds Bertelsmann Asia

Investments (BAI), Bertelsmann Brazil Investments (BBI), Bertelsmann

India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments

(BDMI) tätigte der Konzern mehr als 40 Neu- sowie diverse

Folgeinvestitionen in junge Unternehmen. Weltweit hält Bertelsmann

über seine Fonds damit inzwischen mehr als 160 Beteiligungen. Auch

die anderen Konzernbereiche weiteten ihre Aktivitäten in den

Wachstumsregionen aus: Arvato stockte in Brasilien seine Anteile am

Finanzdienstleister Intervalor auf; Relias baute sein Angebot in

China aus.

Ein strategischer Fokus im laufenden Jahr ist für Bertelsmann die

Prüfung strategischer Optionen für den Bereich Customer Relationship

Management (CRM) von Arvato. Das Unternehmen hatte im Januar

bekanntgegeben, einen entsprechenden Prozess zu starten, der neben

Partnerschaften auch den kompletten oder teilweisen Verkauf der

CRM-Geschäfte einschließt. Mit einem Abschluss der Prüfung rechnet

der Konzern im zweiten Halbjahr 2018. Das CRM-Geschäft im

französischsprachigen Raum wird auch in Zukunft von Bertelsmann

geführt.

Thomas Rabe: "Ein Thema mit hoher strategischer Relevanz ist der

Wettbewerb mit den globalen Tech-Plattformen. Wettbewerb ist gut, und

wir stellen uns den neuen Spielern - mit einigem Erfolg. Wir

investieren jedes Jahr rund fünf Milliarden Euro in Premium-Inhalte.

Wir bieten unseren Kunden hohe Reichweiten und sichere Werbeumfelder.

Wir haben unsere digitalen Fähigkeiten deutlich erweitert, etwa in

den Bereichen Online-Video und Werbetechnologie. Und wir arbeiten, wo

es sich anbietet, eng mit den Plattformen zusammen. Was aktuell

fehlt, ist Wettbewerbsgleichheit zwischen den Tech-Plattformen und

den Medienunternehmen aufgrund ungleicher Regulierung, etwa bei der

Anwendung von Wettbewerbsrecht oder der Regulierung der Werbemärkte."

Der fortgeführte Geschäftsausbau von Bertelsmann resultierte 2017

in einem hohen Investitionsvolumen; die wirtschaftlichen

Investitionen erhöhten sich auf knapp 1,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,3

Mrd. Euro). Neben dem Erwerb weiterer Anteile an Penguin Random House

und SpotX akquirierte Bertelsmann im Geschäftsjahr unter anderem die

BBR Music Group sowie die Buchverlagsgruppe Ediciones B. Dazu kamen

Investitionen in Musikkataloge sowie Filmrechtepakete. Außerdem

beteiligte sich Bertelsmann Investments im vergangenen Jahr an mehr

als 40 innovativen Unternehmen; seit 2012 hat Bertelsmann allein über

seine vier Investmentfonds mehr als 600 Mio. Euro investiert.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Wir haben

unsere Finanzierungsziele im vergangenen Jahr eingehalten - und dies

trotz der hohen Investitionen einschließlich der Anteilsaufstockung

an Penguin Random House. Unser dynamischer Verschuldungsgrad, der

sogenannte Leverage Factor, liegt mit 2,5 innerhalb unseres

Zielkorridors. Die finanzielle Position von Bertelsmann ist weiter

solide; wir verfügen über eine starke operative Mittelfreisetzung.

Diese werden wir nutzen, um auch im laufenden Jahr weiter in unsere

Digital- und Wachstumsgeschäfte zu investieren."

Das Eigenkapital von Bertelsmann reduzierte sich im Geschäftsjahr

2017 auf 9,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 9,9 Mrd. Euro). Der Rückgang

resultiert im Wesentlichen aus den Kaufpreiszahlungen im Zusammenhang

mit den Anteilsaufstockungen an Penguin Random House und SpotX sowie

der Auszahlung einer Sonderdividende an den Mitgesellschafter

Pearson. Die Eigenkapitalquote erreichte 38,5 Prozent (Vorjahr: 41,6

Prozent).

Die Nettofinanzschulden erhöhten sich überwiegend durch die

Finanzierung der Anteilsaufstockung an Penguin Random House auf 3,5

Mrd. Euro (Vorjahr: 2,6 Mrd. Euro). Die weiter gefassten

wirtschaftlichen Schulden stiegen dementsprechend ebenfalls und

betrugen zum 31. Dezember 2017 rund 6,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 5,9 Mrd.

Euro). Der bereinigte Operating Free Cash Flow stieg dagegen auf 1,82

Mrd. Euro (Vorjahr: 1,80 Mrd. Euro).

Die Mitarbeiter von Bertelsmann erhalten für das abgelaufene

Geschäftsjahr Gewinn- und Erfolgsbeteiligungen in Höhe von insgesamt

105 Mio. Euro (Vorjahr: 105 Mio. Euro).

Für den Bertelsmann Genussschein 2001 (ISIN DE0005229942) werden

am 15. Mai 2018 gemäß den Genussscheinbedingungen erneut 15 Prozent

auf den Grundbetrag ausgeschüttet. Die Ausschüttung für den

Genussschein 1992 (ISIN DE0005229900) wird bei 8,73 Prozent (Vorjahr:

8,09 Prozent) liegen.

Bernd Hirsch weiter: "Wir sind gut in das laufende Jahr gestartet.

Durch den organischen Ausbau unserer Wachstumsplattformen wird sich

unser Wachstumsprofil weiter verbessern. Für 2018 rechnen wir

dementsprechend mit einem höheren Umsatz sowie einer weiterhin hohen

operativen Profitabilität. Unser Konzernergebnis soll erneut die

Milliarden-Grenze übersteigen."

Weitere Eckwerte:

Sondereinflüsse

Die Sondereinflüsse reduzierten sich im Geschäftsjahr 2017 auf -83

Mio. Euro nach -139 Mio. Euro im Vorjahr. Bertelsmann Investments

leistete dabei durch Veräußerungsgewinne von Beteiligungen einen

positiven Beitrag.

Cashflow

Im Berichtszeitraum wurde ein Cashflow aus der betrieblichen

Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,64 Mrd. Euro generiert (Vorjahr:

1,95 Mrd. Euro). Der bereinigte Operating Free Cash Flow betrug 1,82

Mrd. Euro (Vorjahr: 1,80 Mrd. Euro), die bereinigte Cash Conversion

Rate lag bei 92 Prozent (Vorjahr: 93 Prozent).

Bilanzsumme

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2017 blieb mit 23,7 Mrd. Euro

(Vorjahr: 23,8 Mrd. Euro) nahezu stabil. Die liquiden Mittel lagen

bei 1,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,4 Mrd. Euro). Das Eigenkapital

reduzierte sich - im Wesentlichen bedingt durch die

Anteilsaufstockung an Penguin Random House sowie die Auszahlung einer

Sonderdividende an den Mitgesellschafter Pearson - auf 9,1 Mrd. Euro

(Vorjahr: 9,9 Mrd. Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 38,5 Prozent

(Vorjahr: 41,6 Prozent).

Investitionen

Die wirtschaftlichen Investitionen erhöhten sich im Geschäftsjahr

auf 1,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,3 Mrd. Euro). Bertelsmann stockte im

Berichtszeitraum unter anderem seinen Anteil an Penguin Random House

auf eine strategische Dreiviertelmehrheit auf. Weitere Investitionen

entfielen auf Sachanlagen bei Arvato, den Erwerb von Filmrechten bei

der RTL Group sowie von Musikkatalogen bei BMG.

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 beschäftigte der Konzern

weltweit 119.089 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 absolvierten 1.225

Personen eine Berufsausbildung in den inländischen

Bertelsmann-Unternehmen.

Unternehmensbereiche

RTL Group

Die RTL Group verzeichnete 2017 erneut eine sehr erfreuliche

Geschäftsentwicklung. Treiber waren die Mediengruppe RTL Deutschland

und die französische Groupe M6, die in jeweils stabilen

TV-Werbemärkten ihre Werbeeinnahmen steigern konnten. Auch schnell

wachsende Digitalgeschäfte trugen zum positiven Geschäftsverlauf bei.

Das Werbetechnologiegeschäft der RTL Group wurde durch die

vollständige Übernahme des Onlinevideo-Werbevermarkters SpotX

ausgebaut. Darüber hinaus wurde ein Prozess zur Zusammenführung von

SpotX und Smartclip zu einem integrierten Ad-Tech-Powerhouse

gestartet. Die RTL Group baute im Rahmen ihrer "Total

Video"-Strategie die Präsenz auf zahlreichen Onlineplattformen aus

und verzeichnete ein starkes Wachstum der Onlinevideo-Abrufe. Der

Umsatz der RTL Group stieg vor diesem Hintergrund um 2,2 Prozent auf

den Rekordwert von 6,4 Mrd. EUR (Vj.: 6,2 Mrd. EUR). Das Operating

EBITDA erreichte ebenfalls einen neuen Bestwert und erhöhte sich um

5,2 Prozent auf 1,5 Mrd. EUR (Vj.: 1,4 Mrd. EUR). Dazu trugen ein

Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf einer Geschäftsimmobilie in

Frankreich sowie höhere Ergebnisbeiträge der Mediengruppe RTL

Deutschland und der RTL-Group-Produktionstochter Fremantle Media bei.

Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 23,2 Prozent nach 22,5 Prozent im

Vorjahr. Die Mediengruppe RTL Deutschland schloss das Geschäftsjahr

erneut mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis ab. Dahinter stehen

höhere Werbeeinnahmen aus dem TV- und Digitalgeschäft sowie

gestiegene Plattformerlöse. Der kombinierte Zuschauermarktanteil der

Senderfamilie stieg in der Hauptzielgruppe auf 28,9 Prozent (Vj.:

28,7 Prozent); zugleich weitete sich der Vorsprung gegenüber dem

größten kommerziellen Wettbewerber deutlich auf 4,5 Prozentpunkte aus

(Vj.: 3,4 Prozentpunkte). In Frankreich steigerte die Groupe M6 ihren

Umsatz durch höhere TV-Werbeeinnahmen und die erstmalige

Konsolidierung des französischen Cashback-Marktführers iGraal. Das

Ergebnis war leicht rückläufig, nachdem im Vorjahresergebnis ein

positiver Sondereffekt aus dem schrittweisen Auslaufen einer

Mobilfunkvereinbarung enthalten war. Das Hörfunkgeschäft RTL Radio

France wurde von der RTL Group im Oktober mit der Groupe M6

zusammengeführt, was eine Stärkung des kommerziellen Angebots sowie

Programm und Kostensynergien ermöglichte. Die Groupe M6 erreichte

einen kombinierten Zuschauermarktanteil in der Hauptzielgruppe von

22,3 Prozent (Vj.: 22,2 Prozent). RTL Nederland verzeichnete im

Berichtszeitraum geringere Werbeeinnahmen und einen hierdurch

bedingten Umsatz- und Ergebnisrückgang. Fremantle Media weist für

2017 aufgrund negativer Wechselkurseffekte einen leicht rückläufigen

Umsatz aus, steigerte sein operatives Ergebnis aber im Zuge höherer

Ergebnisbeiträge aus Nordamerika und Europa. Zu den größten kreativen

Erfolgen zählten die von Fremantle Media North America für den

US-Kabelsender Starz produzierte Fantasyserie "American Gods", die

seit Mai 2017 über Amazon Prime Video in über 200 Ländern abrufbar

ist, sowie die in Deutschland von UFA Fiction für Das Erste

realisierte History-Serie "Charité". Die RTL Group investierte weiter

in ihre drei strategischen Säulen Sender-, Inhalte- und

Digitalgeschäft und erwarb neben der vollständigen Übernahme von

SpotX beispielsweise einen Minderheitsanteil an dem israelischen

Virtual-Reality-Unternehmen Inception. Die Mediengruppe RTL

Deutschland sicherte sich wichtige Sportrechte an der Rennsportserie

Formel 1 sowie an Spielen der UEFA Europa League.

Penguin Random House

Für Penguin Random House war das Geschäftsjahr 2017 geprägt durch

Veränderungen in der Eigentümerstruktur, eine starke

Bestsellerperformance und einen Ausbau der Geschäfte im

spanischsprachigen Raum. Bertelsmann stockte seinen Anteil an Penguin

Random House im Oktober durch die Übernahme weiterer 22 Prozent vom

Mitgesellschafter Pearson auf eine strategische Dreiviertelmehrheit

auf und stärkte im Zuge dessen seine Governance-Rechte. Das operative

Geschäft profitierte von Hunderten internationaler und nationaler

Bestseller. R. J. Palacios "Wonder", der meistverkaufte Titel 2017 in

den USA, erhielt zusätzlichen Schub durch eine Verfilmung und wurde

in den englischsprachigen Ländern fast fünf Millionen Mal als

gedrucktes Buch und E-Book verkauft. Während der Umsatz mit

gedruckten Büchern insgesamt stabil blieb und E-Books nur leicht

rückläufig waren, verzeichnete Penguin Random House erneut starke

Zuwächse bei digitalen Hörbüchern. Die Verlagsgruppe baute 2017 ihre

Reichweite bei der Direktvermarktung weiter aus und erwarb zudem die

weltweiten Rechte an zwei Büchern des ehemaligen US-Präsidenten

Barack Obama und seiner Frau Michelle Obama. Unter Berücksichtigung

der vollständig von Bertelsmann gehaltenen deutschen Verlagsgruppe

Random House erzielte der Unternehmensbereich 2017 einen stabilen

Umsatz von 3,4 Mrd. EUR (Vj.: 3,4 Mrd. EUR, -0,1 Prozent). Negative

Währungseinflüsse konnten durch Portfolioeffekte weitestgehend

ausgeglichen werden. Das Operating EBITDA der Buchgruppe verringerte

sich wechselkursbedingt um 2,9 Prozent auf 521 Mio. EUR (Vj.: 537

Mio. EUR). Die EBITDA-Marge erreichte mit 15,5 Prozent erneut ein

hohes Niveau (Vj.: 16,0 Prozent). In den USA platzierten die Verlage

von Penguin Random House im vergangenen Jahr 461 Titel auf den

Bestsellerlisten der "New York Times", davon 61 auf Platz eins. Neben

"Wonder" von R. J. Palacio waren insbesondere "Origin" von Dan Brown,

"Camino Island" und "The Rooster Bar" von John Grisham sowie "Into

the Water" von Paula Hawkins erfolgreich. Fast zehn Millionen Mal

verkauften sich Kinderbuchklassiker von Dr. Seuss. In Großbritannien

verzeichneten die Verlage von Penguin Random House UK Umsatzwachstum

im Vergleich zum Vorjahr. Sie stellten 43 Prozent aller Top-10-Titel

auf den wöchentlichen Bestsellerlisten der "Sunday Times". Zu den

meistverkauften Büchern gehörten "5 Ingredients" von Jamie Oliver,

"Origin" von Dan Brown und "Diary of a Wimpy Kid: The Getaway" von

Jeff Kinney. Auch die Penguin Random House Grupo Editorial steigerte

ihren Umsatz getrieben von starken Frontlist- und Backlist-Verkäufen,

mit denen die teils rückläufige wirtschaftliche Entwicklung in

mehreren lateinamerikanischen Ländern überkompensiert werden konnte.

Der Erwerb von Ediciones B im Juli stärkte die Position von Penguin

Random House Grupo Editorial als größter Publikumsverlag in

Lateinamerika und vergrößerte außerdem ihren Marktanteil in Spanien.

Die meistverkauften Titel 2017 waren "Una Columna de Fuego" von Ken

Follett und "Más allá del invierno" von Isabel Allende. In

Deutschland behauptete die Verlagsgruppe Random House ihre

marktführende Stellung trotz branchenweiter Auswirkungen der

sinkenden Kundenfrequenz im Buchhandel. Die Verlagsgruppe platzierte

401 Titel auf den "Spiegel"-Bestsellerlisten, 22 davon auf Platz

eins. "Die Geschichte der Bienen" von Maja Lunde war das

meistverkaufte Buch in Deutschland 2017. Autoren von Penguin Random

House wurden mit einer Vielzahl von großen Literaturpreisen geehrt.

Kazuo Ishiguro, der bei Penguin Random House verlegt wird, erhielt

den Nobelpreis für Literatur. Autoren der Verlagsgruppe wurden

außerdem mit vier Pulitzer-Preisen, zwei Man Booker Awards und einem

U.S. National Book Award ausgezeichnet.

Gruner + Jahr

Gruner + Jahr erzielte ein deutlich gestiegenes operatives

Ergebnis, für das vor allem das wachsende Deutschland-Geschäft

verantwortlich war. Der Umsatz ging aufgrund von Portfoliomaßnahmen

um 4,2 Prozent auf 1,5 Mrd. EUR (Vj.: 1,6 Mrd. EUR) zurück. Bemerkbar

machten sich hier die Verkäufe der Verlagsaktivitäten in Spanien und

Österreich. Die wachsenden Digitalerlöse und das Neugeschäft,

darunter auch neue Magazine, wirkten sich hingegen positiv auf das

Ergebnis aus. Das Operating EBITDA verbesserte sich um 6,2 Prozent

auf 145 Mio. EUR (Vj.: 137 Mio. EUR). Damit stieg auch die

EBITDA-Marge auf 9,6 Prozent (Vj.: 8,7 Prozent). In Deutschland wuchs

G+J sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis. Die im Marktvergleich

geringen Rückgänge im Printanzeigengeschäft konnten durch stark

wachsende Digitalerlöse ausgeglichen werden. Das deutsche

Vertriebsgeschäft legte in Summe ebenfalls zu. Das stark wachsende

Digitalgeschäft trug maßgeblich zum guten Geschäftsverlauf in

Deutschland bei. Der digitale Anteil am Gesamtumsatz im deutschen

Kernmarkt kletterte damit auf mehr als ein Viertel. Ein hohes

Wachstum verzeichnete die im Jahr 2016 gegründete

Vermarktungsplattform AppLike. Die erfolgreichsten

G+J-Onlineangebote, wie die der Community "Chefkoch" sowie der

journalistischen Flaggschiffe "Stern", "Gala" und "Brigitte",

erzielten jeweils Rekordreichweiten und -umsätze im abgelaufenen

Geschäftsjahr 2017. Wie in den vergangenen Jahren gab es auch im Jahr

2017 verschiedene Magazinneugründungen, beispielsweise die Launches

von "Ideat", "Hygge" und "Cord". Ebenfalls positiv wirkten sich die

Aktivitäten der von der RTL-Tochter IP Deutschland und der G+J eMS

gemeinsam gebildeten Ad Alliance aus. Unter dem gemeinsam gebildeten

Dach entstehen gattungsübergreifende Werbekonzepte. Hier kam im

vergangenen Jahr der "Spiegel" hinzu. Die

Content-Communication-Agentur Territory verzeichnete einen positiven

Geschäftsverlauf und die DDV Mediengruppe ein stabiles Geschäftsjahr

in Umsatz und Ergebnis. Das Geschäft von G+J Frankreich war von

moderaten Rückgängen im Umsatz gekennzeichnet. Das Ergebnis ging

stark zurück. Insbesondere das Printanzeigengeschäft sowie einzelne

digitale Geschäfte standen unter Druck, darunter etwa der digitale

Videovermarkter Advideum. Die journalistischen Digitalangebote der

klassischen Magazinmarken wie "Voici", "Gala" und "Femme actuelle"

legten in Reichweite und Umsatz deutlich zu, was vor allem auf

wachsende Erlöse im Mobile- und Videosegment zurückgeht. In Summe

lagen die Digitalerlöse damit über dem Vorjahresniveau.

BMG

Die Bertelsmann-Musiktochter BMG verzeichnete 2017 deutliches

Wachstum im Verlags- und Tonträgergeschäft, weitete ihre

Geschäftstätigkeit auf audiovisuelle Inhalte aus und setzte zugleich

ihre internationale Expansion fort. BMG profitierte vom Erwerb der

Country-Label-Gruppe BBR Music Group, von prominenten

Künstler-Signings und Charterfolgen sowie einem fortgesetzten

Aufschwung in der Tonträgerindustrie, der von Streaming und neuen,

aufstrebenden Märkten getrieben wird. Der Umsatz von BMG legte um

21,8 Prozent auf 507 Mio. EUR (Vj.: 416 Mio. EUR) zu. Dahinter stehen

höhere Erlöse in allen Marktsegmenten und Regionen durch organisches

Wachstum und Zukäufe, insbesondere im Tonträgergeschäft sowie im

britischen, US-amerikanischen und australischen Verlagsgeschäft. Auch

das Operating EBITDA erhöhte sich durch organisches und

akquisitorisches Wachstum; es stieg um 9,5 Prozent auf 104 Mio. EUR

(Vj.: 95 Mio. EUR). Die Entwicklung war getragen durch das

Tonträgergeschäft in den USA sowie durch das Verlagsgeschäft in

Großbritannien und in den USA. Die EBITDA-Marge lag bei 20,5 Prozent

(Vj.: 22,8 Prozent). BMG erweiterte sein Portfolio durch eine Reihe

von Akquisitionen und Katalogzukäufen. Im Januar erwarb das

Unternehmen die BBR Music Group, zu der die Country-Music-Labels

Broken Bow Records, Stoney Creek Records und Wheelhouse Records sowie

der Musikverlag Magic Mustang Music gehören. Der Abschluss sichert

BMG eine relevante Position in der Country-Metropole Nashville und

damit im lukrativen Country- Music-Markt. Im September vertraute

Chrissie Hynde, Gründerin und Stimme der britischen Rockband The

Pretenders, ihren Songkatalog BMG an. Auf der Tonträgerseite kamen u.

a. Nickelback, Morrissey, Avril Lavigne, Fergie, Kylie Minogue und

der Rapper Kontra K neu zu BMG. Der weitere Ausbau des

Tonträgergeschäfts ging mit einer starken Präsenz im

Publishing-Bereich einher; so zeichneten BMG-Songwriter im Sommer

2017 13 Wochen in Folge für die jeweiligen Top 3 der Billboard Hot

100 verantwortlich. Das Unternehmen stärkte seine internationale

Präsenz mit der Erweiterung seines Geschäftszweigs in Kanada und

einem Ausbau der Aktivitäten in China. BMG ging dort eine innovative

Partnerschaft mit dem mobilen Social Network Momo ein, um chinesische

Talente mithilfe von BMG-Songwritern weiterzuentwickeln. Das

Verwertungsangebot für Künstler wurde zum Jahresende mit einem

Einstieg in das Film- und Fernsehgeschäft ausgeweitet. Als erste

größere Produktion wurde eine Dokumentation über Joan Jett zur

Premiere beim Sundance Film Festival ausgewählt. Außerdem wurden die

Production-Music-Geschäfte vom BMG in einer neuen internationalen

Unternehmenseinheit gebündelt. Sie kommissioniert und vermarktet die

Rechte an Musikstücken speziell für Film, Radio, Internet,

Videospiele und Werbung. BMG ging im Berichtsjahr

Verwertungspartnerschaften mit mehreren großen Entertainmentanbietern

ein. So verwaltet das Unternehmen künftig die Musikverlagsrechte der

zur RTL Group gehörenden Produktionsgruppe Fremantle Media, des

Streaming-Anbieters Netflix sowie der von Hollywood-Legende Steven

Spielberg gegründeten Produktionsfirma Amblin Partners. BMG

entwickelte darüber hinaus die mobile Applikation myBMG, die

Künstlern und Songwritern überall und fortlaufend einen Überblick

über den Stand ihrer Honorareinkünfte gibt.

Arvato

Arvato verzeichnete im Berichtsjahr 2017 eine stabile

Umsatzentwicklung und einen Rückgang beim operativen Ergebnis. Der

Umsatz von Arvato stieg um 1,6 Prozent auf 3,8 Mrd. EUR (Vj.: 3,8

Mrd. EUR). Insbesondere aufgrund von Herausforderungen in einzelnen

Märkten und Branchen sowie hoher Anlaufkosten für Neugeschäfte sank

das Operating EBITDA im Berichtszeitraum um 10,0 Prozent auf 320 Mio.

EUR (Vj.: 356 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge erreichte 8,4 Prozent nach

9,5 Prozent im Vorjahr. Im Juli 2017 haben der

Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe und

Bertelsmann-Finanzvorstand Bernd Hirsch die Bereichsleitung von

Arvato übernommen. Der Umsatz der Solution Group Arvato CRM Solutions

wuchs im Geschäftsjahr leicht, das Ergebnis entwickelte sich

allerdings rückläufig. Wesentliche Gründe waren der Rückgang des

Geschäftsvolumens innerhalb der Telekommunikationsbranche,

Anlaufkosten für Neukunden und der Ausbau des Geschäfts mit

international tätigen Unternehmen aus der IT/Hightech-Branche. Das

internationale Netzwerk wurde durch die Eröffnung neuer Standorte,

unter anderem auf den Philippinen und im Senegal, erweitert. Arvato

SCM Solutions baute sein weltweites Logistiknetzwerk im abgelaufenen

Geschäftsjahr massiv aus und trug damit der guten Auftragslage

Rechnung. In Deutschland, den USA, Frankreich, Österreich und Polen

wurden neue Distributionszentren in Betrieb genommen und zudem einige

bestehende Standorte, unter anderem in den Niederlanden und

Deutschland, erweitert. Darüber hinaus baute die Solution Group ihre

Dienstleistungsgeschäfte vor allem in den Kernbranchen E-Commerce

Fashion & Beauty und Healthcare aus und stärkte durch die Übernahme

der USA-Auslieferung eines Hightech-Großkunden das

Nordamerika-Geschäft signifikant. Die Anlaufkosten für diese neuen

Geschäftsaktivitäten belasteten die Ergebnisentwicklung. Die

Finanzdienstleistungsgeschäfte von Arvato Financial Solutions

entwickelten sich sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch in Bezug

auf das Ergebnis positiv. Der erneut sehr gute Geschäftsverlauf wurde

vor allem durch das weiterhin stabil wachsende Geschäft im Kernmarkt

Deutschland getragen. Um das Dienstleistungsportfolio im innovativen

Fintech- Bereich auszubauen, startete Arvato Financial Solutions eine

Zusammenarbeit mit der Solaris Bank. Zudem wurden die Anteile an dem

brasilianischen Finanzdienstleistungsunternehmen Intervalor von 41,5

Prozent auf 81,5 Prozent aufgestockt. Die Nachfrage nach

IT-Dienstleistungen von Arvato Systems war auch 2017 konstant hoch.

Um diese Nachfrage nachhaltig befriedigen zu können, wurde unter

anderem ein Nearshore- Standort in Riga eröffnet. Zudem wurden der

Ausbau der Geschäftsaktivitäten im Bereich Healthcare-IT erfolgreich

vorangetrieben und weitere Investitionen in Zukunftsfelder wie z.B.

Lösungen für den Smart-Energy-Markt und Cloud-Dienstleistungen

getätigt. Insbesondere die Projektkosten für den Ausbau der

Cloud-Fähigkeiten wirkten sich belastend auf die Ergebnisentwicklung

aus.

Bertelsmann Printing Group

Die Bertelsmann Printing Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017

einen leichten Rückgang im Umsatz auf 1,7 Mrd. EUR (Vj.: 1,7 Mrd.

EUR, -1,6 Prozent) sowie beim Operating EBITDA, das leicht um 2,3

Prozent auf 118 Mio. EUR (Vj.: 121 Mio. EUR) zurückging. Grund für

diese Veränderungen ist der unverändert rückläufige Druckmarkt. Die

EBITDA-Marge der Gruppe ist mit 7,0 Prozent auf dem Niveau des

Vorjahres von 7,1 Prozent. Die Offsetdruckgeschäfte der Bertelsmann

Printing Group sind im Geschäftsjahr 2017 auf gutem Ergebnisniveau

leicht gewachsen. Mohn Media verlängerte im Jahresverlauf wichtige

Kundenverträge unter anderem im Handelssegment. Das auf Printlösungen

für Buchverlage ausgerichtete Unternehmen GGP Media behauptete sich

in einem kompetitiven Marktumfeld ebenso wie die auf Zeitschriften

und Kataloge im kleinen bis mittleren Auflagenbereich spezialisierte

BPG-Tochter Vogel Druck. Die in der Prinovis-Gruppe gebündelten

Tiefdruckaktivitäten entwickelten sich aufgrund schwieriger

Marktbedingungen insgesamt leicht rückläufig. In Großbritannien

konnte das Geschäft mit den 2016 gewonnenen großen Kunden weiter

ausgebaut werden. Die deutschen Prinovis-Standorte litten unter

anhaltenden Mengenrückgängen, insbesondere im Zeitschriftensegment.

Dieser rückläufigen Entwicklung wurde mit einem umfassenden

Effizienz- und Kostensenkungsprogramm, das im Jahresverlauf an den

drei deutschen Standorten abgeschlossen wurde, entgegengewirkt. Die

US-amerikanischen Druckereien der Bertelsmann Printing Group standen

im Geschäftssegment Buchdruck in intensivem Wettbewerb. Deutliche

Rückgänge in der Taschenbuchproduktion wurden durch eine Ausweitung

des Geschäfts außerhalb des Verlagswesens zumindest teilweise

ausgeglichen. Beim operativen Ergebnis lagen die US-Druckereien unter

Vorjahresniveau. Die Umsätze von Sonopress sanken auch aufgrund

schwieriger Marktbedingungen in Mexiko. Am Stammsitz in Gütersloh

konnten hingegen Produktionsmengen, Umsatz und Ergebnis gegen den

allgemeinen Markttrend erneut gesteigert werden. Diese Entwicklung

ist unter anderem auf Vertriebserfolge, auch infolge einer weiteren

Wettbewerbskonsolidierung in Europa, zurückzuführen. Zudem baute

Sonopress im Berichtsjahr die Produktion von UHD-Blu-Ray-Discs weiter

aus. Mit den der Bertelsmann Printing Group seit Januar 2017

zugeordneten drucknahen Marketingdienstleistungsgeschäften werden

kanalübergreifende Kommunikationsleistungen, insbesondere für das

Handelssegment, angeboten. Diese Geschäfte entwickelten sich

insgesamt stabil; unter anderem durch den Ausbau digitaler

Direktmarketing-Lösungen sowie durch die Verlängerung wichtiger

Kundenverträge.

Bertelsmann Eduaction Group

Die in der Bertelsmann Education Group gebündelten

Bildungsaktivitäten mit ihrem Fokus auf die Sektoren E-Learning

(Gesundheit und Technologie) sowie Bildungsdienstleistungen

verzeichneten im Berichtszeitraum in Summe sowohl Umsatz als auch

Ergebniswachstum. Der Umsatz der von Bertelsmann vollkonsolidierten

Geschäfte erhöhte sich im vergangenen Geschäftsjahr signifikant um

32,6 Prozent auf 189 Mio. EUR (Vj.: 142 Mio. EUR). Das Operating

EBITDA verbesserte sich insbesondere aufgrund der erfolgreichen

Geschäftsentwicklung beim Online-Bildungsanbieter Relias sowie

verringerter Anlaufverluste und Transformationskosten in anderen

Geschäften auf 3 Mio. EUR (Vj.: -17 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge

betrug 1,8 Prozent (Vj.: -11,6 Prozent). Relias, das derzeit umsatz-

und ertragsstärkste Unternehmen der Bertelsmann Education Group,

setzte im Berichtszeitraum seinen Expansionskurs fort und wuchs

sowohl organisch als auch akquisitorisch. Das Unternehmen vergrößerte

seine Kundenbasis auf mehr als 6.500 Institutionen, deren Mitarbeiter

2017 rund 32,8 Mio. Onlinekurse absolvierten. Durch die Akquisition

des US-Unternehmens Whitecloud baute die Bertelsmann-Tochter ihre

Kompetenzen in den Bereichen Analytics sowie Performance-Management

weiter aus und erweiterte so die bestehenden Geschäftsfelder. Die

Weiterbildungsplattform Udacity entwickelte gemeinsam mit

renommierten Partnerunternehmen ihr Lehrangebot weiter und führte

mehrere neue Nanodegree-Programme ein, darunter zu Themen wie Deep

Learning, Digital Marketing und Softwareentwicklung für Robotik. Die

internationalen Aktivitäten wurden weiter ausgebaut; die Zahl der

Lernenden in kostenpflichtigen Udacity-Programmen erhöhte sich auf

rund 50.000. Bertelsmann ist einer der größten Anteilseigner an

Udacity.

Bertelsmann Investments

Die vier im Unternehmensbereich Bertelsmann Investments

gebündelten Fonds des Konzerns bauten im Geschäftsjahr 2017 ihr

globales Netzwerk aus Start-up-Beteiligungen weiter aus. Bertelsmann

Asia Investments (BAI), Bertelsmann Brazil Investments (BBI),

Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media

Investments (BDMI) tätigten insgesamt mehr als 40 Neuinvestitionen

sowie parallel mehrere Exits, sodass Bertelsmann über seine

Corporate-Fonds zum Jahresende über 160 Beteiligungen hielt. Im Fokus

standen dabei fondsübergreifend Investitionen in Geschäftsfelder mit

hoher Relevanz für den Konzern - beispielsweise digitale

Medienangebote, Dienstleistungen im E-Commerce-Bereich, Fintech sowie

Bildung. Die Geschäftsentwicklung von Bertelsmann Investments wird im

Wesentlichen auf Basis des EBIT dargestellt, das mit 141 Mio. EUR

deutlich den Vorjahreswert von 35 Mio. EUR übertraf. Gewinne aus

Beteiligungsverkäufen leisteten im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut

einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis. In China tätigte BAI im

Berichtszeitraum 29 neue Investments sowie sieben Folgeinvestitionen,

darunter die Bike-Sharing-App Mobike und der E-Commerce-Dienstleister

SEE. Erstmals gingen innerhalb eines Jahres gleich vier

BAI-Beteiligungen an die Börse: die Premium-Lifestyle-Plattform

Secoo, das Fintech-Unternehmen Lexin und die

Digital-Marketing-Plattform iClick debütierten 2017 an der New Yorker

Technologiebörse Nasdaq, die Automobil-Handelsplattform Yixin Group

an der Börse von Hongkong. In Indien stärkte BII seine Aktivitäten im

Bildungsmarkt durch eine Beteiligung am Weiterbildungsunternehmen

Eruditus Executive Education, das gemeinsam mit globalen

Ivy-League-Universitäten Kurse entwickelt. Darüber hinaus tätigte der

Fonds sechs Folgeinvestments, unter anderem in das Unternehmen

Treebo, einen Marktplatz für Budget- Hotels, sowie das

Fintech-Start-up Lendingkart, das in über 900 Städten Onlinekredite

an kleine und mittelgroße Unternehmen vermittelt. Gemeinsam mit dem

Partner Bozano Investimentos setzte BBI in Brasilien den Aufbau eines

Universitätsverbunds mit Schwerpunkt auf Bildung im Gesundheitswesen

fort und erhöhte seinen Anteil an Medcel, einem Anbieter von

Vorbereitungskursen für Medizinstudenten. BDMI tätigte im

Berichtszeitraum elf neue Beteiligungen, darunter in das

Videounternehmen Wibbitz und die Charity-Plattform Omaze. Parallel

tätigte der Fonds mehrere Folgeinvestitionen, unter anderem in den

Next-Generation-Publisher Clique Media. Alle Fonds trugen durch ihre

Arbeit dazu bei, innovative und digitale Trends für den Konzern

aufzuspüren sowie die Position von Bertelsmann als attraktivem

Geschäftspartner weiter zu festigen. Seit 2012 investierten die vier

Investmentfonds insgesamt über 600 Mio. EUR in zukunftsorientierte

Unternehmen.

Zahlen im Überblick (in Mio. Euro)

2017 2016

Konzernumsatz 17.190 16.950

Operating EBITDA der Bereiche

Corporate / Konsolidierung

Operating EBITDA aus fortgeführten Aktivitäten 2.686 2.634

-50 -66

2.636 2.568

Sondereinflüsse -83 -139

Finanzergebnis -219 -244

Ergebnis vor Steuern aus fortgeführten Aktivitäten 1.677 1.555

Ertragsteueraufwand -472 -419

Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten 1.205 1.136

Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten -7 1

Konzernergebnis 1.198 1.137

Wirtschaftliche Investitionen (inkl. übernommener

Finanzschulden) 1.776 1.262

Stand Stand

31.12.2017 31.12.2016

Wirtschaftliche Schulden 6.213 5.913

Die Vergleichszahlen der Vorperiode wurden angepasst.

Bereich Umsatz Operating EBITDA

(in Mio. Euro) 2017 2016 2017 2016

RTL Group 6.373 6.237 1.478 1.405

Penguin Random House 3.359 3.361 521 537

Gruner + Jahr 1.513 1.580 145 137

BMG 507 416 104 95

Arvato 3.823 3.763 320 356

Bertelsmann Printing Group 1.681 1.709 118 121

Bertelsmann Education Group 189 142 3 -17

Bertelsmann Investments* - - -3 -

Summe der Bereiche 17.445 17.208 2.686 2.634

Corporate / Konsolidierung -255 -258 -50 -66

Summe Konzern 17.190 16.950 2.636 2.568

Vergleichszahlen der Vorperiode wurden angepasst.

*Die Geschäftsentwicklung von Bertelsmann Investments wird im

Wesentlichen auf Basis des EBIT ermittelt. Das EBIT betrug 141 Mio.

EUR (Vorjahr: 35 Mio. EUR).

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag

Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,

die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie

das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit

119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017

einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für

Unternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglicht

erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern.

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7842

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7842.rss2

Für Rückfragen:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Andreas Grafemeyer

Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation

Tel.: +49 5241 80-2466

andreas.grafemeyer@bertelsmann.de

- Querverweis: Die Pressemitteilung mit Tabelle liegt in der

digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter

http://www.presseportal.de/pm/7842/3901883 abrufbar -