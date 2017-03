OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint übernimmt führende internationale ...

BearingPoint übernimmt führende internationale Spezialberatung für Business Operations und Supply Chain Management (FOTO) Frankfurt am Main / London (ots) - Die europäische Unternehmensberatung BearingPoint beschleunigt mit weiterer Akquisition ihr Wachstum und stärkt ihre Expertise im Einzelhandelsbereich

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat mit LCP Consulting in London eine führende internationale Spezialberatung für Business Operations und Supply Chain Management übernommen.



Mit dieser Transaktion schließen sich zwei hochprofitable und vielfach ausgezeichnete Unternehmen zusammen. Die Einbindung von LCP stärkt BearingPoints Service Line "Operations" und erhöht die Abdeckung in den Bereichen Verbrauchsgüter, Produktion und Einzelhandel. Zu den Kunden von LCP gehören sechs der britischen Top-Ten-Einzelhandelsunternehmen sowie eine große Zahl führender europäischer Organisationen. Zudem bereichert LCP das Portfolio von BearingPoint mit einem Set strategischer Supply Chain Management-Instrumente und faktenbasierter Methodik.

BearingPoint arbeitet fortlaufend an der Erweiterung seiner Expertise und geografischen Reichweite. Die Akquisition von LCP ist Teil einer Reihe von Übernahmen. Zu den in den letzten drei Jahren von BearingPoint akquirierten Teams gehören Automotive-Experten in Italien, eine führende Digitalisierungsberatung in Finnland, Spezialisten für operatives Prozessmanagement in Großbritannien und Reporting-Experten aus Deutschland.

"LCP ist ein anerkannter Vorreiter auf seinem Gebiet. Die Übernahme einer Beratung von dieser Qualität und Größe passt hervorragend zu unserer Wachstumsstrategie."

Peter Mockler, Managing Partner BearingPoint

"Der Anschluss an BearingPoint wird es LCP ermöglichen, seine Wachstumspläne für eine Reihe von Branchen in Großbritannien sowie international zu beschleunigen. Wir wollen BearingPoints weitreichende Expertise, gerade im Digitalbereich, für unsere Kunden nutzen. Nicht zuletzt eröffnen sich auch für unsere Mitarbeiter im Rahmen einer internationalen Beratungsorganisation neue Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten."

John Lockton, Managing Director, LCP Consulting

"LCP bringt im Retail- und Supply Chain-Bereich hervorragende Expertise und Branchen-Know-how mit, was uns auch im deutschen Markt zugutekommen wird. Das von LCP entwickelte, methodische Instrumentarium ist international einsetzbar, und somit können wir unseren Kunden weitere Innovationen bieten."

Kiumars Hamidian, Deutschlandchef und globaler Leiter Service Lines bei BearingPoint

LCP wurde 1985 von Professor Alan Braithwaite gegründet. Das Unternehmen gewann 2016 mit dem "Project of the Year" die wichtigste Auszeichnung des britischen Beraterverbandes MCA (Management Consultancies Association). Zu LCPs Kunden zählen Einzelhändler und Produktionsunternehmen ebenso wie der öffentliche Sektor und akademische Einrichtungen, darüber hinaus Unternehmen aus den Bereichen Logistik und Vertrieb, Automotive sowie Chemie und Pharma. Das Unternehmen hat ein einzigartiges Set faktenbasierter Analyse- und Diagnose-Instrumente für das Supply Chain Management entwickelt.

Weitere Informationen unter: www.lcpconsulting.com

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft, Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globales Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Weitere Informationen: Homepage: www.bearingpoint.com LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint Twitter: @BE_DACH https://twitter.com/BE_DACH

OTS: BearingPoint GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68073 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68073.rss2

Pressekontakt: Alexander Bock Manager Communications Tel.: +49 89 540338029 E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/68073/3584994 -