OTS: Baker Tilly / Baker Tilly: Neues Management Board will Wachstumskurs ...

Baker Tilly: Neues Management Board will Wachstumskurs fortsetzen

Düsseldorf (ots) - Wachstumstreiber Beratungsservices bringt

weltweites Umsatzplus von 6,5% auf 3,6 Mrd.



US-Dollar. In Deutschland

steigt der Umsatz um rund 3% auf 151,7 Mio. Euro. Partner wählen

turnusgemäß neues Management Board mit Ralf Gröning als Sprecher.

Baker Tilly ist auch im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Der

weltweite Umsatz ist auf 3,6 Milliarden US-Dollar angestiegen. Dies

bedeutet ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum,

während sich die Anzahl der Mitarbeiter in den 145 Ländern, in denen

Baker Tilly präsent ist, auf knapp 35.000 erhöht hat. In Deutschland

ist der Umsatz im gleichen Zeitraum um knapp 3 Prozent auf 151,7

Millionen Euro gewachsen, während die Mitarbeiterzahlen nahezu

unverändert geblieben sind. Sowohl auf globaler Ebene als auch in

Deutschland führt Baker Tilly den Umsatzanstieg vor allem auf den

stetig wachsenden Anteil grenzüberschreitender Beratungsservices

zurück. Zudem haben die deutschen Baker Tilly Partner in der

turnusmäßigen Wahl das Management Board bestätigt: gewählt wurden

wiederum WP/StB Ralf Gröning (Sprecher), der gleichzeitig auch dem

Global Board angehört, WP/StB Prof. Dr. Thomas Edenhofer, WP/StB

Thomas Mattheis, RA Dr. Thomas Gemmeke, RA/StB Oliver Hubertus sowie

neu der Unternehmensberater Thorsten Lorenzen. Der bisherige

Co-Managing Partner Wolfgang Richter hatte sich aus Altersgründen

nicht mehr zur Wahl gestellt, wird aber das neue Management Board als

Berater weiterhin unterstützen.

"Nachhaltiges Wachstum in einem Wettbewerbsumfeld, das sowohl

weltweit als auch in Deutschland zunehmend herausfordernder wird -

das kann uns mehr als zufrieden stimmen. Es zeigt sich, dass wir die

Weichen rechtzeitig richtig gestellt haben: nämlich mit der

frühzeitigen Fokussierung auf unsere Beratungsservices - national wie

international", sagt Ralf Gröning, Sprecher des neu gewählten

Management Boards von Baker Tilly in Deutschland: "Für das laufende

Geschäftsjahr haben wir uns viel vorgenommen und wollen zweistellig

wachsen. Dank mehrerer neuer Teams und zahlreicher neuer Mandaten

haben wir in den ersten beiden Monaten des Jahres mit einem echten

Rekordstart bereits den Grundstein dafür gelegt. Um diesen

Wachstumskurs jetzt und auch in den kommenden Jahren beizubehalten,

haben wir im neuen Management Board klare Zuständigkeiten

festgelegt."

Wachstumstreiber Prüfungsnahe Beratung, Steuerberatung und

Rechtsberatung

Weltweit machen zum ersten Mal in der Geschichte von Baker Tilly

die Advisory- und Tax-Services mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes

aus - und auch in Deutschland ist das Umsatzwachstum vor allem auf

die stetig steigende Anzahl grenzüberschreitender Projekte in den

Bereichen prüfungsnahe Beratung (+2,6%), gestaltende Steuerberatung

(+8,0%) sowie Rechtsberatung (+8,0%) zurück zu führen. Obwohl die

Nachfrage vor allem bei den Beratungs-Services stetig weiter

ansteigt, wollen wir die reine Jahresabschlussprüfung keinesfalls

vernachlässigen. Sie ist für uns ein wesentliches Fundament für alle

weiteren Dienstleistungen und birgt vor allem auch durch die

Digitalisierung noch jede Menge Potenzial. Wir werden dazu

kurzfristig mit einer ganz neuen Art der Produktgestaltung von

Abschlussprüfungen an den Markt gehen", so Gröning: "Und unser

Business Consulting wollen wir weiter forcieren und Mandanten auch

weiterhin das komplette Lösungspaket von Wirtschaftsprüfern,

Rechtsanwälten, Steuerberatern und Unternehmensberatern anbieten."

Wolfgang Richter wird "Advisor to the Board"

Wolfgang Richter hatte sich aus Altersgründen nach acht Jahren im

Amt nicht wieder zur Wahl für das Baker Tilly Management Board

gestellt. Er wird in Zukunft als "Advisor to the Board" sowohl auf

nationaler als auch internationaler Eben weiterhin für Baker Tilly

tätig sein. "Zunächst einmal möchte ich insbesondere Ralf Gröning

meinen ganz besonderen Dank für die enge und vertrauensvolle

Zusammenarbeit in den letzten Jahren aussprechen", sagt Richter als

neuer Advisor to the Board von Baker Tilly in Deutschland: "Es war

für mich nun an der Zeit, die Verantwortung vollständig in jüngere

Hände zu geben. Die gewählten Kollegen hatten ja schon in den

vergangenen Jahren einen Teil meiner Managementaufgaben übernommen

und ich bin mir sicher, dass dieses exzellente Führungsteam Baker

Tilly in eine sehr erfolgreiche Zukunft führen wird. Dabei freut es

mich sehr, diesen Weg nun als 'Advisor to the Board' weiter zu

unterstützen."

Über Baker Tilly

Baker Tilly bietet mit 35.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein

breites Spektrum individueller und innovativer

Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax,

Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer,

Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam

Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind

und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität

um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen

die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus

Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf

internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In

Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.040 Mitarbeitern an zehn

Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten

Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und

Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen

Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und

fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten

und deren Märkte.

