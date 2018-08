OTS: BearingPoint GmbH / Ohne digitales Banking kommen wir nicht ins Geschäft ...

Ohne digitales Banking kommen wir nicht ins Geschäft /

Die Digitalisierung der Bankenwelt und auch die Straffung des

Filialnetzes haben den persönlichen Kundenkontakt deutlich reduziert.





Im Gegenzug steigen aber die Ansprüche der Kunden, während deren

Loyalität zunehmend sinkt. Für Banken wird es immer schwieriger, die

konkreten Kundenbedürfnisse zu erkennen und die passenden Produkte,

Services und Lösungen anzubieten. Gerade das Bedürfnis nach digitalen

Angeboten nimmt immer mehr zu. 62 Prozent der Geschäftskunden

bevorzugen digitale Banking-Lösungen. Das zeigt eine aktuelle Studie

der Management- und Technologieberatung BearingPoint. Im Fokus der

Untersuchung stehen die Wünsche und Bedürfnisse von Geschäftskunden

zu digitalen Angeboten und Services sowie die Hindernisse in deren

Nutzung. Eine Vergleichsstudie wurde 2016 durchgeführt.

Digitale Lösungen vor allem bei alltäglichen Bankgeschäften

gefordert

Gerade bei alltäglichen Bankgeschäften, wie Überweisungen und

Lastschriften, nutzen Geschäftskunden am liebsten digitale Lösungen.

55 Prozent der Befragten nutzen für Überweisungen ausnahmslos

digitale Angebote, bei Lastschriften sind es 52 Prozent. Dieser Trend

war bereits 2016 zu erkennen. Anders sieht es dagegen bei

beratungsintensiven Bankgeschäften wie Finanzierungen oder Leasing

aus. Speziell bei gewerblichen Finanzierungsgeschäften bevorzugen 45

Prozent der Geschäftskunden den persönlichen Kontakt, darunter

favorisieren aber 29 Prozent eine Mischung aus analogen und digitalen

Services. Nur 19 Prozent können sich eine rein digitale Abwicklung

vorstellen. Auch bei Investitionen und Geldanlagen werden digitale

Angebote nur von einem geringen Anteil der Befragten genutzt.

Besonders an die Bearbeitungsgeschwindigkeit von digitalen

Anfragen haben Geschäftskunden hohe Erwartungen. Die Befragten

erwarten die Bearbeitung ihrer Anfragen innerhalb eines Arbeitstages.

Nur 14 Prozent haben Verständnis, wenn eine Kontoeröffnung länger

dauert. Im Durchschnitt erwartet ein Fünftel der Befragten sogar eine

real-time Bearbeitung ihrer Anliegen rund um die Kontoeröffnung.

Allerdings sind 50 Prozent der Geschäftskunden bereit, für solche

Expressbearbeitungen auch höhere Gebühren zu zahlen. 2016 war dieser

Wert noch 6 Prozent niedriger.

"Unsere Studie zeigt, dass gerade für Banken kein Weg mehr an

digitalen Angeboten vorbeiführt. Gerade Geschwindigkeit und

Flexibilität in der Bearbeitung sind bei der Abwicklung des

Zahlungsverkehrs erfolgsentscheidend. Die Geschäftskunden haben kein

Verständnis mehr für langsame Prozesse", sagt Ammar Jamal, Partner

bei BearingPoint. "Bei beratungsintensiven Geschäften bevorzugen

viele Geschäftskunden noch immer den persönlichen Erstkontakt, aber

immer häufiger fordern sie im weiteren Verlauf auch digitale

Unterstützung. Banken müssen sich auf diese gestiegenen digitalen

Bedürfnisse einlassen."

Datensicherheit ist noch immer die größte Herausforderung

Wie auch schon 2016, bleibt für fast 60 Prozent der

Geschäftskunden die Furcht vor mangelnder Datensicherheit sowie

Datenmissbrauch weiterhin der Hauptgrund, sich gegen einen digitalen

Bankservice zu entscheiden. Bei der Datenübertragung befürchten 70

Prozent der Befragten die größten Sicherheitslücken. Mehr als die

Hälfte sieht die Nutzung der digitalen Services per Smartphone

kritisch. Auch gaben 42 Prozent der Befragten an, dass sie sich

gerade bei komplexen Produkten mit hohem Beratungsaufwand eher gegen

digitale Lösungen entscheiden. Das sind sogar 9 Prozent mehr als

2016.

Angebote von FinTechs werden für Geschäftskunden immer

interessanter

Im Vergleich zu 2016 werden die Angebote von FinTechs für

Geschäftskunden immer interessanter. Besonders bei weniger

beratungsintensiven Geschäften setzen die Befragten vermehrt auf

FinTechs. Ihren Zahlungsverkehr wickeln beispielsweise 40 Prozent der

Geschäftskunden über FinTechs ab (2016: 30 Prozent). Insgesamt ist

aber auch ein deutlicher Anstieg der Nutzung beratungsintensiver

Geschäfte um durchschnittlich 10 Prozent zu erkennen. Zudem sehen 37

Prozent FinTechs als sinnvolle Ergänzung für private und

geschäftliche Bankgeschäfte.

Viele Befragte stehen den FinTechs allerdings noch immer kritisch

gegenüber. Mehr als 60 Prozent vertrauen den von FinTechs angebotenen

Lösungen nicht. Über die Hälfte sieht keinen Mehrwert in der Nutzung

von FinTechs. Auch hier geben 50 Prozent der Befragten an, dass sie

gerade die Datensicherheit bei FinTechs kritisch sehen. Ein Viertel

der Geschäftskunden lehnt die Nutzung von FinTechs sogar kategorisch

ab - aber mit sinkender Tendenz im Vergleich zu 2016.

"Im Digital Banking stehen die Geldinstitute vor großen

Herausforderungen. Gerade eine hohe Datensicherheit ist

erfolgsentscheidend, um das Vertrauen der Geschäftskunden zu

gewinnen. Aber auch die Konkurrenz durch FinTechs nimmt weiter zu.

Dank ihrer agilen Strukturen und ihrer Innovationskraft können sie

hochwertige Lösungen mit starker Kundenorientierung entwickeln",

erläutert Ammar Jamal. "Noch immer steht aber ein Großteil der Kunden

FinTechs misstrauisch gegenüber. Mit ihrer langjährigen

Finanzerfahrung und dank enger Kundenbeziehungen können Banken hier

punkten. Entscheidend wird es daher für Banken sein, diese

Ausgangsbasis zu nutzen und sie um hochwertige digitale Lösungen zu

erweitern, die die Bedürfnisse und Qualitätskriterien der Kunden

erfüllen. Nur so bleiben Banken auch in Zukunft nah am Kunden."

