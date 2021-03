OTS: die Bayerische / Novum in der Finanzbranche: Pangaea Life lädt zur ...

Novum in der Finanzbranche: Pangaea Life lädt zur Virtual Reality

Investment-Reise

München (ots) - Seit dem 10. März 2021 gilt für die Finanzbranche die

EU-Offenlegungsverordnung: Fortan müssen Versicherungen und Vermittler zeigen,

inwiefern ihre Produkte Nachhaltigkeits-Kriterien entsprechen.



Zu diesem Anlass

geht Pangaea Life, die konsequent nachhaltige Marke der Bayerischen, für volle

Transparenz voran: In der ersten digitalen Investmentreise erleben Kunden und

Vermittler per VR-Brille hautnah und in 360 Grad, wie Pangaea Life in konkrete

nachhaltige Energie-Anlagen investiert.

"Mit unseren Produkten profitieren Kunden direkt von der grünen Energiewende",

sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Deshalb

möchten wir Kunden und Vertriebspartner dorthin mitnehmen, wo unsere Investments

Tag für Tag nachhaltige Rendite erwirtschaften. Mit der ersten virtuellen

Investment-Reise bieten wir Nachhaltigkeit zum Anfassen."

Ab 24. März 2021 geht es los: Die beiden Pangaea Life Geschäftsführer Uwe Mahrt

und Daniel Regensburger nehmen die Teilnehmer auf eine unvergessliche Reise

durch Europa mit. Highlights der 45-minütigen digitalen Investmentreise sind die

Pangaea Life Windparks an der dänischen Küste sowie die Solar-Anlagen und

Wasserkraftwerke in Portugal. Mit der Investment-Reise führen Vermittler ihren

Kunden vor Augen, welche nachhaltige Wirkung ihre Geldanlage in der Realität

entfaltet.

Die Anmeldung zur digitalen Investmentreise ist für alle Interessierten

zugänglich und kostenlos. Den Reisetermin bestimmen Teilnehmer selbst. Für das

optimale Reiseerlebnis benötigen Teilnehmer eine VR-Brille. Pangaea Life stellt

Vertriebspartnern über einen individuellen Gutschein-Code eigene

wiederverwendbare VR-Brillen bereit. Damit bringen Vermittler ihren Kunden das

Thema Nachhaltigkeit zum Anfassen nahe und zeigen in der Beratung auf, was grüne

Geldanlage konkret bewirkt. Zudem gibt es auf Anfrage auch ein Frei-Kontingent

an VR-Brillen für Journalisten.

Pangaea Life produzierte die erste digitale Investmentreise aufwändig mit

professioneller Kino-Technik. Modernste High-Tech-Drohnen liefern den

Teilnehmern über die VR-Brillen atemberaubende Rundum-Blicke. Mit Dänemark und

Portugal besuchen Kunden wichtige Länder, in denen der Pangaea Life Fonds in

regenerative Energie-Anlagen investiert.

Hier gelangen Sie zur kostenlosen Reise-Anmeldung:

https://www.pangaea-life.de/fonds/investmentreise

