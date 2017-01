OTS: Berner Trading Holding GmbH / Wechsel an der Spitze im Finanzressort / ...

Wechsel an der Spitze im Finanzressort / Berner Group forciert Transformation und gewinnt Jürgen Schulte-Laggenbeck als neuen CFO (FOTO) Köln (ots) - Ein Branchenkenner mit internationaler Erfahrung, Jürgen Schulte-Laggenbeck (51), langjähriger CFO der OBI AG und otto group, wird als neuer Finanzvorstand mit seinem Know-how den digitalen Transformationsprozess im familiengeführten Handelsunternehmen Berner Group weiter beschleunigen.



Schulte-Laggenbeck war zuletzt CFO bei der Majid Al Futtaim Group in Dubai. Er löst bei Berner Mischa Franz ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen per Ende Februar 2017 verlässt. Mischa Franz wird bis dahin seine Geschäfte an Jürgen Schulte-Laggenbeck übergeben. Somit ist ein reibungsloser Übergang gewährleistet.

"Wir freuen uns, mit Jürgen Schulte-Laggenbeck einen erfahrenen und versierten Finanzvorstand gefunden zu haben, der unserem Konzern im digitalen Transformationsprozess und den damit verbundenen Veränderungen die notwendige Sicherheit gibt", sagt Christian Berner, CEO der Gruppe.

Der studierte Diplom-Wirtschaftsingenieur Jürgen Schulte-Laggenbeck hat seine Kariere beim renommierten Beratungsunternehmen McKinsey&Comp. begonnen. Beim Baumarktriesen OBI erwarb er anschließend in verschiedenen Positionen zwischen 1997 und 2005, ab 2001 als CFO, detailreiche Kenntnisse im Handel mit Produkten der Bau- und Heimwerkerbranche. Den familiengeführten Handelsriesen otto group (rd. 12 Mrd. EUR Umsatz) prägte Jürgen Schulte-Laggenbeck rund 10 Jahre als CFO maßgeblich mit. Er trug dort neben dem Finanzressort auch Verantwortung für die Bereiche Recht, M&A, Steuern, Rechnungswesen und die unternehmerische Verantwortung für das Segment Finanzdienstleistungen und die Immobilien.

Schulte-Laggenbeck kommt von der Majid Al Futtaim Holding (MAF) in Dubai zur Berner Group. Kerngeschäfte der Holding (Jahresumsatz rd. 8 Mrd. US $) sind u.a. der Betrieb von rund 20 großen Shoppingzentren und Carrefour Supermärkten im mittleren Osten, Zentralasien und Nordafrika. Dort entwickelte und implementierte Schulte-Laggenbeck als CFO für die Holding erfolgreich ein Performance Management System.

Mischa Franz (45) verlässt die Berner Group in beiderseitigem Einvernehmen auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen. Christian Berner dankt ihm für die geleistete Arbeit. "Mischa Franz hat in der ersten Phase der Transformation der Gruppe hin zu einem kundenzentrierten Unternehmen sehr wertvolle Arbeit geleistet. Er hat ein starkes Team aufgebaut und viele wichtige Projekte initiiert. Wir wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg."

Die Berner Group

Die Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen. Unsere Vision lautet: "We keep the world together and moving". Das heißt, wir sind der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion für unsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vier Kanälen schaffen wir für unsere Kunden ein integriertes Omnikanal-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen, sowie im Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller. Wir sind mit über 230.000 Artikeln und 9.000 Mitarbeitern in über 25 Ländern für unsere Kunden vertreten.

