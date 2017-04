OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann beteiligt sich an indischem ...

Bertelsmann beteiligt sich an indischem Bildungsanbieter Eruditus (FOTO) Neu-Delhi/Gütersloh (ots) - - Ausbau der Aktivitäten in strategischer Wachstumsregion - Zehnte Direktinvestition von Bertelsmann India Investments - Weiterbildungsangebote mit renommierten Partneruniversitäten für ausgewählte internationale Märkte

Bertelsmann stärkt seine Aktivitäten in Indien durch eine strategische Investition im Weiterbildungsbereich: Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen beteiligt sich an Eruditus Executive Education.



Das Unternehmen entwickelt in Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten wie Columbia, Harvard, INSEAD, MIT, Tuck und Wharton Weiterbildungsprogramme für Berufstätige und vertreibt diese in Indien, Südostasien sowie dem Mittleren Osten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Emeritus Institute of Management auch Online-Weiterbildungskurse an. Über die finanziellen Details der Beteiligung, die über den Fonds Bertelsmann India Investments (BII) erfolgt, wurde Stillschweigen vereinbart.

Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions bei Bertelsmann, sagte: "Indien ist ein Markt, in dem wir unsere Präsenz weiter stärken wollen, und Bildung ist ein strategisches Wachstumssegment für Bertelsmann. Entsprechend fügt sich die Investition in Eruditus hervorragend in unsere Growth-Regions-Strategie ein. Neben Eruditus ist Bertelsmann auch durch Beteiligungen an iNurture, WizIQ und Udacity bereits im indischen Bildungsmarkt aktiv. Damit verfügen wir über eine gute Ausgangsbasis, um unsere Präsenz im internationalen Bildungsmarkt weiter auszubauen."

Pankaj Makkar, Managing Director, Bertelsmann India Investments, erklärte: "Die Nachfrage nach hochwertigen Bildungsangeboten - gerade im Business-Bereich - wächst in Indien sowie im südostasiatischen Raum stark. Eruditus deckt genau diesen Bedarf mit Präsenz-, Online- und Blended-Learning-Angeboten; Business-Education wird so für mehr Menschen zugänglich gemacht. Die Zusammenarbeit mit Top-Universitäten der Ivy League garantiert dabei höchste Qualität. Als Bertelsmann freuen wir uns darauf, die Weiterentwicklung von Eruditus aktiv voranzutreiben."

Ashwin Damera, Mitgründer von Eruditus, ergänzte: "Bei Eruditus wollen wir hochwertige Lehrinhalte für ein breites Publikum verfügbar und finanzierbar machen. Hieran arbeitet ein Team von 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Singapur, Dubai, Indien und den USA. Unsere rund 5.000 Studenten kommen dabei aus 50 Ländern; dies belegt die Internationalität unseres Geschäfts. Bertelsmann ist ein hervorragender Partner für uns, denn das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk, hat Erfahrung im Bildungsbereich und Erfolg dabei, Geschäfte zusammen mit dem Gründungsteam zu skalieren. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Das Portfolio von Bertelsmann India Investments (BII) besteht mittlerweile aus Beteiligungen an zehn Unternehmen mit einem Fokus auf die Bereiche Digitale Medien, E-Commerce-Dienstleistungen, Fintech und Bildung. Gleichzeitig sind mehrere Unternehmensbereiche von Bertelsmann in Indien aktiv: Über ihre Produktionseinheit Fremantle Media ist die RTL Group mit Formaten wie "Confessions - It's Complicated", "Indian Idol", "The X Factor" und "Got Talent" in Indien erfolgreich. Darüber hinaus hat die RTL Group die Mehrheit an YoBoHo, einem Produzenten von Kinderprogrammen z.B. auf YouTube, erworben. Penguin Random House ist der größte englischsprachige Publikumsverlag im Land und Arvato bietet internationalen Kunden zahlreiche Dienstleistungen im Bereich Customer Relationship Management an.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 116.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 17,0 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments bündelt die globalen Start-up-Beteiligungen von Bertelsmann. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die strategischen Wachstumsregionen Brasilien, China und Indien sowie die USA und Europa. Beteiligungen erfolgen über die strategischen Investitionsplattformen Bertelsmann Brazil Investments (BBI), Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). Über diese Fonds ist Bertelsmann an mehr als 130 innovativen Unternehmen beteiligt.

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7842 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7842.rss2

Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Andreas Grafemeyer Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation Tel.: +49 5241 80-2466 andreas.grafemeyer@bertelsmann.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/7842/3602592 -