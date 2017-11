OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint gewinnt Chartis RiskTech100® 2018 Award ...

BearingPoint gewinnt Chartis RiskTech100® 2018 Award in der Kategorie "Regulatory Reporting" / International renommiertes Analystenhaus Chartis zeichnet BearingPoint für seine RegTech Produktlinie aus Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde mit dem Chartis RiskTech100® 2018 Award in der Kategorie "Regulatory Reporting" ausgezeichnet und erreichte einen hervorragenden Platz 33 in den Rankings.



Vor zwei Jahren ist BearingPoint zum ersten Mal in dieses prestigeträchtige Ranking aufgenommen worden. Im letzten Jahr machte das Unternehmen einen historischen Sprung um 27 Plätze in die Top 30 der RiskTech100® Rankings, die weltweit als die umfassendste unabhängige Analyse der weltgrößten Anbieter von Risk- und Compliance-Technologie gelten. Mit der Produktlinie RegTech ist BearingPoint ein international führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory und Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie Services für das aufsichtsrechtliche Meldewesen für Banken, Versicherungen sowie Aufsichtsbehörden und Zentralbanken.

Jürgen Lux, Globaler Leiter Solutions bei BearingPoint, kommentiert: "Dieser Award macht uns besonders stolz, weil er eine Auszeichnung für unser Kerngeschäft ist - das regulatorische Meldewesen, das wir seit 25 Jahren betreiben."

Bodo Windmöller, Partner bei BearingPoint, ergänzt: "Unsere ausgezeichnete Position in den RiskTech100® Rankings unter den weltweit führenden Anbietern reflektiert auch unser erfolgreiches internationales Wachstum."

"Das Meldewesen entwickelt sich immer mehr in Richtung Industrialisierung und Modellen wie Meldewesenfabriken", so Sidhartha Dash, Research Director bei Chartis. "BearingPoint hat gezeigt, dass sie in der Lage sind, solche Modelle umzusetzen. Das Unternehmen hat ausgezeichnete Erfahrungen in dem Bereich, und das steht für eine konkrete Realisierung dieser Trends."

Rund 2.500 Finanzinstitute setzen auf BearingPoints Abacus Solution Suite für Regulatory Management, Analytics und Reporting und über 2.500 auf die Tax-Reporting-Lösungen FiTAX und EasyTax. Darüber hinaus vertrauen über 140 Finanzinstitute in acht europäischen Ländern auf BearingPoints Managed Service Angebote von RaaS (Risk-as-a-Service) bis hin zu Meldewesenfabriken.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft, Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Beratungs-Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

