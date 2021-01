OTS: Berenberg / Berenberg erzielt historisch bestes operatives Ergebnis (FOTO)

Berenberg erzielt historisch bestes operatives Ergebnis (FOTO)

- Jahresüberschuss steigt um 78,7 % auf 108,2 Mio.



Euro

- Eigenkapitalrendite erreicht 52,0 %

- Überzeugende Outperformance in Vermögensverwaltungsstrategien und

Publikumsfonds

- 67 Kapitalmarkttransaktionen versorgen Unternehmen mit 14,8 Mrd. Euro Kapital

- Aktienhandel übersteigt Volumen von 100 Mrd. Euro

Berenberg hat auch im Corona-Jahr 2020 gezeigt, dass die Bank mit ihrem

überzeugenden Geschäftsmodell für alle Marktphasen gewappnet ist: Der

Jahresüberschuss stieg um 78,7 % auf 108,2 Mio. Euro (Vj. 60,5 Mio.). Bereits im

Vorjahr hatte Berenberg das Ergebnis um 160 % gesteigert. Bereinigt um

außerordentliche Effekte, ist dies zudem der höchste jemals erzielte operative

Gewinn.

"Wir konnten auch in diesem durch die Corona-Pandemie erschwerten Umfeld mit

unserem Geschäftsmodell überzeugen", so Hendrik Riehmer, persönlich haftender

Gesellschafter. "Wir haben an einigen Standorten innerhalb weniger Tage bis zu

95 % unserer Mitarbeiter im Home-Office arbeiten lassen und unsere

Investorenkonferenzen und Roadshows in den virtuellen Raum verlegt. Das alles

hat bestens funktioniert."

"Unsere Investmentbank ist hervorragend aufgestellt und konnte neben einer

Rekordzahl von 67 Kapitalmarkttransaktionen (Börsengänge und Kapitalerhöhungen),

mit denen Unternehmen insgesamt 14,8 Mrd. Euro Kapital erlösten, auch ein

Rekordjahr im Aktienhandel für unsere Kunden verzeichnen und weitere

Marktanteile im Research gewinnen", erläutert David Mortlock, persönlich

haftender Gesellschafter, den Haupttreiber für das herausragende Ergebnis." Aber

auch der Ausbau unserer Fondspalette und unserer Vermögensverwaltung im Wealth

und Asset Management, die sowohl von der Performance als auch von den steigenden

Volumina mehr als überzeugen, sowie unser umfangreiches Angebot an Kreditfonds

haben zum höchsten jemals erzielten Provisionsüberschuss geführt", so Riehmer.

Der Provisionsüberschuss stieg im Berichtsjahr von 355,5 auf 415,6 Mio. Euro

(+16,9 %). Der für das Ergebnis weniger relevante Zinsüberschuss sank von 63,4

auf 55,8 Mio. Euro (-12,0 %). Hier spielte neben dem allgemeinen Zinsniveau auch

die Zinssenkung in den USA eine Rolle. Das Handelsergebnis verringerte sich um

56,8 % auf 6,8 Mio. Euro (15,7 Mio.); dies zeigt die Zurückhaltung der Bank in

unsicheren Marktlagen. Das Sonstige betriebliche Ergebnis stieg von -2,2 auf

17,7 Mio. Euro und enthält im Wesentlichen die planmäßig abgegebenen Anteile an

der früheren Berenberg Bank (Schweiz) AG, die Veräußerung des Geschäfts mit

unabhängigen Vermögensverwaltern sowie Pensionsrückstellungen.

Investiert hat Berenberg in die weitere Stärkung des Geschäftsmodells. So wurde

die Mitarbeiterzahl in der Gruppe von 1.474 auf 1.573 (+ 6,7 %) erhöht.

"Deutliche Investitionen erfolgten insbesondere im IT-Bereich, während Kosten

für Reisen und Marketing naturgemäß stark sanken", so Christian Kühn, persönlich

haftender Gesellschafter. Während die Personalkosten von 212,9 auf 226,5 Mio.

Euro stiegen (+6,4 %), sanken die Sachkosten von 124,3 auf 115,5 Mio. Euro (-7,1

%). "Wir investieren in Menschen, Know-how und Digitalisierung und profitieren

kostenseitig von der Fokussierung unseres Geschäftsmodells, die wir in den

letzten Jahren vorgenommen haben", so Kühn.

Die Eigenkapitalrendite stieg von 28,5 auf 52,0 %, das Verhältnis der Kosten zu

den Erträgen ( Cost-Income-Ratio ) verbesserte sich von 79,9 % auf 70,9 %. Das

Verhältnis laufender Zinsüberschuss zu Provisionsüberschuss beträgt 12:88

(15:85) und unterstreicht die hohe Bedeutung des Provisionsgeschäfts. Die harte

Kernkapitalquote erreicht mit sehr guten 13,5 % (12,4 %) den zweitbesten Wert in

der Geschichte und zeigt die solide Aufstellung der Bank. Die Gesamtkapitalquote

stieg von 14,4 auf 15,7 %. Die Eigenmittel der Bank betrugen nach Feststellung

des Jahresabschlusses 295,5 Mio. Euro (287,5 Mio.).

Der Netto-Neugeldzufluss (Net New Assets) im Wealth und Asset Management lag bei

3,4 Mrd. Euro. Die insgesamt von der Berenberg Gruppe verwalteten Assets under

management stiegen trotz der durch die Veräußerung von Unternehmensteilen

abgeflossenen Assets von 40,7 auf 41,3 Mrd. Euro (+ 1,5 %). Die Bilanzsumme

verringerte sich im Berichtsjahr von 5,1 auf 4,7 Mrd. Euro.

Die Bank hat die erneut gute Ertragslage genutzt und bereits heute sämtliche der

nach den neuen Regularien für Pauschalwertberichtigungen (BFA7) bis 2022

vorzunehmenden Rückstellungen gebildet. "Im Berichtsjahr mussten wir keinerlei

Einzelwertberichtigungen in unserem Kreditgeschäft vornehmen. Dies und die

vorzeitige hohe Dotierung der Pauschalwertberichtigungen zeigt unsere

vorsichtige und konservative Unternehmensführung", so Kühn.

Wealth Management

Das Wealth Management von Berenberg fokussiert sich auf komplexe

Aufgabenstellungen für sehr vermögende Privatanleger, Familienunternehmer,

Entscheider sowie Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen.

Kerndienstleistung ist die Vermögensverwaltung, bei der die Kunden aus einer

Vielzahl von Strategien wählen können, die den unterschiedlichen

Rendite-Risiko-Profilen Rechnung tragen. "2020 haben alle unsere

Vermögensverwaltungsstrategien eine bessere Performance erzielt als der Markt",

so Riehmer. "In der Vermögensberatung, bei der die Kunden im Dialog mit dem

Berater die Entscheidungen selbst treffen, haben wir ein Investment Consulting

etabliert, um unseren Kunden eine einzigartige Dienstleistung hinsichtlich

Servicelevel, Qualität der Investments und langfristiger Ergebnisse bieten zu

können." Im Bereich Private Equity (PE) wurde ein voll digitales Angebot

geschaffen, bei dem Investitionen in ausgewählte PE-Fonds bereits ab 200.000

Euro getätigt werden können. "Wir sehen die individuelle und persönliche

Beratung bei komplexen Vermögen als alternativlos an. Sie wird jedoch zunehmend

ergänzt durch moderne digitale Lösungen, wie das Berenberg Wealth Management

Portal. Über diese App haben die Kunden jederzeit nicht nur einen Überblick über

ihre Vermögensentwicklung, sondern können auch verschiedene Auswertungen

betrachten."

Asset Management

Die vor drei Jahren eingeleitete Neuausrichtung des Asset Managements zeigt sich

eindrucksvoll in der Entwicklung der Publikumsfonds. Von den 21 Berenberg-Fonds

haben aufgrund der starken Performance derzeit 17 ein 4- bzw. 5-Sterne-Rating

von Morningstar. "Die Fonds unserer Aktienplattform schlossen 2020 erneut mit

deutlichem Vorsprung zur jeweiligen Benchmark ab und waren im

Wettbewerbsvergleich jeweils auf den vorderen Plätzen zu finden. Mit unserem

fundamentalen Stockpicking-Ansatz überzeugen wir Kunden und Marktbeobachter

gleichermaßen", so Riehmer. Im Aktienbereich verfügt die Bank nun über

erstklassige Produkte in den Bereichen Deutschland, Europa, Global, Nebenwerte

und ESG. Die durchschnittliche Performance 2020 lag bei 23,8 %, was einer

Outperformance von 18,5 % entspricht.* Bei den Multi-Asset-Produkten standen

offensive sowie nachhaltig anlegende Strategien im Fokus der Anleger. Als einer

der ersten Währungsmanager weltweit hat die Bank im Currency Overlay alternative

Daten zur Generierung von Überrendite eingesetzt. Durch Innovationen wie diese

konnte Berenberg seine Stellung als einer der größten aktiven Währungsmanager

der Welt festigen.

Investmentbank

"Der Ausbau unserer Investmentbank verläuft weiterhin sehr erfolgreich", so

David Mortlock. 2020 wurden einige Meilensteine erreicht. Die Zahl der

gecoverten Unternehmen wurde von 890 auf 1.100 erhöht. Dazu trug auch die

Neueinstellung von Senior Analysten bei. Zum Jahresende bewerteten in London 89

Analysten 842 Unternehmen und in New York 27 Analysten 258 Unternehmen. In

Frankfurt wird in diesem Jahr ein etwa 15-köpfiges Research Team aufgebaut, das

sich speziell um deutsche Small und Mid Caps kümmern wird. Auch das Sales Team,

das die Betreuung der 950 institutionellen Kunden in Europa und den USA

gewährleistet, ist mit 53 Generalisten und elf Spezialisten eines der

schlagkräftigsten in Europa. "Gerade in Zeiten von Verunsicherung ist der

Austausch zwischen den Akteuren von besonderer Bedeutung", so Mortlock. "2020

haben wir daher über 30.000 virtuelle Meetings zwischen Investoren und der

Geschäftsleitung der von uns analysierten Unternehmen organisiert. Großen

Zuspruch fanden auch unsere 30 Investorenkonferenzen, die wir wegen der Pandemie

alle online durchgeführt haben."

Einen neuen Rekord bescherten die Kunden dem Bereich Aktienhandel. Insbesondere

die zahlreichen Aktivitäten in den Monaten März/April und November sorgten für

einen Rekordumsatz, der erstmals die Marke von 100 Mrd. Euro überschritt.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnete auch das Equity Capital Markets: Mit 67

Transaktionen (38) und einem Emissionsvolumen von 14,8 Mrd. Euro (4,4 Mrd.)

unterstützte die Bank Unternehmen bei der Aufnahme von Kapital in einem nie

erreichten Umfang. Insgesamt wurden elf Börsengänge, 44 beschleunigte

Platzierungsverfahren und die Auflage von sechs Wandelanleihen organisiert. In

der DACH-Region hat Berenberg seine marktführende Position gefestigt. Die

Präsenz in Frankreich und den Benelux-Staaten wurde ausgebaut, und der

Markteintritt in Skandinavien und Südeuropa ist erfolgt. In Großbritannien

betreut Berenberg inzwischen 40 Unternehmen als Corporate Broker. Besonders

erfreulich ist die Entwicklung in den USA. Hier wurden zwölf Transaktionen

begleitet, darunter der Börsengang von CureVac sowie eine Bezugsrechtsemission

von BioNTech, beides deutsche Pioniere in der COVID-19-Impfstoff-forschung.

Corporate Banking

Das Corporate Banking betreut kapitalmarktnahe und mittelständische Unternehmen

und umfasst neben dem traditionellen Firmenkundengeschäft die Branchenthemen

Schifffahrt und Immobilien, Infrastructure & Energy sowie das Spezialfeld

Structured Finance. Ein besonderer Fokus liegt auf der Emission von Kreditfonds.

Damit bietet Berenberg Dritt-Investoren wie institutionellen Anlegern und großen

Single-Family-Offices die Möglichkeit, gemeinsam mit der Bank in Kredite zu

investieren. Der Schwerpunkt liegt hier bei strukturierten Finanzierungen,

Schiffskrediten sowie Projekten aus dem Energie- und Infrastrukturbereich. "In

der Assetklasse Private Debt sind wir einer der am schnellsten wachsenden Asset

Manager in Europa und können unseren Kunden im Niedrigzinsumfeld gute Rendite

bieten", erklärt Riehmer. Das Volumen der illiquiden Alternative Assets liegt

derzeit bei 4 Mrd. Euro. Gleich drei der Fonds bieten Möglichkeiten, Projekte im

Bereich Erneuerbare Energien zu finanzieren. Neben Kernmärkten wie Deutschland,

Japan und Australien ist 2020 mit den USA und Finnland der Eintritt in zwei

weitere Märkte erfolgt. Im Bereich Infrastruktur werden Glasfaserprojekte auch

für private Investoren als Fondszeichner finanziert. Im Bereich Structured

Finance hat sich Berenberg mit seinen Kreditfonds eine führende Rolle bei der

Finanzierung von Unternehmenskäufen erarbeitet. Das langjährige Know-how in der

internationalen Schifffahrt kommt den Kunden bei dem seit vier Jahren

bestehenden Schiffskreditfonds zugute: Der Fonds finanziert 130 Schiffe und ist

aufgrund seiner konservativen Ausrichtung ohne jegliche Leistungsstörung

geblieben.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.berenberg.de/fil

eadmin/web/press/press_releases/2021/2021-01-27_PI_Bilanz_d.pdf

