OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint erhält Preis für digitale ...

BearingPoint erhält Preis für digitale Transformation bei MAN / Die

Unternehmensberatung gewinnt zum zweiten Mal in Folge einen "Best of

Consulting" Award in der Sonderkategorie "Digitalisierung" (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -

Im Rahmen des Wettbewerbs "Best of Consulting 2017" der

WirtschaftsWoche und des BDU (Bund deutscher Unternehmensberater) ist

BearingPoint zum zweiten Mal in Folge für seine digitale

Beratungskompetenz ausgezeichnet worden.



Die Management- und

Technologieberatung gewinnt in der Kategorie "Sonderpreis

Digitalisierung" mit einem erfolgreichen Projekt bei MAN Truck and

Bus. Im Fokus der Kooperation stand die Fabrikoptimierung auf Basis

eines digitalen Abbilds der Werkslogistikprozesse mit dem Ziel

operationelle Risiken bei großen Werkstransformationen zu reduzieren.

Im Rahmen des Projekts haben BearingPoint und MAN Truck and Bus

eine Plattform entwickelt, um eine digitale Kopie der Logistikabläufe

zu schaffen. Auf der Plattform kann das Unternehmen nun alle Lager-,

Logistik-, und Produktionsprozesse zusammenhängend abbilden und

dadurch Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung oder zur Reduzierung

operationeller Risiken frühzeitig erkennen und somit realisieren. In

der auf SAP- und Fertigungssteuerungsdaten basierten Online-Plattform

"Factory Navigator" wurden dazu Simulations-, Analytics-, und

Optimierungsbausteine konfiguriert und umgesetzt. Die Integration der

verschiedenen Prozessabläufe in einem digitalen Abbild ist dabei

wegweisend für die gesamte Industrie. Denn erst dadurch werden

bestehende Abhängigkeiten im Logistikprozess deutlich und können

somit operativ berücksichtigt werden.

Digitale Plattform für Risikominimierung und Prozessoptimierung

Matthias Loebich, globaler Leiter Production Industries bei

BearingPoint, freut sich sehr über den Award: "Dass wir erneut für

unsere Digitalkompetenz ausgezeichnet wurden, macht mich sehr stolz.

Das prämierte Projekt ist ein Beispiel dafür, wie wir Unternehmen im

Bereich der digitalen Transformation einen echten Mehrwert bieten

können. Wir unterstützen unsere Kunden mit digitalen Plattformen

dabei, Technik und Strategie so mit einander zu verbinden, dass sie

optimal auf anstehende Veränderungen vorbereitet sind. Die

Automatisierung von Prozessen und die effiziente Auswertung von Daten

sind hier entscheidende Erfolgsfaktoren."

"Die Zusammenarbeit mit BearingPoint hat uns im Bereich

Prozessoptimierung und digitaler Transformation einen ganz

entscheidenden Schritt vorangebracht. Mithilfe des Factory Navigator

können wir zukünftig noch gezielter auf Werksumstellungen,

Produkteinführungen oder SAP-Rollouts reagieren. Die integrierten

Simulationsmodelle helfen uns dabei, uns proaktiv auf eventuelle

Logistikprobleme vorzubereiten. Auf diese Weise reduziert das

digitale Abbild viele Risiken und trägt zur Optimierung unserer

Prozesse bei", erläutert Markus Brosch, Abteilungsleiter Prozesse und

IT im Zentralbereich Produktion der MAN Truck & Bus AG.

BearingPoint arbeitet in seinen Digital Labs fortlaufend daran,

neue Lösungen und Produkte für die Bereiche Digital Ecosystem

Management, Industry 4.0 und IoT zu entwickeln, damit Kunden ihre

betrieblichen Prozesse digitalisieren und effizienter gestalten

können.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und

Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.

Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und

Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,

Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen

Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced

Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von

Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit

führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale

Beratungs-Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern

unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam

mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

Toolbox: http://toolbox.bearingpoint.com/de/digitalisierung

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: @BearingPoint_de

OTS: BearingPoint GmbH

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68073

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68073.rss2

Pressekontakt:

Alexander Bock

Manager Communications

Telefon: 089 540338029

Email: alexander.bock@bearingpoint.com

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/68073/3795720 -